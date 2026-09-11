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Tôi đề nghị kiểm tra toàn bộ tài chính gia đình sau 10 năm cưới, một con số khiến chồng phải ngồi im

Ngọc Anh
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Tôi đề nghị cuối tuần đó hai vợ chồng ngồi xuống, kiểm tra toàn bộ tài chính: tiền mặt, tiền tiết kiệm, các khoản đầu tư, bảo hiểm, nợ và những khoản chi cố định.

Sau 10 năm kết hôn, tôi và chồng chưa từng thiếu thốn nhưng cũng chưa bao giờ ngồi xuống để tính xem gia đình mình thực sự có bao nhiêu tiền.

Chúng tôi đều đi làm, mỗi người có một khoản thu nhập riêng. Tiền điện nước, học hành của con, ăn uống và các khoản sinh hoạt thì thay nhau chi trả. Khi có tiền dư, chồng thường tự gửi tiết kiệm, còn tôi giữ một phần trong tài khoản riêng. Hai vợ chồng tin nhau nên chẳng ai hỏi quá kỹ người kia đang có bao nhiêu.

Cho đến một lần chúng tôi bàn chuyện mua một chiếc ô tô mới. Chồng nói nếu cần thì có thể rút tiền tiết kiệm, nhưng khi tôi hỏi “Nhà mình hiện có tất cả bao nhiêu tiền?”, anh cũng phải ngồi tính lại.

Tôi bất ngờ nhận ra sau 10 năm, chúng tôi kiếm được không ít nhưng lại không biết chính xác tài sản của gia đình đang nằm ở đâu, mỗi tháng tích lũy được bao nhiêu và nếu xảy ra một biến cố lớn thì có thể duy trì cuộc sống trong bao lâu.

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Tôi đề nghị cuối tuần đó hai vợ chồng ngồi xuống, kiểm tra toàn bộ tài chính: tiền mặt, tiền tiết kiệm, các khoản đầu tư, bảo hiểm, nợ và những khoản chi cố định.

Chúng tôi mất gần cả buổi để ghi ra giấy. Đến khi cộng lại, chồng tôi ngồi im rất lâu.

10 năm đi làm, tổng tài sản của hai vợ chồng thấp hơn rất nhiều so với con số mà cả hai từng nghĩ.

Không phải chúng tôi kiếm ít. Vấn đề là tiền đã âm thầm “chảy” đi qua rất nhiều khoản nhỏ mà chẳng ai thực sự để ý.

Kiếm được tiền nhưng không biết tiền đang đi đâu

Đây là một trong những vấn đề tài chính khá phổ biến trong hôn nhân.

Nhiều cặp vợ chồng nghĩ rằng chỉ cần không giấu tiền, không nợ nần nghiêm trọng là tài chính gia đình ổn. Nhưng minh bạch tiền bạc không chỉ là biết người kia kiếm được bao nhiêu, mà còn phải biết gia đình đang sở hữu gì, nợ gì và mỗi tháng thực sự tích lũy được bao nhiêu.

Một gia đình có thu nhập cao nhưng không có kế hoạch vẫn có thể rơi vào cảnh luôn cảm thấy “không có tiền”.

Đáng chú ý nhất là những khoản chi tưởng không đáng kể: vài triệu mua sắm, những lần ăn uống, các gói dịch vụ đăng ký nhưng ít dùng, những khoản hỗ trợ người thân hoặc các món đồ mua vì “đang có khuyến mãi”. Từng khoản riêng lẻ không lớn, nhưng cộng lại trong nhiều năm có thể trở thành một con số rất đáng kể.

Nguy hiểm hơn, khi vợ chồng không có một bức tranh tài chính chung, mỗi người thường đưa ra quyết định dựa trên số tiền mình đang nhìn thấy. Người nghĩ nhà mình khá giả, người lại nghĩ cần phải tiết kiệm thêm. Từ đó rất dễ xảy ra tranh cãi khi mua nhà, mua xe, đầu tư hay hỗ trợ gia đình hai bên.

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Cách giải quyết

Sau hôm đó, tôi và chồng thống nhất mỗi năm sẽ có ít nhất một lần ngồi xuống kiểm tra toàn bộ tài chính gia đình.

Không cần phải gom tất cả tiền vào một tài khoản. Vợ chồng vẫn có thể giữ tài khoản riêng, miễn là cả hai cùng nắm được những thông tin quan trọng: tổng tài sản, tổng nợ, khoản tiết kiệm, các khoản đầu tư và chi phí cố định mỗi tháng.

Chúng tôi cũng chia tiền thành từng mục rõ ràng: chi tiêu gia đình, quỹ dự phòng, tiền dành cho những mục tiêu lớn và khoản đầu tư dài hạn. Mỗi khoản có một nhiệm vụ riêng, tránh tình trạng thấy tài khoản còn tiền là tưởng có thể tiêu.

Quan trọng nhất, hai vợ chồng thống nhất một nguyên tắc: những quyết định ảnh hưởng lớn đến tài chính chung phải được bàn bạc trước, thay vì một người tự quyết rồi người còn lại mới biết.

Bởi sau nhiều năm hôn nhân, điều đáng sợ không phải là vợ chồng có bao nhiêu tiền, mà là hai người sống cùng một mái nhà nhưng lại không biết gia đình mình đang đứng ở đâu về tài chính.

Tiền bạc trong hôn nhân không nhất thiết phải chia đôi từng đồng. Nhưng nhất định phải có sự rõ ràng.

Một cuộc kiểm tra tài chính có thể khiến cả hai bất ngờ vì nhận ra mình đã kiếm được bao nhiêu, tiêu mất bao nhiêu và đang bỏ quên điều gì. Nhưng ít nhất, từ thời điểm đó, vợ chồng có thể cùng nhìn về một hướng thay vì mỗi người tự tính tương lai của mình.

Tags

tài chính gia đình

hôn nhân

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