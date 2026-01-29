Tối nay 29/1, BIDV dừng mọi giao dịch thanh toán trong một khoảng thời gian: Toàn bộ khách hàng chú ý!

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát thông báo quan trọng về kế hoạch cập nhật hệ thống.

Ngân hàng cho biết, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, BIDV sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi và hệ thống thanh toán trực tuyến với thời gian từ 23:00 - 23:59 ngày 29/01/2026. Trong thời gian này, toàn bộ các dịch vụ thanh toán trực tuyến của BIDV sẽ tạm thời gián đoạn.

Ngoài ra, từ 00:00 ngày 30/01/2026 đến 01:00 ngày 30/01/2026, các dịch vụ trực tuyến dưới đây sẽ tạm dừng hoạt động:

- Toàn bộ dịch vụ trên ứng dụng SmartBanking.

- Toàn bộ giao dịch cổng thanh toán dành cho khách hàng cá nhân.

- Các giao dịch ví điện tử (liên kết, nạp tiền và rút tiền) có yêu cầu liên kết xác thực bằng SmartBanking hoặc của khách hàng mở tài khoản tại BIDV qua EKYC.

Các dịch vụ trực tuyến khác hoạt động bình thường.

Do đó, ngân hàng khuyến cáo khách hàng sắp xếp kế hoạch giao dịch phù hợp.



