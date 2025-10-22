Lời nói dối "kinh điển" trong pickleball: Gần như ai cũng mắc phải, đối thủ nghe xong "chết lặng"

Buổi chiều cuối tuần, ở một sân pickleball tại TP.HCM, nhóm bạn 6 người hẹn nhau cùng chơi cho vui. Những trận đánh đôi của nhóm bạn thân lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, cho đến khi một cú đánh gây tranh cãi xuất hiện.

“Out” (bóng ra ngoài – PV), Trang hô lớn.

“Out đâu mà out, bóng chạm vạch mà”, Huyền ở phía bên kia sân tỏ ra không hài lòng.

Không có trọng tài, không có camera, trận đấu bỗng gián đoạn vì tranh cãi xem bóng rút cuộc trong hay ngoài sân. Là Trang đã nói dối hay Huyền nhìn nhầm? Tình huống diễn ra quá nhanh và không có gì để kiểm chứng. Cuối cùng, hai bên thống nhất đánh lại pha bóng đó. Nhưng không phải lúc nào chuyện hô “in” (bóng trong sân) hay “out” (bóng ngoài sân) với pickleball cũng suôn sẻ được như vậy.

Buổi đánh pickleball của nhóm bạn bỗng nhiên xảy ra bất đồng vì một pha bóng. (Ảnh minh họa bằng AI)

Tình huống tưởng nhỏ kể trên lại phản chiếu rất rõ câu chuyện từng gây bão trong làng pickleball Việt Nam, khi Lý Hoàng Nam gặp Trương Vinh Hiển tại vòng bán kết một giải đấu lớn tổ chức ở Đà Nẵng hồi đầu tháng này.

Ở set 3 quyết định, khi tỷ số đang hòa, Hoàng Nam tung cú đánh mạnh về cuối sân. Vinh Hiển không cứu được bóng nhưng đã hô “out”. Điều này khiến Hoàng Nam tỏ ra không đồng tình. Trước đó cũng đã có 2 tình huống gây tranh cãi khi Vinh Hiển hô “out”.

Pha bóng ấy đã gây ra làn sóng tranh luận lớn trong cộng đồng pickleball Việt Nam. Nhiều người cho rằng Vinh Hiển đã cố tình hô sai, số khác lại chỉ trích trọng tài và luật của pickleball, bởi điều này khiến những cú đánh kiểu như của Lý Hoàng Nam bị thiệt thòi.

Sự việc sau đó khép lại bằng sự bao dung của cả hai tay vợt, nhưng nó lại mở ra cuộc thảo luận rộng hơn: liệu một môn thể thao “tự hô bóng” có thể tránh khỏi những vết xước như vậy?

Chỉ khi bóng chạm vạch mới được tính trong sân, nhưng do góc nhìn khác nhau nên những người chơi có thể có những nhận định không giống nhau.

Pickleball sinh ra với triết lý “Call your own lines” – nghĩa là người chơi tự hô bóng “in” hay “out”. Luật này mang tinh thần tự giác và trung thực, nhưng cũng chính là nguồn gốc của vô số tranh cãi.

“Mọi người đều nghĩ mình nhìn đúng, nhưng góc nhìn của mỗi người khác nhau. Chỉ cần thay đổi góc quan sát, việc xác định bóng in hay out có thể thay đổi”, một HLV pickleball tại Hà Nội chia sẻ với chúng tôi.

Ông cho biết ở các giải chuyên nghiệp quốc tế, ban tổ chức thường bố trí thêm trọng tài biên hoặc hệ thống video replay. Nhưng ở Việt Nam, đa số giải đấu – kể cả bán chuyên – vẫn dựa vào tinh thần fair-play của người chơi.

Một số giải phong trào ở Mỹ còn có quy định rõ: nếu không ai khẳng định được bóng “out” một cách dứt khoát, mặc định tính “in”. Điều này giúp giảm thiểu tranh cãi và giữ đúng tinh thần của môn thể thao này.

Đến hiện tại, pickleball vẫn chưa có VAR, chưa có đường line điện tử. Thứ duy nhất nó có và cần là sự cao thượng những người chơi. Dân chơi phong trào vẫn coi việc hô “out” đôi khi là lời nói dối “kinh điển nhất” của pickleball cũng là như vậy.