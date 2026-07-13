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'Tối hậu thư' cho dự án Núi Pháo

Thanh Hiếu
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Giai đoạn 1 của dự án Núi Pháo hiện còn 9 hộ chưa hoàn thành GPMB. Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải hoàn thành phương án bố trí tái định cư trước ngày 30/7.

Ngày 13/7, UBND tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (công ty Núi Pháo) về tình hình sản xuất, khai thác, chế biến khoáng sản và công tác triển khai các dự án điều chỉnh, mở rộng dự án Núi Pháo.

Đại diện công ty cho biết dự án Núi Pháo điều chỉnh có diện tích 151,8 ha, hiện còn 9 hộ dân chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đối với dự án mở rộng, thăm dò khoáng sản vonfram - đa kim Núi Chiếm, doanh nghiệp cần GPMB trên 800 ha thuộc địa bàn các xã Phú Lạc, Đại Phúc và An Khánh. Tuy nhiên, quá trình triển khai hiện còn gặp một số khó khăn, nhất là việc bố trí quỹ đất tái định cư.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên làm việc với công ty Núi Pháo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu với các tồn tại của giai đoạn 1, địa phương phải hoàn thành phương án bố trí tái định cư trước ngày 30/7,, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp tổ chức kiểm đếm, thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Các xã trong vùng dự án chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư, xây dựng phương án tạm cư phù hợp, bảo đảm người dân bị ảnh hưởng có nơi ở ổn định.

Với dự án điều chỉnh, mở rộng, Chủ tịch Vương Quốc Tuấn yêu cầu doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các địa phương để xác định rõ phạm vi, diện tích, ranh giới ảnh hưởng, diện tích thu hồi đất. Từ đó, chủ động xây dựng phương án và quỹ đất tái định cư, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Năm 2017, Thanh tra Bộ TN&MT chỉ ra nhiều vi phạm trong dự án Núi Pháo.

Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án khai thác, chế biến khoáng sản phải gắn với phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Liên quan đến dự án này, năm 2017, Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT) đã có kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại dự án khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo. Các sai phạm được chỉ ra liên quan đến công tác bồi thường, GPMB, giao đất...

Mỏ Núi Pháo đang hoạt động theo Giấy phép khai thác số 1710 ngày 21/9/2010 do Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT) cấp với diện tích khu vực khai thác là 90 ha, trữ lượng được cấp phép là 83,22 triệu tấn.

Mỏ đa kim vonfram Núi Pháo là mỏ có trữ lượng vonfram lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

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