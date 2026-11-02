Tôi là iFan nhưng tôi vẫn khuyên bạn không nên mua iPhone Duo lúc này

Tôi mua iPhone X năm 2017 và vẫn nhớ cảm giác lần đầu mở khóa máy bằng khuôn mặt, còn chiếc máy ngay trước Duo của tôi là iPhone 16 Pro Max. Nhưng sau 2 bài chê và 1 bài khen trên trang cá nhân, câu trả lời của tôi cho câu hỏi có nên mua Duo lúc này là không, trừ khi anh em thừa tiền. Thừa ở đây nghĩa là có thể bỏ ra hơn 80 triệu đồng cho bản 512GB mà không phải nghĩ ngợi gì.
Duo có điểm hay, nhưng không đủ nặng
Công tâm mà nói, Duo có chất lượng hoàn thiện xứng tầm máy cao cấp, còn màn hình nhám xóa mờ nếp gấp tốt hơn cách tự dán miếng dán nhám giá 300 nghìn đồng lên Galaxy Z Fold8. Nhưng khi đặt từng điểm hay ấy cạnh số tiền phải bỏ ra, tôi không tìm được điểm nào đủ nặng để kéo cán cân về phía Duo.
Hơn 80 triệu đồng mới là giá thật của bản 512GB
Duo bản 512GB đang được bán 71,49 triệu đồng tại FPT Shop và CellphoneS, và đó mới là con số dễ thấy nhất. Đã mua máy gập thì gần như chắc chắn phải mua thêm AppleCare+, vì Apple niêm yết phí thay màn hình trong của Duo ở mức 999 USD cho người không có gói bảo hành này. Khoản phí đó tương đương khoảng 26 triệu đồng, bằng nửa giá khởi điểm của máy tại Mỹ.
Gói AppleCare+ dành cho Duo tại Việt Nam có giá 8,999 triệu đồng, cao hơn gần 3 triệu so với gói của iPhone 18 Pro. Cộng hai khoản lại, người mua bản 512GB đã chi hơn 80 triệu đồng ngay trong ngày cầm máy về. Mua một chiếc máy thế hệ đầu với giá đầy đủ cũng giống như mua xe mới rồi tự chạy rốt-đa hộ nhà máy, chỉ khác ở chỗ người mua còn phải trả thêm tiền bảo hiểm cho chính quãng chạy thử ấy.
Rủi ro ấy cũng đã rời bảng giá để đi vào đời thực. Rạng sáng 27/10 theo giờ Việt Nam, Apple thừa nhận với CNBC rằng một số lượng nhỏ máy Duo bị lỗi màn hình trong và khuyên người dùng liên hệ AppleCare để được thay thế. Bản phân tích tháo máy của iFixit chỉ ra phần nếp gấp bị ép thẳng xuống thanh đỡ bên dưới, tạo ra một điểm tiếp xúc khiến màn hình dễ nứt.
Không chỉ mình tôi lắc đầu
Marques Brownlee, người đứng sau kênh đánh giá công nghệ MKBHD trên YouTube, đăng bài đánh giá Duo ngày 21/10 sau khoảng một tuần rưỡi dùng máy. Anh tóm tắt chiếc iPhone gập đầu tiên bằng một hình ảnh: phần viền được mài giũa kỹ nhưng phần lõi vẫn còn thô. Với người đang dùng iPhone và phân vân có nên lên đời, câu trả lời của Brownlee là phần đông nên bỏ qua.
Brownlee chỉ thấy Duo đáng mua khi mức giá 2.000 USD và khoản trả góp tăng thêm mỗi tháng gần như không có ý nghĩa gì với người mua. Điều kiện ấy cũng chính là định nghĩa thừa tiền của tôi. Những điểm anh chê trùng với những thứ tôi vấp phải trong tuần đầu: Touch ID trên nút nguồn mở khóa với một độ trễ cài sẵn không tắt được, còn nhiều ứng dụng lớn chưa được làm lại cho màn hình gập. Brownlee dự đoán các ứng dụng lớn cần khoảng 6 tháng nữa mới theo kịp.
The Verge chấm Duo 7/10 và cho rằng phần đông người dùng chưa nên mua, vì máy có lẽ cần thêm ít nhất một năm hoàn thiện. Tờ này đặt Duo cạnh chiếc MacBook Air đầu tiên, sản phẩm không thuyết phục được ai cho tới khi Apple thiết kế lại. Arun Maini của kênh Mrwhosetheboss cũng không xem Duo là lựa chọn tốt nhất cho phần đông người dùng iPhone, còn WAtoday đặt tít rằng người viết yêu chiếc máy nhưng vẫn khuyên độc giả đừng mua.
Bạn bè tôi đang quay xe sang Fold8
Mấy tuần qua, tôi thấy rất nhiều người trong danh sách bạn bè của mình hỏi về Duo rồi quay xe sang Galaxy Z Fold8. Samsung chưa công bố doanh số Fold8 tại Việt Nam sau ngày Duo lên kệ, nên chưa thể kết luận đây là xu hướng chung của cả thị trường.
Nhưng ở Hàn Quốc, Maeil Business News dẫn nguồn tin trong ngành cho biết doanh số Fold8 tăng khoảng 10% trong tuần ngay sau khi Apple công bố Duo. Giới quan sát ở đó chỉ ra hai lý do là giá thấp hơn và việc mua được máy ngay, dù chưa có dữ liệu chứng minh người định mua Duo đã chuyển sang Fold8. Trong nước, nhiều đại lý đã hạ Fold8 xuống dưới mốc 40 triệu đồng, trong khi Duo vẫn đứng ở mức gần 65 triệu cho bản thấp nhất.
Tôi đổi Duo sang Galaxy Z Fold8
Câu hỏi không chỉ là Duo tốt hay dở, mà là hơn 80 triệu đồng cho bản 512GB còn mua được những gì khác. Vì thế tôi làm một việc mà chắc nhiều anh em iFan sẽ cười: tôi đổi Duo sang Galaxy Z Fold8. Sau khi đổi, tôi còn dư hơn 40 triệu đồng để chi cho việc khác.
Theo tôi, Fold8 là chiếc máy gập dạng sách đáng tiền nhất đang bán chính hãng lúc này, vì giá thấp nhất nhóm mà vẫn dùng chung chip với những máy đắt hơn khoảng 25 triệu đồng. Máy cũng nhẹ nhất nhóm với 201g, đổi lại không có ống kính tiêu cự dài và chỉ đạt chuẩn IP48.
|Galaxy Z Fold8
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|OPPO Find N6
|iPhone Duo
|Giá đang bán
|39,79 triệu
|48,49 triệu
|64,99 triệu
|64,99 triệu
|Chip xử lý
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Apple A20 Pro
|Cầm nặng
|201g
|215g
|225g
|254g
|Pin
|4.800mAh
|5.000mAh
|6.000mAh
|khoảng 4.900mAh
|Chụp xa
|Không có ống zoom
|Có ống zoom 3x
|Có ống zoom 3x
|Không có ống zoom
|Chống bụi, nước
|Chưa chống bụi
IP48
|Chưa chống bụi
IP48
|Chống bụi cơ bản
IP58, IP59
|Kín bụi hoàn toàn
IP68
Khoản tiết kiệm ấy còn đủ lớn để gánh thêm một chiếc điện thoại cao cấp khác. Cộng giá bán Fold8 256GB với iPhone 18 Pro Max 256GB tại FPT Shop được khoảng 82 triệu đồng, vẫn thấp hơn giá rao bán lại iPhone Duo 512GB những ngày đầu máy về Việt Nam.
Samsung bán chiếc Galaxy Fold đầu tiên từ năm 2019 và đã đi qua 8 thế hệ máy gập, từ những lỗi màn hình đời đầu tới chiếc Fold8 nhẹ nhất dòng hôm nay. Tôi vẫn là iFan, nhưng nếu Apple muốn chiếc Duo thứ hai thôi bắt người mua chạy rốt-đa hộ, có lẽ hãng nên cắp sách sang hỏi kinh nghiệm Samsung thêm một chút. Cảm giác mới lạ của một chiếc máy gập rồi sẽ quen, còn 80 triệu đồng đã tiêu thì sẽ không bao giờ quay trở lại túi bạn nữa đâu.
* Giá iPhone Duo theo niêm yết của Apple Việt Nam, giá gói AppleCare+ cho Duo theo Vietnamnet. Phí sửa chữa theo bảng giá ngoài bảo hành của Apple tại Mỹ và được quy đổi sang tiền đồng theo tỷ giá đầu tháng 11/2026. Giá bán tại FPT Shop và CellphoneS là giá sau giảm trực tiếp, chưa tính thu cũ đổi mới và quà tặng kèm, có thể thay đổi theo từng đợt khuyến mãi.
* Phát biểu của Apple về lỗi màn hình theo CNBC, nhận định về nếp gấp theo bản tháo máy của iFixit. Kết luận của Marques Brownlee theo video đánh giá ngày 21/10/2026 và bản tường thuật của Dexerto. Điểm số và nhận định của The Verge theo bản tổng hợp của Trending Topics, nhận định của Mrwhosetheboss theo Kursiv Media, tít bài của WAtoday theo bản tổng hợp của iPhone in Canada.
* Bảng so sánh dùng giá bán của phiên bản thấp nhất tại FPT Shop, riêng OPPO Find N6 chỉ có bản 512GB. Thông số Fold8 theo Samsung Newsroom Việt Nam, Fold8 Ultra theo Viettel Store, Find N6 theo Android Authority và Viettablet, dung lượng pin của Duo là con số tổng hai khối pin theo MacDailyNews. Giá iPhone 18 Pro Max theo FPT Shop, giá rao bán lại Duo 512GB theo Việt Giải Trí.
* Khối "Cùng 80 triệu, mua được gì?" dùng giá Galaxy Z Fold8 256GB và iPhone 18 Pro 256GB tại FPT Shop, giá bán thực tế Honda Vision bản Tiêu chuẩn tại đại lý theo Việt Báo.
* Doanh số Galaxy Z Fold8 tại Hàn Quốc theo Maeil Business News, mức giá dưới 40 triệu đồng tại đại lý trong nước theo Thương hiệu và Sản phẩm. Ảnh trong bài do tác giả chụp, câu chuyện đổi máy là trải nghiệm cá nhân của tác giả.