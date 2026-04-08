Tới lượt Hiền Hồ ồ ạt pass kho đồ hiệu

Từ khóa sao Việt "pass đồ" bỗng trở nên rôm rả hơn bao giờ hết với những drama xoay quanh câu chuyện "đồ lạ", "ảo giá" hay tình trạng sản phẩm xuống cấp của một vài cái tên đình đám gần đây. Giữa lúc nhiệt lượng trên mạng xã hội còn chưa có dấu hiệu giảm bớt, netizen lại phát hiện thêm một mỹ nhân khác cũng đang âm thầm trong công cuộc thanh lý đồ hiệu thông qua tài khoản phụ có motif quen thuộc @tudo... Lần này, "chủ sòng" gọi tên Hiền Hồ.

Hiền Hồ cũng đang âm thầm có một cuộc dọn tủ đồ hiệu khá hoành tráng.

Không rình rang, tài khoản thanh lý của Hiền Hồ liên tục cập nhật những item "xịn xò" đi kèm hình ảnh và thông tin khá rõ ràng, minh bạch. Quan trọng hơn hết, dàn item được nữ ca sĩ đăng tải dù gắn mác second-hand nhưng hình thức qua ảnh chụp được đánh giá vẫn còn rất ổn áp, hầu hết đều đang được bán chính hãng trên website, thậm chí có món nhìn chẳng khác gì hàng brandnew.

Điểm khiến giới mộ điệu phải "dừng khoảng chừng là 2 giây" chính là danh sách thương hiệu xuất hiện trong kho đồ của Hiền Hồ, từ Rolex, Goyard, Tiffany & Co. cho đến Hermès hay The Row... Khác với những kênh thanh lý đầy ắp hàng hóa, trang pass đồ của Hiền Hồ mỗi thời điểm hầu như chỉ để hiển thị tối đa 1 bài đăng, còn lại phần nhiều được cô cập nhật thông qua Story (biến mất sau 1 ngày), cho thấy tỉ lệ bán thành công những tài sản này dường như cũng rất nhanh chóng.

Trang thanh lý đồ hiệu của Hiền Hồ.

Một số item thời trang đang được Hiền Hồ rao bán 48h qua có thể kể đến như:

Tiffany Lock Bangle Yellow Gold

Chiếc vòng tay Tiffany Lock vốn là item làm mưa làm gió những năm gần đây nhờ sự lăng xê thành công của Rosé. Sở hữu thiết kế hiện đại, phi giới tính và mang tính biểu tượng của sự kết nối, mẫu Lock có nhiều lựa chọn chất liệu, trong đó phiên bản Gold của Hiền Hồ đang có giá niêm yết 7950 USD (210 triệu đồng). Mức giá được cô rao bán lại là 110 triệu đồng. Với một thiết kế hot như Tiffany Lock, mức chiết khấu gần 50% khi còn đủ bill, box có thể là một lựa chọn tốt cho những ai đang cân nhắc.

Rolex Oyster Perpetual Tiffany

Nếu nói về độ "hype" trong làng đồng hồ, không thể bỏ qua dòng Rolex Oyster Perpetual Tiffany. Đây là mẫu Rolex luôn nằm trong tầm ngắm của những người yêu thích sự thanh lịch nhưng vẫn muốn có chút cá tính. Đặc biệt mặt số xanh Tiffany luôn là bản "cháy" nhất của dòng Oyster Perpetual.

Ở thị trường thứ cấp, giá bán dao động từ hơn 300 đến hơn 400 triệu đồng tùy vào kích cỡ mặt số và tình trạng máy. Nữ ca sĩ đưa ra con số 300 triệu đồng, được xem là mức giá cạnh tranh, nhất là khi mặt số Tiffany Blue vốn nổi tiếng với việc khó mua, khó săn và khó lỗi mốt.

Hermès Kelly Cadenas Pendant

Một món đồ khác gây sốc không kém chính là vòng cổ Hermès Kelly Cadenas với mặt khóa Kelly huyền thoại. Giá chính hãng của mẫu dây này hiện tại dao động từ 180 - 190 triệu đồng. Hiền Hồ sẵn sàng để lại với giá 55 triệu đồng (hiện đã sold out). So với giá trị thương hiệu, mức giá này minh chứng cho sự phóng khoáng của nữ ca sĩ khi muốn "dọn tủ".

Bên cạnh những món trang sức cao cấp, danh mục của Hiền Hồ còn có những item thời trang từ Quiet Luxury như The Row đến Goyard đầy tính ứng dụng. Một vài sản phẩm từ Prada vẫn còn khá mới được nữ ca sĩ bán loanh quanh ở mức 5-6 triệu. Điểm cộng lớn nhất khiến cư dân mạng "ưng cái bụng" chính là việc Hiền Hồ luôn chú thích rõ tình trạng đồ: đủ bill, đủ box và đặc biệt là mức giá bán lại hợp lý so với giá trị thực tế ở thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh drama "ảo giá" đang khiến niềm tin của người mua đồ thanh lý lung lay, cách Hiền Hồ công khai thông tin rõ ràng và đưa ra mức giá "thuận mua vừa bán" thực sự ghi điểm, ít nhất là đến thời điểm này.

Túi Goyard Artois PM gía 2700 USD (72 triệu), được nữ ca sĩ bán lại giá 38 triệu.

Quần Prada Re-Nylon triangle-logo shorts ở thị trường thứ cấp quốc tế đang có giá dao động từ 29-33 triệu đồng.

Tình trạng của các món đồ khá mới và quan trọng là bị không lỗi thời.

Trong lúc Chanel vẫn miệt mà tăng giá chính hãng, một chiếc túi Chanel Octagon Vanity Case like new cũng xuất hiện trong đợt thanh lý này của Hiền Hồ.

Ảnh chụp màn hình, IGNV