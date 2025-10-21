Vì cặp vé concert, vợ ngăn chồng mua vợt pickleball mới và cái kết bất ngờ

“Anh nghĩ rồi, năm nay không cần gì to tát đâu. Em cho anh dùng khoản tiền tiết kiệm chung để mua cây vợt pickleball mới nhé, coi như quà sinh nhật từ vợ”, anh Nam nói mà giọng có chút dè dặt, biết trước vợ sẽ phản ứng. Quả nhiên, chị Hà ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, tròn mắt: “Ơ, còn concert sắp tới thì sao? Chúng mình chờ show này cả năm rồi mà!”

Câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội nghe thì nhỏ nhặt, nhưng lại khiến không ít người thấy mình trong đó. Họ kết hôn được ba năm, cùng thống nhất mỗi tháng góp một khoản nho nhỏ vào “quỹ chung” – gọi vui là “quỹ hạnh phúc”, dùng cho những điều khiến cả hai vui vẻ: một chuyến đi chơi, một bữa ăn ngon, hay đơn giản là một món đồ yêu thích của mỗi người.

Thời gian gần đây, anh Nam bắt đầu mê pickleball – môn thể thao đang “làm mưa làm gió” ở nhiều thành phố lớn. Còn chị Hà lại háo hức chờ đợi một concert hoành tráng sắp được tổ chức, nơi có nhiều nghệ sĩ mà cả hai vợ chồng đều yêu thích.

Có được cây vợt pickleball mới là điều mong ước, nhưng người chồng cũng không muốn vì thế mà làm vợ mình buồn lòng.

Khi mở tài khoản quỹ chung, họ phát hiện số tiền tích góp suốt mấy tháng qua nay cũng đủ để thực hiện một trong hai ước mơ. Và thế là “cuộc tranh luận nhẹ nhàng mà gay gắt” bắt đầu.

“Anh ấy bảo pickleball giúp anh vận động, gặp gỡ bạn bè, xả stress. Còn em thì bảo đi concert cũng giúp giải tỏa áp lực, vui vẻ cùng nhau. Cả hai đều có lý, chỉ là không biết nên chọn bên nào”, chị Hà kể lại, vừa cười vừa thừa nhận: “Thật ra, em cũng thấy tội tội nếu không cho anh mua vợt, vì sinh nhật anh ấy đang đến gần”.

Anh Nam thì khác. Anh nói, điều khiến anh do dự không phải vì tiếc tiền, mà vì sợ… vợ buồn. “Cây vợt tôi muốn mua có giá gần bằng hai vé concert hạng đẹp. Mua vợt xong chắc không còn đủ để đi xem show, mà tôi biết vợ tôi mê show đó lắm”, anh cười hiền.

Suốt mấy ngày, câu chuyện “vợt hay vé” trở thành đề tài chính trong mọi bữa cơm của họ. Cuối cùng, hai người cùng ngồi xuống, mở điện thoại, liệt kê ra mọi lý do của cả hai.

Và bất ngờ là, họ cùng nhận ra điều quan trọng nhất: món quà nào cũng là để dành cho nhau, và niềm vui lớn nhất chính là được chung cảm xúc.

“Thế là chúng tôi thống nhất: năm nay không ai ‘thắng’ cả,” chị Hà kể. “Anh Nam vẫn mua vợt, nhưng chọn mẫu rẻ hơn một chút. Còn phần còn lại đủ để mua hai vé concert hạng trung. Anh ấy bảo: ‘Thế là vừa có quà sinh nhật cho anh, vừa có quà tinh thần cho hai đứa mình’.”