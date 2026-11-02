Tôi là iFan nhưng tôi vẫn khuyên bạn không nên mua iPhone Duo lúc này

TL;DR Duo bản 512GB kèm AppleCare+ tốn hơn 80 triệu đồng, mà vẫn không có Face ID hay ống kính tiêu cự dài. MKBHD, The Verge và nhiều người đánh giá lớn đều khuyên phần đông người dùng chờ thế hệ sau. Nếu vẫn muốn máy gập, Galaxy Z Fold8 đang bán 39,79 triệu đồng tại FPT Shop, rẻ hơn Duo bản thấp nhất khoảng 25 triệu đồng.

Tôi mua iPhone X năm 2017 và vẫn nhớ cảm giác lần đầu mở khóa máy bằng khuôn mặt, còn chiếc máy ngay trước Duo của tôi là iPhone 16 Pro Max. Nhưng sau 2 bài chê và 1 bài khen trên trang cá nhân, câu trả lời của tôi cho câu hỏi có nên mua Duo lúc này là không, trừ khi anh em thừa tiền. Thừa ở đây nghĩa là có thể bỏ ra hơn 80 triệu đồng cho bản 512GB mà không phải nghĩ ngợi gì.

Ảnh chụp cho vui ở một quán trà đá vỉa hè: chiếc Duo được mở ra làm như đang gõ bài để trêu hội bạn, không phải cảnh làm việc thật

Duo có điểm hay, nhưng không đủ nặng

Công tâm mà nói, Duo có chất lượng hoàn thiện xứng tầm máy cao cấp, còn màn hình nhám xóa mờ nếp gấp tốt hơn cách tự dán miếng dán nhám giá 300 nghìn đồng lên Galaxy Z Fold8. Nhưng khi đặt từng điểm hay ấy cạnh số tiền phải bỏ ra, tôi không tìm được điểm nào đủ nặng để kéo cán cân về phía Duo.

Galaxy Z Fold8 dán miếng dán nhám che được vết mờ ở nếp gấp, nhưng hình ảnh mất nét và nhạt màu đi rõ rệt

Hơn 80 triệu đồng mới là giá thật của bản 512GB

Duo bản 512GB đang được bán 71,49 triệu đồng tại FPT Shop và CellphoneS, và đó mới là con số dễ thấy nhất. Đã mua máy gập thì gần như chắc chắn phải mua thêm AppleCare+, vì Apple niêm yết phí thay màn hình trong của Duo ở mức 999 USD cho người không có gói bảo hành này. Khoản phí đó tương đương khoảng 26 triệu đồng, bằng nửa giá khởi điểm của máy tại Mỹ.

Gói AppleCare+ dành cho Duo tại Việt Nam có giá 8,999 triệu đồng, cao hơn gần 3 triệu so với gói của iPhone 18 Pro. Cộng hai khoản lại, người mua bản 512GB đã chi hơn 80 triệu đồng ngay trong ngày cầm máy về. Mua một chiếc máy thế hệ đầu với giá đầy đủ cũng giống như mua xe mới rồi tự chạy rốt-đa hộ nhà máy, chỉ khác ở chỗ người mua còn phải trả thêm tiền bảo hiểm cho chính quãng chạy thử ấy.

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Giá thật của Duo 512GB Bấm hai nút để so hai cách mua Mua kèm AppleCare+ Không mua, lỡ hỏng màn trong 80,5 triệu đồng, bản 512GB 71,5 9 Duo 512GB AppleCare+ Với AppleCare+, phí thay màn hình trong của Duo tại Mỹ giảm từ 999 USD xuống còn 99 USD. Người mua trả trước gần 9 triệu đồng để mua sự yên tâm đó. 97,5 triệu đồng, bản 512GB, ước tính 71,5 26 Duo 512GB Thay màn hình trong Không có gói bảo hành, một lần hỏng màn hình trong tốn 999 USD theo bảng giá của Apple tại Mỹ, tương đương khoảng 26 triệu đồng. Apple còn niêm yết mức 1.499 USD cho những hư hỏng nặng hơn. Đơn vị: triệu đồng. Thanh dài nhất ứng với 100 triệu

Rủi ro ấy cũng đã rời bảng giá để đi vào đời thực. Rạng sáng 27/10 theo giờ Việt Nam, Apple thừa nhận với CNBC rằng một số lượng nhỏ máy Duo bị lỗi màn hình trong và khuyên người dùng liên hệ AppleCare để được thay thế. Bản phân tích tháo máy của iFixit chỉ ra phần nếp gấp bị ép thẳng xuống thanh đỡ bên dưới, tạo ra một điểm tiếp xúc khiến màn hình dễ nứt.

Không chỉ mình tôi lắc đầu

Marques Brownlee, người đứng sau kênh đánh giá công nghệ MKBHD trên YouTube, đăng bài đánh giá Duo ngày 21/10 sau khoảng một tuần rưỡi dùng máy. Anh tóm tắt chiếc iPhone gập đầu tiên bằng một hình ảnh: phần viền được mài giũa kỹ nhưng phần lõi vẫn còn thô. Với người đang dùng iPhone và phân vân có nên lên đời, câu trả lời của Brownlee là phần đông nên bỏ qua.

Brownlee chỉ thấy Duo đáng mua khi mức giá 2.000 USD và khoản trả góp tăng thêm mỗi tháng gần như không có ý nghĩa gì với người mua. Điều kiện ấy cũng chính là định nghĩa thừa tiền của tôi. Những điểm anh chê trùng với những thứ tôi vấp phải trong tuần đầu: Touch ID trên nút nguồn mở khóa với một độ trễ cài sẵn không tắt được, còn nhiều ứng dụng lớn chưa được làm lại cho màn hình gập. Brownlee dự đoán các ứng dụng lớn cần khoảng 6 tháng nữa mới theo kịp.

The Verge chấm Duo 7/10 và cho rằng phần đông người dùng chưa nên mua, vì máy có lẽ cần thêm ít nhất một năm hoàn thiện. Tờ này đặt Duo cạnh chiếc MacBook Air đầu tiên, sản phẩm không thuyết phục được ai cho tới khi Apple thiết kế lại. Arun Maini của kênh Mrwhosetheboss cũng không xem Duo là lựa chọn tốt nhất cho phần đông người dùng iPhone, còn WAtoday đặt tít rằng người viết yêu chiếc máy nhưng vẫn khuyên độc giả đừng mua.

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Bàn cân của giới đánh giá Bấm vào từng người đánh giá để xem kết luận Mỗi chấm đỏ là một lời khuyên chờ hoặc đừng mua MKBHDChờ The VergeChờ MrwhosethebossChờ WAtodayĐừng mua Marques Brownlee kết luận ngày 21/10 rằng phần đông người đang dùng iPhone nên bỏ qua. Anh chỉ thấy Duo đáng mua khi mức giá 2.000 USD gần như không có ý nghĩa với túi tiền của người mua.

Bạn bè tôi đang quay xe sang Fold8

Mấy tuần qua, tôi thấy rất nhiều người trong danh sách bạn bè của mình hỏi về Duo rồi quay xe sang Galaxy Z Fold8. Samsung chưa công bố doanh số Fold8 tại Việt Nam sau ngày Duo lên kệ, nên chưa thể kết luận đây là xu hướng chung của cả thị trường.

Nhưng ở Hàn Quốc, Maeil Business News dẫn nguồn tin trong ngành cho biết doanh số Fold8 tăng khoảng 10% trong tuần ngay sau khi Apple công bố Duo. Giới quan sát ở đó chỉ ra hai lý do là giá thấp hơn và việc mua được máy ngay, dù chưa có dữ liệu chứng minh người định mua Duo đã chuyển sang Fold8. Trong nước, nhiều đại lý đã hạ Fold8 xuống dưới mốc 40 triệu đồng, trong khi Duo vẫn đứng ở mức gần 65 triệu cho bản thấp nhất.

Tôi đổi Duo sang Galaxy Z Fold8

Câu hỏi không chỉ là Duo tốt hay dở, mà là hơn 80 triệu đồng cho bản 512GB còn mua được những gì khác. Vì thế tôi làm một việc mà chắc nhiều anh em iFan sẽ cười: tôi đổi Duo sang Galaxy Z Fold8. Sau khi đổi, tôi còn dư hơn 40 triệu đồng để chi cho việc khác.

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Cùng 80 triệu, mua được gì? Bấm từng lựa chọn để xem số tiền còn dư Fold8 + iPhone 18 Pro 2 chiếc Fold8 Fold8 + Honda Vision Galaxy Z Fold8 39,79 iPhone 18 Pro 256GB 38,99 Thanh đầy là 80,5 triệu, giá Duo 512GB kèm AppleCare+ 1,72 triệu đồng còn dư Một máy gập cho công việc và một chiếc iPhone đời mới nhất, tổng cộng vẫn chưa tới số tiền của Duo 512GB kèm AppleCare+. Galaxy Z Fold8 39,79 Galaxy Z Fold8 39,79 Thanh đầy là 80,5 triệu, giá Duo 512GB kèm AppleCare+ 0,92 triệu đồng còn dư Hai người trong nhà mỗi người một máy gập, và vẫn còn dư gần 1 triệu đồng. Galaxy Z Fold8 39,79 Honda Vision Tiêu chuẩn 33,5 Thanh đầy là 80,5 triệu, giá Duo 512GB kèm AppleCare+ 7,21 triệu đồng còn dư Một máy gập và một chiếc xe ga đi làm hằng ngày, còn dư khoảng 7,2 triệu đồng cho tiền đăng ký xe. Lời khuyên Nếu chỉ cần một máy gập, mua Galaxy Z Fold8 và giữ lại hơn 40 triệu đồng chênh với Duo cho việc khác. Đơn vị: triệu đồng. Giá bán tại FPT Shop và đại lý xe máy

Theo tôi, Fold8 là chiếc máy gập dạng sách đáng tiền nhất đang bán chính hãng lúc này, vì giá thấp nhất nhóm mà vẫn dùng chung chip với những máy đắt hơn khoảng 25 triệu đồng. Máy cũng nhẹ nhất nhóm với 201g, đổi lại không có ống kính tiêu cự dài và chỉ đạt chuẩn IP48.

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Bốn máy gập, một bảng giá Chữ xanh đậm là máy tốt nhất ở hàng đó. Giá là giá đang bán tại FPT Shop Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra OPPO Find N6 iPhone Duo Giá đang bán 39,79 triệu 48,49 triệu 64,99 triệu 64,99 triệu Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A20 Pro Cầm nặng 201g 215g 225g 254g Pin 4.800mAh 5.000mAh 6.000mAh khoảng 4.900mAh Chụp xa Không có ống zoom Có ống zoom 3x Có ống zoom 3x Không có ống zoom Chống bụi, nước Chưa chống bụi

IP48 Chưa chống bụi

IP48 Chống bụi cơ bản

IP58, IP59 Kín bụi hoàn toàn

IP68 Nên chọn máy nào? Muốn rẻ và nhẹ thì chọn Galaxy Z Fold8. Hay chụp xa thì nâng lên Galaxy Z Fold8 Ultra. Cần pin lớn và chống bụi tốt hơn thì chọn OPPO Find N6. Chỉ chọn iPhone Duo khi không thể rời iOS và không phải tính tiền.

Khoản tiết kiệm ấy còn đủ lớn để gánh thêm một chiếc điện thoại cao cấp khác. Cộng giá bán Fold8 256GB với iPhone 18 Pro Max 256GB tại FPT Shop được khoảng 82 triệu đồng, vẫn thấp hơn giá rao bán lại iPhone Duo 512GB những ngày đầu máy về Việt Nam.

Galaxy Z Fold8 (bên phải) đặt cạnh iPhone 18 Pro Max, hai máy cộng lại vẫn rẻ hơn một chiếc Duo 512GB sang tay những ngày đầu

Samsung bán chiếc Galaxy Fold đầu tiên từ năm 2019 và đã đi qua 8 thế hệ máy gập, từ những lỗi màn hình đời đầu tới chiếc Fold8 nhẹ nhất dòng hôm nay. Tôi vẫn là iFan, nhưng nếu Apple muốn chiếc Duo thứ hai thôi bắt người mua chạy rốt-đa hộ, có lẽ hãng nên cắp sách sang hỏi kinh nghiệm Samsung thêm một chút. Cảm giác mới lạ của một chiếc máy gập rồi sẽ quen, còn 80 triệu đồng đã tiêu thì sẽ không bao giờ quay trở lại túi bạn nữa đâu.