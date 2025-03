Tôi ngồi ‘vọc’ Tank 500 vừa về Việt Nam và tìm ra 7 tính năng hay ho: Có thể tự ‘né xe’, hỗ trợ drift

Tính năng tự lùi theo đường đã đi

Ở trên GWM Tank 500, mẫu xe này được trang bị một tính năng mang tên Reverse Tracking. Về cách thức hoạt động, Reverse Tracking sẽ lưu lại quãng đường đã đi qua trong bán kính 50 mét. Khi người lái kích hoạt, chiếc GWM Tank 500 sẽ tự động lùi lại đúng cung đường đã đi qua. Tính năng này sẽ rất giúp ích người lái khi đi vào những tuyến đường chất hẹp như ngõ hẻm, khu dân cư đông đúc mà cần quay đầu.

Đây không phải lần đầu tính năng này xuất hiện trên một mẫu xe hơi. Các sản phẩm khác của nhà GWM gồm Tank 300, Tank 500, GWM WEY 80, Haval H6,... đều đã có. Thậm chí tính năng này còn xuất hiện trên các mẫu xe BMW với tên gọi khác là Reverse Assistant, nhưng cách thức hoạt động giống nhau.

Chế độ Drift mode

Với những mẫu siêu xe, xe thể thao, tính năng Drift Mode không còn xa lạ. Nhưng với một mẫu SUV nặng tới 2,5 tấn như GWM Tank 500 thì đó lại là trang bị khá bất ngờ.

Tính năng này có thể kích hoạt trong qua menu cài đặt của màn hình trung tâm. Theo các thông số thể hiện, nhà sản xuất sẽ chuyển hệ dẫn động về cầu sau, sức mạnh động cơ ở mức cao nhất, tắt toàn bộ các tính năng kiểm soát lực kéo (Traction control), cân bằng điện tử. Vì vậy, không ngạc nhiên ngay khi đạp ga, toàn bộ sức mạnh 350 mã lực và 616 Nm từ động cơ 2.0L tăng áp sẽ khiến xe “xoáy” bánh và thực hiện những màn drift.

9 nấc làm mát ghế

Tính năng làm mát ghế giờ đây không còn mới mẻ với người Việt, xuất hiện ở cả những xe phổ thông. Tuy nhiên, 9 nấc làm mát ghế thì chắc chắn chưa có mẫu xe nào ở Việt Nam có được, thậm chí cả ở phân khúc xe siêu sang.

Tùy chỉnh không gian nội thất theo chủ đề

GWM Tank 500 tích hợp ứng dụng I Space ở màn trung tâm. Mục đích là khi người dùng lựa chọn một trong 2 chủ đề gồm Cave time (chủ đề hang động) và Sweet home (chủ đề ở nhà). Chiếc Tank 500 sẽ tự động ngả ghế theo cài đặt của người ngồi, bật nhạc thư giãn, tùy chỉnh LED viền nội thất và mở cửa sổ trời để người ngồi trong xe có thể thư giãn cả về mặt âm thanh, ánh sáng.

Hỗ trợ ôm cua thông minh

Tính năng Intelligent Turning (tạm dịch là Hỗ trợ ôm cua thông minh) trên GWM Tank 500 sẽ kích hoạt khi người lái cài tính năng ga tự động thích ứng. Khi tới những đoạn đường cong, xe sẽ tự động tính toán tốc độ phù hợp, có thể giảm tốc để phù hợp với góc độ của đường cong và tự động "ôm" theo cua mà không cần tới sự can thiệp của người lái.

Tính năng này chỉ có thể hoạt động trong khoảng một thời gian nhất định và chủ yếu chỉ có thể giữ làn đi thẳng. Nếu có thể ôm cua, xe sẽ cần một lực của người lái tác động lên vô-lăng để giữ tay lái.

Chế độ “né” xe bên cạnh

GWM Tank 500 có tính năng Smart Dodge (tạm dích là “né” thông minh). Mục đích của tính năng an toàn này đó là khi đi trên cao tốc và chuẩn bị vượt một chiếc xe to như container, Tank 500 sẽ tự động đánh lái lệch sang một bên rìa của làn, tạo khoảng cách an toàn với chiếc xe đi bên cạnh.

Hỗ trợ lái đường trượt

GWM Tank 500 có một tính năng an toàn mang tên Dynamic Steering Torque Control (DST). Nhiệm vụ DST là sẽ hỗ trợ người lái về kiểm soát chân ga, đánh lái vô lăng trên đường trơn trượt, nhằm hạn chế những tình huống mất kiểm soát khi lái xe trong thời tiết xấu hoặc giảm độ nghiêng của thân xe khi vào cua.

Một số hình ảnh chi tiết của GWM Tank 500 tại Việt Nam: