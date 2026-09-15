Tôi phát hiện con dâu mỗi tháng gửi tiền về cho một người đàn ông lạ, định làm ầm lên thì nghe được bí mật

Tối hôm đó, tôi kể lại mọi chuyện cho con trai nghe. Nó im lặng rất lâu rồi mới nói rằng vợ mình chưa bao giờ làm điều gì khiến nó phải nghi ngờ.

Tôi năm nay 58 tuổi, có một con trai duy nhất. Con trai tôi lấy vợ được gần 5 năm, hiện có một bé gái 3 tuổi. Con dâu là người thành phố, công việc ổn định, tính tình trước giờ khá ít nói. Hai vợ chồng chúng nó sống riêng, cuối tuần mới đưa cháu về chơi với ông bà.

Tôi không phải kiểu mẹ chồng khó tính, nhưng thú thật, trong lòng vẫn có chút khoảng cách với con dâu. Nó không hay tâm sự chuyện riêng, tiền bạc trong nhà cũng chưa bao giờ nói rõ với tôi. Nhiều lúc tôi thấy con trai đi làm về muộn, vợ lại bận rộn, hai đứa cứ mỗi người một việc nên cũng lo hôn nhân của chúng nó không được hòa thuận.

Một lần con dâu nhờ tôi đón cháu giúp vì cô ấy có việc gấp. Trong lúc tìm chiếc áo khoác cho cháu ở phòng ngủ, tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của con dâu sáng màn hình. Một tin nhắn ngân hàng hiện lên với nội dung chuyển khoản định kỳ cho một người đàn ông tên Hùng.

Tôi không để ý nếu đó chỉ là một lần chuyển tiền. Nhưng vài ngày sau, trong lúc con trai sang nhà chơi, tôi lại nghe nó nhắc vợ vừa gửi tiền cho ai đó. Vì tò mò, tôi hỏi thẳng con trai thì nó bảo không biết, chỉ thấy vợ tháng nào cũng chuyển một khoản tiền cố định ra ngoài.

Từ hôm ấy, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ không hay.

Một người phụ nữ đã có gia đình, hàng tháng đều đặn gửi tiền cho một người đàn ông lạ, lại không nói với chồng. Tôi không muốn nghi ngờ con dâu, nhưng càng nghĩ càng thấy bất an. Tôi sợ con trai mình bị lừa dối, sợ một ngày gia đình đang yên ổn lại xảy ra chuyện.

Tôi định bụng cuối tuần con dâu về sẽ hỏi cho ra lẽ. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu chuyện này liên quan đến người thứ ba, nhất định phải nói ngay với con trai.

Nhưng trước khi làm vậy, tôi tình cờ biết được một chuyện khác.

Hôm đó, tôi đi khám bệnh ở một phòng khám tư gần nhà thì gặp một người đàn ông trung niên đang ngồi ngoài hành lang. Ông ấy có vẻ yếu, tay cầm tập hồ sơ bệnh án. Tôi không ngờ người đó chính là Hùng, người mà con dâu vẫn đều đặn chuyển tiền.

Qua câu chuyện của ông, tôi mới biết ông từng là chồng cũ của mẹ con con dâu. Năm xưa, khi con trai tôi chưa cưới vợ, người đàn ông ấy đã bỏ đi, để lại vợ và con gái sống trong cảnh khó khăn. Con dâu tôi chính là người con gái ông từng bỏ rơi từ khi còn nhỏ.

Nhiều năm qua, cô ấy gần như không liên lạc với bố. Nhưng gần đây ông phát hiện mắc bệnh nặng, không có tiền điều trị, cũng không còn người thân nào có thể nhờ cậy. Ông tìm đến con gái trong tuyệt vọng.

Tôi nghe xong mà lặng người.

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Hóa ra số tiền con dâu gửi hàng tháng không phải cho người tình, cũng không phải một mối quan hệ mờ ám nào. Đó là tiền cô âm thầm lo viện phí cho người bố từng bỏ rơi mình.

Tôi hỏi vì sao nó không nói với chồng. Con dâu chỉ bảo rằng nó không muốn anh phải khó xử, càng không muốn mọi người nghĩ mình đang dùng tiền của gia đình để lo cho một người đã không làm tròn trách nhiệm.

Tối hôm đó, tôi kể lại mọi chuyện cho con trai nghe. Nó im lặng rất lâu rồi mới nói rằng vợ mình chưa bao giờ làm điều gì khiến nó phải nghi ngờ.

Còn tôi thì thấy xấu hổ vì đã suýt làm tổn thương con dâu chỉ từ vài khoản chuyển tiền mà chưa hiểu rõ nguyên nhân.

Có những người cả đời mang trong lòng một vết thương, nhưng vẫn chọn cách đối xử tử tế với người từng làm mình đau. Và đôi khi, điều đáng sợ nhất trong một gia đình không phải là bí mật, mà là sự phán xét quá nhanh của những người thân yêu.