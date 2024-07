“Lộc Thủy, ngày 5/2/2015. Đến thăm Nhà lưu niệm Cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, tôi bồi hồi xúc động, thắp nén hương thơm tưởng nhớ Đồng chí Võ Nguyên Giáp - Anh Văn, Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, vị Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đầu tiên và người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng; Nhà lãnh đạo quân sự tài năng xuất chúng đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của Cố Đại tướng in đậm trong lòng dân, là vị Tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết trong cuốn sổ lưu bút khi về thăm Ngôi nhà lưu niệm tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp