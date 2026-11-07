Tôi đi đám cưới người yêu cũ của chồng, nhìn thấy cô dâu đã hiểu vì sao suốt 12 năm anh chưa từng quên người phụ nữ ấy

Mối quan hệ của họ vì thế dần trở nên nặng nề. Anh càng chăm sóc, cô càng cảm thấy mình đang trở thành gánh nặng.

Tôi và chồng kết hôn được 8 năm. Trong suốt thời gian chung sống, anh chưa bao giờ khiến tôi phải nghi ngờ về tình cảm của mình, nhưng tôi biết trước khi gặp tôi, anh từng có một mối tình rất sâu đậm. Đó là mối tình đầu từ thời đại học, kéo dài nhiều năm và cũng là người phụ nữ duy nhất anh từng nghĩ đến chuyện kết hôn trước khi chúng tôi quen nhau.

Tôi từng hỏi vì sao hai người chia tay, anh chỉ nói không hợp nhau nữa. Tôi không muốn đào sâu chuyện cũ, bởi ai cũng có quá khứ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy anh giữ một vài tấm ảnh thời sinh viên, trong đó có cô gái ấy, nhưng anh không bao giờ chủ động nhắc đến.

Tuần trước, chồng nhận được thiệp cưới của người yêu cũ. Tôi khá bất ngờ khi anh quyết định đi dự, thậm chí còn hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi nghĩ nếu đã thực sự bước qua quá khứ thì việc gặp lại người cũ cũng chẳng có gì phải né tránh, nên vui vẻ nhận lời.

Đám cưới được tổ chức khá ấm cúng. Khi cô dâu xuất hiện, tôi lập tức chú ý đến dáng đi của chị. Chân chị có vẻ không được linh hoạt, mỗi bước đều hơi khó khăn và phải di chuyển chậm hơn người bình thường. Tuy nhiên, chị rất xinh đẹp, tự tin, nụ cười rạng rỡ và luôn chủ động chào hỏi khách mời.

Điều khiến tôi bất ngờ là chồng tôi nhìn cô dâu khá lâu. Anh không có vẻ đau khổ hay tiếc nuối, nhưng ánh mắt ấy khiến tôi cảm nhận được giữa họ từng có một câu chuyện rất đặc biệt.

Trên đường về, tôi tò mò hỏi anh liệu có phải tai nạn năm xưa khiến chân cô ấy bị như vậy không. Chồng im lặng một lúc rồi mới kể lại toàn bộ chuyện cũ.

Hóa ra, khi hai người vừa tốt nghiệp đại học, cô ấy từng gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau thời gian dài điều trị, cô giữ được tính mạng nhưng một bên chân bị tổn thương, việc đi lại không còn thuận tiện như trước. Khi ấy, chồng tôi vẫn ở bên chăm sóc, đưa cô đi tập phục hồi chức năng, đồng hành trong những ngày cô suy sụp vì mặc cảm ngoại hình và lo sợ tương lai.

Anh nói thời điểm đó, anh thật lòng yêu cô và muốn cưới cô. Nhưng càng về sau, anh càng cảm thấy mình có lỗi vì tai nạn xảy ra trong một lần hai người đi cùng nhau. Anh không nói rõ đó có phải lỗi trực tiếp của mình hay không, chỉ luôn mang cảm giác nếu hôm ấy mọi chuyện khác đi thì cô đã không phải chịu những tổn thương ấy.

Ảnh minh họa

Mối quan hệ của họ vì thế dần trở nên nặng nề. Anh càng chăm sóc, cô càng cảm thấy mình đang trở thành gánh nặng. Cô từng nhiều lần nói muốn chia tay nhưng anh không đồng ý. Anh nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, hai người vẫn có thể đi cùng nhau đến cuối đời.

Cuối cùng, chính cô là người chủ động kết thúc mối tình ấy. Câu nói cô dành cho anh đến tận bây giờ vẫn khiến anh nhớ mãi: “Hôn nhân cần tình yêu, không cần sự thương hại. Em muốn được yêu như một người phụ nữ bình thường, chứ không phải vì anh cảm thấy có lỗi mà ở lại bên em”.

Sau đó, cô chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Hai người gần như không còn liên lạc. Chồng tôi mất một thời gian dài mới thực sự chấp nhận rằng mối tình đầu đã kết thúc. Anh nói mình không trách cô, cũng không còn mong chờ điều gì, chỉ luôn cảm thấy có một món nợ tình cảm chưa thể trả.

Tôi hỏi anh tại sao vẫn giữ ảnh cũ. Anh bảo đó là một phần tuổi trẻ mà anh không muốn phủ nhận. Anh từng yêu cô thật lòng, từng muốn cưới cô, nhưng cuối cùng cả hai đều phải học cách bước tiếp.

Nhìn lại đám cưới hôm ấy, tôi mới hiểu vì sao anh nhận lời đến dự. Cô gái năm xưa đã có thể tự tin bước vào một cuộc hôn nhân mới, không phải với người ở bên mình vì cảm giác có lỗi, mà với người thực sự lựa chọn cô.

Tôi không ghen với quá khứ của chồng. Nhưng thú thật, tôi vẫn có chút chạnh lòng khi biết có một người phụ nữ từng khiến anh day dứt suốt nhiều năm như vậy.

Có lẽ điều khiến tôi suy nghĩ nhất là câu nói của cô ấy. Trong tình yêu, sự hy sinh và chăm sóc rất đáng quý, nhưng nếu một người ở lại chỉ vì thương hại hay cảm giác mắc nợ thì người còn lại liệu có thực sự hạnh phúc?

Còn mọi người, nếu biết chồng mình từng có một mối tình sâu đậm như vậy, thậm chí đến 12 năm sau vẫn nhớ rõ từng chuyện, mọi người sẽ cảm thấy bình thường hay ít nhiều vẫn chạnh lòng?