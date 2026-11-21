Tôi không tranh cãi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chạnh lòng.

Mọi người xung quanh đều nói tôi may mắn vì lấy được người chồng giỏi kiếm tiền, không rượu chè, cờ bạc hay chơi bời bên ngoài. Chồng tôi, vừa mua được căn nhà tiền tỷ để vợ con có chỗ ở khang trang. Ai cũng bảo tôi chẳng cần lo nghĩ gì, chỉ việc chăm sóc gia đình và khéo léo giữ chồng. Thế nhưng, chỉ người trong cuộc mới hiểu cuộc sống phía sau cánh cửa nhà tôi có thực sự sung sướng hay không.

Tuấn kiếm tiền tốt hơn tôi nhiều lần. Tôi làm giáo viên, thu nhập chỉ đủ trang trải những nhu cầu cá nhân và góp một phần sinh hoạt gia đình. Căn nhà mới cũng chủ yếu do anh tích góp mà mua. Tuy nhiên, trước khi hoàn tất thủ tục, Tuấn yêu cầu tôi ký giấy xác nhận đây là tài sản riêng của anh, không liên quan đến tôi. Anh giải thích tiền mua nhà do mình làm ra nên cần phân định rõ ràng để tránh những rắc rối về sau.

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Tôi không tranh cãi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chạnh lòng. Suốt những năm qua, tôi vừa đi làm vừa chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa để chồng có thời gian tập trung phát triển sự nghiệp. Vậy mà khi có được thành quả lớn nhất, anh lại muốn khẳng định rằng mọi thứ hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Chuyện tiền bạc trong nhà còn khiến tôi mệt mỏi hơn. Vợ chồng thống nhất Tuấn đóng góp 60% chi phí sinh hoạt, còn tôi chịu 40%. Nghe qua tưởng hợp lý vì thu nhập của anh cao hơn, nhưng thực tế tôi vẫn là người đi chợ, nấu ăn, chăm con và lo gần như toàn bộ việc nhà. Công sức ấy chưa bao giờ được anh tính đến khi phân chia trách nhiệm.

Điều khiến tôi ngột ngạt nhất là yêu cầu kê khai chi tiêu mỗi ngày. Tối nào, dù đi làm về muộn hay mệt mỏi, tôi cũng phải ghi lại từng khoản đã mua, từ tiền thịt, tiền rau đến vài nghìn đồng mua hành, mua ớt. Sau đó, Tuấn ngồi kiểm tra từng dòng, hỏi vì sao món này đắt, khoản kia không cần thiết và đôi khi còn nghi ngờ tôi ghi thiếu hoặc khai tăng để giữ lại tiền.

Anh không chuyển tiền sinh hoạt theo tháng mà đợi tôi tổng kết từng ngày rồi mới đưa đúng 60% số tiền đã chi. Nếu tôi không có danh sách rõ ràng, anh nhất quyết không đưa tiền. Có hôm tôi quên ghi một khoản nhỏ, anh cũng bắt tôi giải thích cho bằng được.

Ban đầu, tôi nghĩ chồng cẩn thận chuyện tài chính cũng không có gì sai. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy mình giống một nhân viên phải làm báo cáo cho cấp trên hơn là người bạn đời. Mỗi tối, thay vì hỏi han nhau sau một ngày làm việc, chúng tôi lại kết thúc bằng những cuộc chất vấn quanh vài tờ hóa đơn.

Tôi từng thử nói rằng mình có thể thống kê chi tiêu theo tuần hoặc theo tháng để cả hai đỡ mất thời gian. Nhưng Tuấn không đồng ý, cho rằng tiền của anh thì anh có quyền kiểm soát. Anh còn nhấn mạnh mình đã đóng góp phần lớn chi phí nên tôi không có lý do gì để phàn nàn.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là chồng kiếm nhiều tiền hơn hay muốn quản lý ngân sách gia đình. Vấn đề nằm ở chỗ anh chỉ nhìn thấy số tiền mình bỏ ra mà không nhìn thấy công sức, thời gian và sự chăm sóc tôi dành cho tổ ấm này. Một gia đình không thể vận hành bằng những phép tính chỉ có tiền bạc mà thiếu đi sự tôn trọng và sẻ chia. Người vợ có thể không kiếm được nhiều tiền bằng chồng, nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy phải sống như người đi xin từng khoản chi tiêu trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng liệu có người vợ nào dũng cảm ly hôn chỉ vì vấn đề này trong hôn nhân?