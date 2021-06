Tội danh thượng uý công an vừa bị khởi tố tối đa bao nhiêu năm tù?

Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin về việc khởi tố Thượng úy Phan Ánh Dương (SN 1988, nguyên cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) về tội " Cướp tài sản " theo Điều 168 (Bộ luật Hình sự 2015). Trước đó, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tước quân tịch đối với thượng úy Dương.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17/7/2020, tại quán The Coffee House 1102 (số 1+3 đường Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) xảy ra vụ cướp tài sản.

Ngày 20/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Trần Ngọc Hùng (1982, trú tại số 201, đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân); Nguyễn Văn Vinh (SN 1983, ở số 61/143, đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) và Trương Trọng Linh (SN 1988, ở quận Kiến An) về tội "Cướp tài sản".

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, ngày 23/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Ánh Dương về tội danh trên.

Phân tích về vụ án này, luật sư Ngụy Thành Thắng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, tội cướp tài sản là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức và được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã thực hiện một trong các hành vi dùng bạo lực, đe dọa dùng ngay tức khắc vũ lực hoặc hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được, không kể người phạm tội có chiếm đoạt được tài sản hay không.



Theo quy định của điều luật này, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3-10 năm.

Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 18-20 năm hoặc tù chung thân", luật sư Thắng chia sẻ.