Tôi đi công tác 1 tuần, không ngờ khi về lại biến thành "người đã chết" trong câu chuyện của chồng: Sốc hơn cả là việc anh làm với 2 con

Anh không hề thấy xấu hổ, trái lại còn quay sang trách tôi.

Tôi đi công tác đúng một tuần. Công việc lần này gấp nên sáng nào tôi cũng phải dậy từ sớm, tối về khách sạn có hôm gần 11 giờ khuya mới được nghỉ. Tôi vẫn cố gọi điện về cho chồng và hai con, nhưng nhiều lúc chỉ hỏi được vài câu rồi lại phải làm việc tiếp. Trong đầu tôi cứ nghĩ ở nhà có chồng, hai con vẫn đi học bình thường, chẳng có gì đáng lo.

Cho đến ngày trở về, vừa mở cửa nhà tôi đã thấy có gì đó không ổn. Phòng khách bừa bộn, quần áo vứt trên ghế, bát đũa còn chất trong bồn rửa. Tủ lạnh gần như trống trơn. Tôi gọi hai con nhưng không đứa nào chạy ra. Lúc ấy chồng tôi mới nói một câu rất bình thản rằng anh đã đưa cả hai con về quê nhờ ông bà nội trông giúp.

Tôi sững người. Hai con vẫn đang đi học, một đứa tiểu học, một đứa cấp hai. Tôi hỏi tại sao anh tự ý đưa con về mà không nói với tôi, anh chỉ bảo anh không thể vừa đi làm vừa đưa đón, nấu cơm, kèm con học. Tôi hỏi thế những ngày qua anh làm gì thì anh nói đại khái rằng đi làm về mệt, chẳng còn sức lo cho con.

Tôi gọi cho mẹ chồng, bà mới kể hai đứa được đưa về quê từ mấy hôm trước. Hai đứa cũng phải nghỉ học mấy ngày. Nghe đến đó, tôi vừa thương con vừa tức đến nghẹn.

Nhưng chuyện khiến tôi choáng váng hơn lại nằm trong chiếc điện thoại của chồng.

Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại, máy tính cá nhân của anh, nhưng hôm ấy, trong lúc anh đang tắm, màn hình máy tính vẫn mở. Tôi nhìn thấy anh tham gia rất nhiều hội nhóm trên mạng. Có nhóm dành cho người độc thân, nhóm kết bạn, nhóm tâm sự, thậm chí cả những nhóm có đủ lứa tuổi.

Ảnh minh họa

Điều đáng nói là anh đang chủ động làm quen với rất nhiều phụ nữ. Với người này anh tự nhận là bố đơn thân, một mình nuôi hai con, vợ đã chết vì tai nạn giao thông. Với người khác, anh kể mình bị vợ phản bội, bỏ chồng bỏ con để đi theo người đàn ông khác. Có người hỏi tại sao một người đàn ông như anh lại phải chịu cảnh gà trống nuôi con, anh còn kể lể rằng bản thân vừa đi làm vừa chăm con đến kiệt sức, chỉ mong gặp được một người phụ nữ biết thương mình.

Tôi đọc từng dòng mà không thể tin nổi.

Tôi hỏi thẳng anh tại sao lại bịa chuyện về vợ mình để đi tán tỉnh phụ nữ khác. Anh không hề thấy xấu hổ, trái lại còn quay sang trách tôi. Anh bảo tôi đi công tác cả tuần, không đoái hoài chồng con, để anh một mình xoay xở nên anh mới phải tìm người nói chuyện.

Tôi nghe mà bật cười vì cay đắng. Tôi đi làm kiếm tiền cho gia đình, còn anh rảnh quá nên bịa ra câu chuyện thương tâm để tìm phụ nữ khác.

Điều làm tôi đau nhất không phải chuyện anh lên mạng tán tỉnh ai, mà là trong câu chuyện anh kể, tôi đã bị biến thành một người vợ ngoại tình, bỏ chồng bỏ con, còn anh thì đóng vai người đàn ông đáng thương.

Một tuần tôi vắng nhà, anh không chỉ bỏ mặc hai đứa trẻ đến mức phải gửi về quê. Anh còn tranh thủ dựng lên một cuộc đời khác trên mạng, trong đó tôi là người có lỗi và anh là nạn nhân.

Tôi nhìn căn nhà bừa bộn, nghĩ đến hai đứa con đang ở quê mà tự hỏi có phải đã đến lúc ly hôn rồi không?