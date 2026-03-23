Tối hậu thư 48 giờ và ván bài sinh tử tại Eo biển Hormuz

Hải Yến |

Lời cảnh báo khẩn cấp từ Phó Tổng thống Iran cùng mức phí quá cảnh eo biển Hormuz đang đẩy các cường quốc vào cuộc đối đầu đầy rủi ro.

Lời cảnh báo 48 giờ từ Phó Tổng thống Iran

Ngày 22/3, Phó Tổng thống Iran Sagab Esfahani đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp trên mạng xã hội X, yêu cầu người dân Israel và các quốc gia đặt căn cứ quân sự của đối phương phải dự trữ nước sạch và sạc đầy điện thoại di động trong vòng 48 giờ tới.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Mỹ đe dọa sử dụng vũ lực nếu chính quyền Iran không mở lại quyền tiếp cận tự do qua Eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày.

Trước đó, ngày 21/3, kênh truyền hình Iran International (trụ sở tại Anh) xác nhận Tehran đã chính thức áp phí đi đường đối với các tàu băng qua Eo biển Hormuz. Mức phí cho một lần quá cảnh an toàn có thể lên tới 2 triệu USD mỗi tàu.

Chính quyền Iran cho biết đã chuẩn bị sẵn dự luật để hợp thức hóa việc thu phí này dưới danh nghĩa "đảm bảo an ninh hàng hải".

Các cuộc tập kích trả đũa đẫm máu

Ngày 23/3, đài truyền hình quốc gia IRIB đưa tin một trạm phát sóng thuộc Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Vịnh Ba Tư tại thành phố Bandar Abbas (Iran) đã bị tấn công.

Vụ việc khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Phía Iran cáo buộc mục tiêu của cuộc tấn công là máy phát sóng AM công suất 100kW, đồng thời gọi đây là “hành động khủng bố” từ phía liên quân Mỹ - Israel.

Xung đột cũng lan rộng sang các quốc gia láng giềng. Tại Baghdad (Iraq), 1 sĩ quan tình báo Iraq đã tử vong sau đợt tập kích bằng drone nhằm thẳng vào trụ sở cơ quan tình báo quốc gia ngày 21/3.

Phía Israel (IDF) cũng xác nhận đã tấn công hơn 10 trụ sở tình báo của Iran trong một chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các cấu trúc an ninh của quốc gia này.

Hiện tại, cả thế giới đang nín thở chờ đợi phản ứng tiếp theo từ các bên khi thời hạn của tối hậu thư đang dần trôi về những giờ cuối cùng.

Theo IZ
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

