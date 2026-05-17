Tới ra mắt nhà bạn trai, đang ăn cơm vui vẻ thì chết sững khi thấy một người bước vào

Tôi là Thảo, năm nay 30 tuổi, từng nghĩ chuyện "oan gia ngõ hẹp" chỉ có trong phim. Vậy mà tuần trước, tôi lại rơi đúng vào tình huống trớ trêu ấy, đến mức giờ nhớ lại vẫn thấy bối rối. Tôi và Đức Anh quen nhau được nửa năm. Không phải kiểu yêu vội vàng cho vui, cả hai đều xác định nghiêm túc nên anh ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt gia đình.

Tôi cũng nghĩ, ở tuổi này rồi, yêu là để tính chuyện lâu dài chứ không còn những mối quan hệ mập mờ nữa. Hôm ấy tôi chuẩn bị rất kỹ. Từ bộ váy, hộp quà cho bố mẹ anh đến cả những câu chào hỏi trong đầu, tôi đều nghĩ đi nghĩ lại. Trên đường đi, Đức Anh còn cười bảo: "Em đừng căng thẳng quá, nhà anh dễ lắm."

Quả thật lúc mới đến, mọi chuyện khá suôn sẻ. Bố mẹ anh hiền, nói chuyện nhẹ nhàng. Mẹ anh còn gắp thức ăn cho tôi liên tục khiến tôi bớt run hơn nhiều. Tôi đã nghĩ buổi ra mắt đầu tiên của mình có lẽ sẽ kết thúc êm đẹp, cho đến khi chị gái anh về.

Lúc ấy cả nhà đang ăn cơm thì cửa mở. Đức Anh nói vọng ra: "Chị Lan Anh đi tập về rồi đấy." Tôi còn chưa kịp quay sang thì người phụ nữ bước vào cũng khựng lại. Hai đứa nhìn nhau vài giây mà tôi có cảm giác thời gian đứng im. Là chị ấy! Còn chị ấy chắc chắn cũng nhận ra tôi. Không khí trên bàn ăn tự nhiên chùng xuống. Chị Lan Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó diễn tả rồi đi thẳng lên phòng.

Mẹ Đức Anh còn gọi với theo: "Sao thế con? Xuống ăn cơm đi." Nhưng chị ấy không đáp. Tôi ngồi chết lặng. Tay cầm đôi đũa mà đầu óc rối tinh. Đức Anh thấy lạ nên quay sang hỏi nhỏ tôi có sao không, nhưng lúc ấy tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Vì vài năm trước, tôi và chị Lan Anh từng có chuyện.

Ngày ấy, bạn thân tôi yêu một người đàn ông đã lâu. Sau đó phát hiện anh ta qua lại với một cô gái khác. Bạn tôi suy sụp, còn tôi vì thương bạn nên đi cùng tới đánh ghen. Người con gái kia chính là chị Lan Anh. Bây giờ nghĩ lại, tôi biết chuyện năm đó ai đúng ai sai cũng không đơn giản như lúc còn trẻ nghĩ. Khi ấy chúng tôi nóng nảy, cư xử bồng bột. Dù tôi không phải người trực tiếp gây chuyện lớn tiếng nhất nhưng rõ ràng tôi cũng góp phần làm mọi thứ ồn ào hơn.

Sau này, khi trưởng thành hơn, tôi từng thấy áy náy vì chuyện đó. Nhưng cuộc sống cuốn đi, tôi nghĩ mọi thứ đã ở lại trong quá khứ. Không ngờ có ngày tôi lại gặp chị ấy trong hoàn cảnh này. Bữa cơm hôm đó về sau thế nào tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ thấy mình ngồi mà đầu óc trống rỗng.

Đến lúc ra về, tôi mới kể toàn bộ cho Đức Anh nghe. Anh nghe xong cũng bất ngờ. Im lặng một lúc rồi anh nắm tay tôi bảo: "Chuyện cũ rồi, em đừng tự dằn vặt quá. Để anh nói chuyện với chị." Tôi hỏi anh có giận không, anh chỉ thở dài: "Anh cần thời gian hiểu hết mọi chuyện. Nhưng anh biết em bây giờ không phải kiểu người thích gây chuyện."

Từ hôm ấy đến giờ, tôi cứ thấp thỏm mãi. Tôi hiểu cảm giác của chị Lan Anh. Nếu là tôi, chắc tôi cũng khó mà vui vẻ ngay được khi gặp lại người từng xuất hiện trong ký ức không mấy dễ chịu của mình. Đức Anh nói sẽ sắp xếp một buổi để cả ba ngồi nói chuyện rõ ràng. Tôi biết đó là điều cần làm nhưng thật lòng rất ngại. Tôi không biết phải bắt đầu thế nào, càng không biết chị ấy có muốn nghe lời xin lỗi muộn màng của tôi không.

Giờ tôi chỉ hy vọng mọi chuyện có thể được giải quyết nhẹ nhàng. Vì tôi thật sự yêu Đức Anh và cũng không muốn vì sai lầm của tuổi trẻ mà đánh mất một mối quan hệ tốt đẹp ở hiện tại.

