Tối hậu thư 48 giờ và ván bài sinh tử tại Eo biển Hormuz

Lời cảnh báo 48 giờ từ Phó Tổng thống Iran

Ngày 22/3, Phó Tổng thống Iran Sagab Esfahani đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp trên mạng xã hội X, yêu cầu người dân Israel và các quốc gia đặt căn cứ quân sự của đối phương phải dự trữ nước sạch và sạc đầy điện thoại di động trong vòng 48 giờ tới.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Mỹ đe dọa sử dụng vũ lực nếu chính quyền Iran không mở lại quyền tiếp cận tự do qua Eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày.

Trước đó, ngày 21/3, kênh truyền hình Iran International (trụ sở tại Anh) xác nhận Tehran đã chính thức áp phí đi đường đối với các tàu băng qua Eo biển Hormuz. Mức phí cho một lần quá cảnh an toàn có thể lên tới 2 triệu USD mỗi tàu.

Chính quyền Iran cho biết đã chuẩn bị sẵn dự luật để hợp thức hóa việc thu phí này dưới danh nghĩa "đảm bảo an ninh hàng hải".

Các cuộc tập kích trả đũa đẫm máu

Ngày 23/3, đài truyền hình quốc gia IRIB đưa tin một trạm phát sóng thuộc Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Vịnh Ba Tư tại thành phố Bandar Abbas (Iran) đã bị tấn công.

Vụ việc khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Phía Iran cáo buộc mục tiêu của cuộc tấn công là máy phát sóng AM công suất 100kW, đồng thời gọi đây là “hành động khủng bố” từ phía liên quân Mỹ - Israel.

Xung đột cũng lan rộng sang các quốc gia láng giềng. Tại Baghdad (Iraq), 1 sĩ quan tình báo Iraq đã tử vong sau đợt tập kích bằng drone nhằm thẳng vào trụ sở cơ quan tình báo quốc gia ngày 21/3.

Phía Israel (IDF) cũng xác nhận đã tấn công hơn 10 trụ sở tình báo của Iran trong một chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các cấu trúc an ninh của quốc gia này.

Hiện tại, cả thế giới đang nín thở chờ đợi phản ứng tiếp theo từ các bên khi thời hạn của tối hậu thư đang dần trôi về những giờ cuối cùng.