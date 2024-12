Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho rằng, năm 2024, tỷ lệ tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng gia tăng là đáng lo ngại. Để ngăn chặn và phòng ngừa cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an.

Do đó, đề nghị Công an TP thường xuyên liên tục hơn nữa tổ chức ra quân trấn áp tội phạm. Lực lượng an ninh cơ sở phải hoàn thành nhiệm vụ, không để trống địa bàn, phát huy thêm hệ thống camera giám sát để tăng cường giám sát, bảo đảm an ninh trật tự từng địa bàn.