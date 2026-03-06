Theo thông báo của cơ quan thuế, tạm dừng áp dụng đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử. Thời gian tạm dừng từ 20h ngày 6/3 đến 8h sáng 7/3.

Trong khoảng thời gian này, người nộp thuế tạm thời không thể sử dụng một số dịch vụ trực tuyến của ngành thuế, bao gồm: Dịch vụ Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), dịch vụ Thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan), ứng dụng eTax Mobile, cùng các dịch vụ thuế điện tử trên Cổng thông tin thương mại điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính.

Ngoài ra, cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đợt tạm dừng hệ thống.

Cục Thuế cho biết việc nâng cấp nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục trong kỳ quyết toán thuế năm 2025. Theo quy định, thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 chậm nhất là ngày 31/3.

Trong khi đó, với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thay cho người lao động , hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế đối là ngày 31/3. Đối với cá nhân tự thực hiện quyết toán, thời hạn nộp hồ sơ theo quy định là ngày 30/4. Tuy nhiên, do trùng kỳ nghỉ lễ nên thời hạn thực tế được tính đến ngày 2/5.

Cơ quan thuế lưu ý, vào thời điểm quyết toán, số lượng hồ sơ thường tăng cao và tập trung vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp, có thể dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống hoặc chậm xử lý hồ sơ. Vì vậy, cá nhân và tổ chức trả thu nhập được khuyến nghị nộp hồ sơ sớm để tránh rủi ro nộp chậm tờ khai.

Năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng mỗi tháng (tương đương 132 triệu đồng mỗi năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng mỗi tháng. Theo quy định, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền.