Tôi không ngờ chị dâu cả lại có quyền lực đến mức mẹ chồng cũng run sợ, chuyện chia đất đai nhà chồng đều do chị quyết định

Chị bảo nếu tôi còn phản đối thì chị sẽ khiến vợ chồng tôi không có mét vuông nào.

Tôi về làm dâu đến nay là 5 năm, bình thường vợ chồng tôi thuê nhà vừa để ở vừa để buôn bán trên thị trấn, cách nhà chồng hơn 10km nên cũng ít khi va chạm với bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai. Nhưng giờ tôi mới biết, chị dâu là người ghê gớm đến mức nào. Chị khiến cả bố mẹ chồng, cả anh chồng đều sợ chị.

Gần đây, bố mẹ chồng có ý định chia đất cho hai gia đình con trai. Tôi nghe vậy thì mừng, bởi bố mẹ có tuổi rồi, chia trước để sau này anh em khỏi tranh chấp. Tôi cứ nghĩ hai nhà sẽ được chia tương đối công bằng, ít nhất cũng dựa trên tình hình mỗi gia đình.

Nhưng khi nghe bố mẹ nói nhà anh chị được 260m2, còn vợ chồng tôi chỉ được khoảng 90m2, tôi thực sự không hiểu nổi.

Tôi hỏi thì mẹ chồng chỉ ậm ừ, bảo anh chị là con cả, sau này còn phải lo nhiều việc. Tôi nghe vậy nhưng vẫn thấy không thỏa đáng. Hai nhà đều là con, chúng tôi cũng có trách nhiệm với bố mẹ, đâu thể chỉ vì là con cả mà chênh lệch đất đến như vậy. Huống chi có đất thì vợ chồng tôi về xây nhà, sống ở đó, gần gũi bố mẹ chồng, chúng tôi cũng có thể chăm sóc ông bà.

Tôi đem chuyện này nói với chị dâu, mong chị cùng bàn bạc lại. Không ngờ chị chẳng những không giải thích mà còn dằn mặt tôi. Chị bảo nếu tôi còn phản đối thì chị sẽ khiến vợ chồng tôi không có mét vuông nào.

Tôi nghe mà sững người, đất đai là của bố mẹ chồng, tại sao chị lại nói như thể đó là tài sản của chị?

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Sau đó tôi mới dần hiểu mọi chuyện. Hóa ra bố mẹ chồng không thực sự tự quyết định việc chia đất. Chị dâu đã gây sức ép từ trước. Chị nói thẳng với bố mẹ rằng nếu đất không chia theo ý chị thì sau này bố mẹ muốn đi đâu ở thì đi, chị không chăm lúc tuổi già.

Mẹ chồng vốn rất sợ con dâu cả. Bà sợ sau này không có ai chăm sóc nên đành nghe theo. Bố chồng cũng chẳng muốn gia đình bất hòa, cuối cùng cứ im lặng làm theo.

Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại có thể để một người con dâu quyết định cả chuyện tài sản của mình. Đất là của bố mẹ, chia thế nào đáng lẽ phải do bố mẹ cân nhắc, chứ không phải ai mạnh miệng hơn thì người đó được phần nhiều. Cả thái độ cửa chị dâu nữa. Chị coi chuyện được chia nhiều đất như một quyền đương nhiên, còn nếu chúng tôi lên tiếng thì lập tức bị đe dọa cắt phần.

Tối hôm ấy, tôi kể cho chồng nghe, chồng tôi cũng bất bình và muốn góp ý với anh trai để anh bảo ban lại vợ. Song tôi cản lại, tôi sợ vì chuyện này mà 2 gia đình sẽ trở mặt với nhau. Bố mẹ chồng thì già rồi, giờ để con dâu cả "điều khiển" như vậy, tức là ông bà không dám ra mặt, chồng tôi có nói thì cũng chẳng ăn thua mà còn gây xung đột. Chúng tôi có nên chấp nhận 90m2 đất hay tìm cách khác để được nhận nhiều hơn đây?