TÔI LÊN TIẾNG: Tạt xăng, châm lửa đốt người - quá kinh khủng!

Cảnh tượng kinh hoàng tưởng như chỉ có trong phim hành động đã xảy ra tại góc đường thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam hôm mùng 5 Tết Quý Mão. Một phụ nữ bằng động tác nhanh như chớp nhặt vật gì đó rồi lao vào đối thủ, lửa bùng lên tức thì và nạn nhân giãy dụa trong tuyệt vọng…

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong hơn 10 giây. Hơn 10 giây để một tội ác hoàn thành! Không thể tin nổi!

Tội ác diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn

Công an đã vào cuộc, nguyên nhân bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông. Đến đây thì cao trào cảm xúc trong dư luận lại bùng thêm một lần nữa khi bất cứ ai cũng rùng mình cùng căm phẫn. Cuồng ghen đến độ tạt xăng, bất chấp tính mạng của đồng loại để châm lửa thì không thể chấp nhận.

Nó gợi lại và nhân lên ký ức sợ sệt, kinh hãi những cuộc đánh ghen gây hoảng hốt dư luận trước đó. Đơn cử như hồi tháng 11-2020 tại khu vực bờ kè ven biển xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế, một cô gái bị nhiều đối tượng khống chế, lột hết quần áo, đánh đập, lăng nhục, bị quay clip rồi tung lên mạng xã hội.

Hay hồi tháng 8-2020, Nguyễn Thị Mộng Thơ (quê Vĩnh Long) rủ thêm đồng phạm tới một nhà ở quận 8, TP HCM mai phục, đánh đập, cắt tóc tình địch…

Vụ ở Huế, công an khởi tố 7 bị can với các tội "Làm nhục người khác" và "Cố ý gây thương tích". Vụ ở TP HCM, công an khởi tố tội "Làm nhục người khác" với Thơ cùng đồng phạm… Như vậy, những kẻ tấn công đồng loại xuất phát từ cơn cuồng ghen đã trả giá. Đó là lẽ đương nhiên của luật pháp và đạo lý.

Quay trở vụ việc tạt xăng, châm lửa vào tình địch ở Quảng Nam, khoảng thời gian gây án quá ngắn ấy chắc chắn sẽ mang lại hệ lụy rất dài cho không chỉ sự đau đớn của người bị tấn công, cái giá thích đáng cho hung thủ mà còn khiến xã hội bị ám ảnh bởi tính chất man rợ của hành vi kẻ thủ ác gây nên. Đó cũng là vụ việc gây bất bình, phẫn nộ rất cao thời gian gần đây.

Không vì lý do gì để bao biện cho hành động tạt xăng, châm lửa vào đồng loại. Mọi trần tình, kể lể, than vãn, giãi bày bức xúc vì bị "cướp chồng hay người yêu"… trong tình huống này chỉ là vỏ bọc cho "bản tính ác" của kẻ tấn công.

Và cũng do vậy, không lý do gì để trì hoãn việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy tố, xét xử, tuyên án… nhằm trừng phạt kẻ phạm pháp. Tiến hành nhanh chóng các biện pháp tố tụng trên chừng nào, vết thương của lòng nhân ái, của các giá trị "người với người sống để yêu nhau" không bị lan rộng, lở loét chừng ấy.

Để cảm xúc xã hội không bị thách thức, những trận đòn thù mù quáng với lý do ghen tuông phải bị trừng trị nhanh chóng, nghiêm khắc, đích đáng!