"Tôi là fan của Samsung": Dù rất thích Galaxy S24 Ultra nhưng phải thừa nhận iPhone 15 Pro Max quá mạnh

Cây bút Kimberly Gedeon của Mashable là fan hâm mộ của Samsung. Cô ngay lập tức xiêu lòng trước Galaxy S24 Ultra, nhưng khi so sánh với iPhone 15 Pro Max, Kimberly phải thừa nhận thiết bị của Apple vẫn có những khía cạnh trên cơ sản phẩm của Samsung. Dưới đây là quan điểm của Kimberly.

Điều tôi thích ở Galaxy S24 Ultra

Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ Samsung Galaxy S24 Ultra chắc chắn sẽ chiếm được cảm tình của mình. Suy cho cùng, tôi đã là fan của Samsung kể từ khi sở hữu Galaxy S21 Ultra và S22 Ultra.

Tôi thích nghe những người bạn sử dụng iPhone nói: "Wow, điện thoại của bạn chụp những bức ảnh đẹp quá", trong khi họ cau mày trước những bức ảnh selfie do thiết bị của Apple chụp.

Mọi người kinh ngạc nhìn tôi rút bút S Pen ra để ghi lại đơn đặt hàng đồ uống cho người pha chế khi nhạc xung quanh quá lớn.

Trong một thế giới toàn những người yêu thích iPhone, tôi cảm thấy S22 Ultra luôn yếu thế trước đối thủ từ Apple, nhưng thực tế phải dùng mới biết chiếc máy này có những tính năng tuyệt vời thế nào.

Tuy nhiên, những con số không nói dối. Trong khi Galaxy S24 Ultra tỏa sáng với Galaxy AI, tôi phải thừa nhận điện thoại Samsung có một số hạn chế so với iPhone 15 Pro Max.

Tôi khá tò mò với AI trên Galaxy S24 Ultra. Tôi có gia đình ở Puerto Rico không nói được chút tiếng Anh nào. Tôi đã từng dựa vào các ứng dụng của bên thứ ba như Google Dịch để liên lạc với người thân nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng trải nghiệm hơi khó chịu.

Giờ đây, nhờ có Galaxy AI, tôi có thể nhắn tin cho người anh họ sống ở Puerto Rico một cách dễ dàng. Cho đến nay tôi chưa gặp vấn đề gì, các bản dịch đều có độ chính xác và tốc độ chuyên nghiệp.

Ngoài Galaxy AI mới mẻ, cần phải kể đến một thứ tuy cũ nhưng vẫn chất lượng. Đó là bút cảm ứng của Galaxy S24 Ultra.

S Pen không chỉ là cây bút viết nguệch ngoạc trên màn hình, nó còn là một chiếc điều khiển từ xa. Ví dụ: tôi có thể nhấn và giữ nút trên S Pen để mở ứng dụng máy ảnh. Bằng cách nhấn nút một lần, nút chụp sẽ được kích hoạt, cho phép tôi chụp ảnh mà không cần chạm vào máy.

Người dùng cũng có thể thực hiện hàng loạt các thao tác khác với bút để khởi chạy chế độ video hay ứng dụng Ghi chú. Dù không phải quá mới nhưng đây là một trong những khía cạnh tốt nhất của Galaxy S24 Ultra.

Về thiết kế, không giống như các cạnh thô ráp của iPhone 15 Pro Max khiến cảm giác cầm nắm bị cấn, Galaxy S24 Ultra có các cạnh bo tròn mềm mại, vừa vặn với bàn tay của tôi.

Màn hình 6,8 inch, độ phân giải 3.120 x 1440 pixel vẫn có camera đục lỗ chứa camera selfie 12MP, mang lại không gian rộng rãi, đẹp mắt hơn cả iPhone 15 Pro Max vốn vẫn sử dụng viền Dynamic Island.

Đúng như tên gọi, Galaxy S24 Ultra có khung bằng titan, tương tự như iPhone 15 Pro Max, được cho là giúp điện thoại bền hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Có lúc tôi đứng dậy khỏi ghế và đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng đập lớn. Tôi nhìn xuống và thật kinh hoàng, chiếc Galaxy S24 Ultra đang nằm trên sàn gỗ cứng.

Tôi thở hổn hển và nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn vào màn hình và tìm kiếm các vết trầy xước và vết nứt. May mắn thay, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó vẫn đẹp như mới.

Samsung không đùa về độ bền. Cảm ơn tấm kính Corning Gorilla Glass Armor đã giúp chiếc máy của tôi qua được bài kiểm tra khó khăn này.

Khi lần đầu tiên nghe tin Galaxy S24 Ultra sẽ loại bỏ camera tele 10MP 10x để chuyển sang dòng 50MP, 5x, tôi đã tỏ ra hoài nghi. Độ phân giải đã tăng lên nhưng khả năng zoom quang bị giảm. Điều này phải chăng sẽ làm Galaxy S24 Ultra yếu đi?

Hóa ra, khả năng zoom của Galaxy S24 Ultra vẫn là một trong những thứ tốt nhất trên thị trường. Trên thực tế, khi tôi thử nghiệm cho các chủ sở hữu iPhone xem ảnh chụp giấu tên thiết bị, hầu hết họ đều chọn ảnh zoom của Galaxy S24 Ultra thay vì iPhone 15 Pro Max.

Thứ Galaxy S24 Ultra vẫn thua iPhone 15 Pro Max

Thật không may, Galaxy S24 Ultra phải đối mặt với một số đối thủ cạnh tranh rất đáng gờm. Thông số không phải là tất cả, nhưng sau khi chạy một số bài kiểm tra điểm chuẩn trên cả Galaxy S24 Ultra và iPhone 15 Pro Max, điện thoại Samsung đã bị đánh bại ở một số hạng mục.

Dung lượng pin Galaxy S24 Ultra lớn nhưng thời lượng sử dụng lại không bằng iPhone 15 Pro Max. Trong các bài thử nghiệm, Galaxy S24 Ultra có thể trụ vững hơn 10h, một con số rất ấn tượng. Tuy nhiên, iPhone 15 Pro Max có thời gian sử dụng dài hơn đối thủ 2h.

Hiệu năng cũng là khía cạnh mà iPhone 15 Pro Max vượt trội hơn hẳn trong điểm chuẩn Geekbench 6. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề lớn. Cả hai đều vượt xa ngưỡng hiệu suất cần thiết để chạy các tác vụ hàng ngày trên điện thoại thông minh.

Tôi cho rằng iPhone 15 Pro Max mạnh quá mức so với những mặt bằng chung hiện tại, đến mức nó vượt trội hơn cả Microsoft Surface Laptop Go 3 về hiệu năng. Do đó, mặc dù Galaxy S24 Ultra không đánh bại được iPhone 15 Pro Max nhưng nó vẫn đủ sức mạnh để xử lý bất kỳ tác vụ nào.

Mặc dù tôi cảm thấy ổn với việc Samsung giữ lại các cạnh bo tròn và màn hình đục lỗ đặc trưng của Galaxy S24 Ultra nhưng vẫn có những cải tiến khác mà tôi không yêu thích. Một trong số đó là màn hình phẳng.

Có thể tôi thuộc nhóm thiểu số, nhưng tôi hâm mộ cách màn hình Galaxy S22 Ultra tràn ra các cạnh, một thiết kế mang tính tương lai. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng nó không thực tế khi gây khó khăn do việc dán miếng bảo vệ màn hình.

Từ lâu, tôi luôn khen ngợi dòng Galaxy S vì những bức ảnh selfie tuyệt đẹp. Nhưng giờ đây, có vẻ như sở thích của tôi đang thay đổi. Tôi đã chụp ảnh selfie với Galaxy S24 Ultra và iPhone 15 Pro Max (cả hai đều có camera trước 12MP) tại một quán Starbucks ở Manhattan, và thật ngạc nhiên, cuối cùng tôi lại thích ảnh của iPhone 15 Pro Max hơn.

Nhưng khi nói đến camera rộng, tôi vẫn đánh giá cao ống kính 200MP của Galaxy S24 Ultra so với camera 48MP của iPhone 15 Pro Max. Về góc siêu rộng (cả hai đều có camera 12MP), iPhone 15 Pro Max lại nhỉnh hơn.

Samsung Galaxy S24 Ultra có tuyệt không?

Galaxy S24 Ultra vẫn khiến tôi choáng ngợp với bút S Pen mượt mà, tính năng dịch văn bản trên thiết bị tiên tiến, độ bền ấn tượng và ảnh chụp đẹp.

Dẫu vậy, tôi rất đau lòng khi phải thừa nhận Galaxy S24 Ultra dường như đang mất dần vị thế về hiệu suất năng lượng. Thời lượng pin, một trong những khía cạnh quan trọng nhất của điện thoại thông minh, vẫn khá tốt trên Galaxy S24 Ultra, nhưng iPhone 15 Pro Max đang vượt mặt.

Giờ đây, tôi cũng không còn là fan cuồng nhất của những bức ảnh selfie mà Galaxy S24 Ultra tạo ra.

Galaxy S24 Ultra vẫn rất hấp dẫn tôi. Các tính năng của Galaxy AI là rất cần thiết với nhu cầu sử dụng. Galaxy S24 Ultra vẫn chiếm ngôi vương là điện thoại Android tốt nhất.

Nhưng lần đầu tiên, tôi đặt câu hỏi về lập trường ủng hộ Samsung của mình. Những bức ảnh selfie tuyệt vời và thời lượng pin dài trên iPhone 15 Pro Max là thứ quá hấp dẫn để bỏ qua.