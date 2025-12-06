Tôi nghỉ việc ở công ty cũ vì gặp phải chị đồng nghiệp oái oăm, đi công ty mới ngờ đâu lại "đụng trúng" chồng chị

Tôi nghỉ ở công ty cũ vì mệt mỏi với những ngày phải cố tránh mặt chị Diệu. Hai chị em làm cùng phòng, lúc đầu cũng bình thường, nhưng càng về sau tôi càng thấy chị hay xoi mói chuyện lặt vặt, từ việc tôi mặc gì, đi làm mấy giờ, đến chuyện tôi nói chuyện với ai trong công ty. Những góp ý tưởng như quan tâm nhưng lại khiến tôi ngột ngạt. Rồi một lần họp phòng, chị nói bóng gió rằng tôi “không tập trung vào công việc”, khiến tôi tức nghẹn, nói lại vài câu. Từ đó tình hình căng thẳng tới mức đi ngang nhau còn không buồn nhìn mặt. Tôi xin nghỉ vì thấy bản thân không còn chịu nổi bầu không khí ấy nữa.

Tìm việc mới chẳng hề dễ. Tôi mất gần 2 tháng chạy đôn đáo, gửi CV khắp nơi, thử việc vài chỗ rồi lại không hợp. Đến khi được gọi vào làm ở một công ty khá ổn, tôi mừng đến muốn khóc. Ngày đầu đi làm, tôi hồi hộp bước vào phòng ban mới, tự nhủ phải bắt đầu thật tốt. Nhưng khi trưởng phòng bước vào giới thiệu bản thân, tôi sững người khi nghe anh nói tên. Không nhầm được – đó chính là chồng chị Diệu.

Tôi cười méo xệch. Anh trưởng phòng vẫn niềm nở, chuyên nghiệp, dĩ nhiên chẳng biết gì về chuyện tôi và vợ anh từng gây sự với nhau. Còn tôi thì ngồi im, cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng chỉ muốn gục xuống bàn.

Tôi nghĩ rồi cũng qua, miễn là tôi làm việc nghiêm túc. Ai ngờ chỉ một tuần sau, chị Diệu nhắn tin cho tôi. Tin đầu tiên chị gửi khiến tôi lạnh sống lưng: “Em đang làm chỗ mới tốt không? Chị biết cả rồi nhé. Hôm nào rảnh đi uống nước với chị”. Tự nhiên chị tỏ ra thân thiện khiến tôi hoang mang nhưng cứ thế từ chối thì không được vì giờ chị lại là vợ sếp tôi. Thế là chiều thứ Sáu, tôi ngồi trước mặt chị trong quán cà phê gần công ty, cố giữ thái độ lịch sự.

Trái ngược với những lần hậm hực ngày xưa, hôm đó chị cười nói nhẹ nhàng, còn hỏi tôi công việc có ổn không, môi trường mới thế nào? Tôi cứ gật gù cho qua chuyện, lòng đầy đề phòng. Rồi đến lúc gần về, chị nghiêng người về phía tôi, hạ giọng như sắp kể bí mật lớn.

Chị nói dạo gần đây cảm thấy chồng mình có gì đó lạ lạ. Anh hay đi làm về muộn, để điện thoại úp xuống bàn, hoặc đang nói chuyện mà thấy chị lại dừng ngay. Chị kể trong giọng điệu pha chút bực dọc, pha chút lo lắng, và rồi chị nhìn thẳng vào tôi, nói nhẹ như không: “Em ở cùng phòng anh ấy mà, để ý giúp chị xem anh ấy có thân với cô nào không nhé”.

Tôi chết lặng, thì ra mục đích của cuộc hẹn chính là chuyện này. Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Tôi vốn đã không ưa gì chị, giờ lại bị đặt vào thế giám sát chồng người ta – mà đó lại chính là sếp trực tiếp của tôi. Giúp chị thì tôi thấy không đúng, không giúp thì chị lại nghĩ tôi làm cao, rồi không biết sau này chị sẽ gây chuyện gì nữa.

Tôi đi làm để yên ổn chứ đâu phải để chen vào chuyện hôn nhân của người ta. Nhưng làm ngơ thì ngày mai đi làm gặp anh trưởng phòng, tôi lại mang cảm giác có lỗi. Mà nếu lỡ chị Diệu hiểu sai, đổ hết lên đầu tôi thì tôi biết làm sao. Trong tình huống dở khóc dở cười này, tôi nên làm thế nào cho ổn đây?