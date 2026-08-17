Tôi đã không còn đi theo "tuyến đường nhanh nhất" khi xem chỉ đường trên Google Maps nữa: Đây là lý do

Xem đường trên Google Maps, mọi người mà tin vào "tuyến đường nhanh nhất" là sai lầm.

Trước đây, chúng ta thường đi theo tuyến đường nhanh nhất do Google Maps gợi ý mà chẳng chút mảy may nghi ngờ. Nếu ứng dụng báo rằng có thể tiết kiệm được 5 phút nhờ tuyến đường này, chúng ta chẳng có lý do gì để từ chối.

Thế nhưng, cây bút Parth Shah từ Android Police dần nhận ra một vài điều kỳ lạ.

Có những lần cập bến nơi cần đến, anh có cảm giác như mình vừa phải đi một vòng đường trường ngoằn ngoèo, dù Google Maps nhất quyết khẳng định là không phải. Lại có những lần, vài phút "tiết kiệm" được ấy lại đi kèm với đủ thứ phiền hà: những khúc ngoặt rắc rối, các đoạn đường khó đi hay những điểm ứ đọng giao thông bất ngờ.

Hóa ra lộ trình nhanh nhất mà Google Maps đưa ra không phải lúc nào cũng tốt. Dưới đây là phân tích của cây bút Parth Shah.

Tuyến đường nhanh nhất chưa chắc đã là lựa chọn tối ưu

Google Maps đang cố giải quyết một bài toán rất cụ thể: đưa ta từ điểm A đến điểm B một cách tối ưu nhất về mặt thời gian.

Ứng dụng này dựa vào dữ liệu giao thông theo thời gian thực lẫn dự báo, chất lượng mặt đường, quy mô tuyến đường, các hạn chế giao thông, trạm thu phí và hàng loạt thông tin khác để đưa ra lộ trình mà nó cho là hợp lý nhất.

Tuy nhiên, định nghĩa của tôi về một chuyến đi "tối ưu" không phải lúc nào cũng trùng khớp với thuật toán của Google.

Nếu đang lái xe ở một khu vực xa lạ, tôi thà chọn một tuyến đường dài hơn một chút nhưng chạy trên các trục đường lớn, dễ đi và thẳng tắp.

Nếu cơ thể đã mệt mỏi, tôi sẵn sàng đánh đổi thêm 5 phút di chuyển chỉ để tránh phải chui rúc vào các con hẻm nhỏ, đường gom, hoặc phải thực hiện một chuỗi các cú rẽ phức tạp.

Còn nếu di chuyển vào giờ cao điểm, điều tôi cần hơn cả là một hành trình ổn định, có thể chủ động kiểm soát, thay vì cố chen chúc chỉ để rút ngắn vài phút so với thời gian dự kiến.

Kể từ đó, tôi chỉ coi chỉ số ETA (thời gian dự kiến đến nơi) là một yếu tố tham khảo. Google Maps có thể đề xuất lộ trình mà nó cho là tốt nhất, nhưng người trực tiếp cầm lái lại là tôi.

Mẹo nhỏ: Google Maps có khả năng ước tính thời gian di chuyển cho một thời điểm khởi hành hoặc đến nơi cụ thể trong tương lai, thay vì chỉ hiển thị tình trạng giao thông ở thời điểm hiện tại. Trên ứng dụng, bạn chỉ cần nhập chi tiết trong mục Đi lúc (Leave) hoặc Đến lúc (Arrive) để có được con số dự báo chính xác hơn.

Google Maps cung cấp nhiều thông tin hơn là một con số ETA đơn thuần

Sau khi bắt đầu đặt các phương án lộ trình lên bàn cân, tôi nhận ra Google Maps thực chất đã cung cấp khá nhiều manh mối về thực tế chuyến đi ngay trước khi tôi nhấn nút bắt đầu.

Khi có nhiều tuyến đường khả thi, ứng dụng sẽ hiển thị lựa chọn được đề xuất bằng màu xanh dương và các tuyến đường thay thế bằng màu xanh nhạt.

Tôi có thể chạm vào bất kỳ tuyến đường thay thế nào để chuyển lộ trình, và Google Maps sẽ lập tức hiển thị thời gian di chuyển ước tính tương ứng.

Tôi cũng có thể kiểm tra tình trạng giao thông hiện tại cũng như xu hướng mật độ xe lưu thông theo giờ trước khi lăn bánh. Sau khi nhập điểm đến, tôi chọn Đường đi (Directions), chọn phương tiện Lái xe (Drive) và vuốt thẻ thông tin ở phía dưới màn hình lên.

Tại đây, Maps hiển thị mật độ giao thông hiện tại trên tuyến đường, biểu đồ lưu lượng theo từng khung giờ và các đoạn đang bị ùn tắc. Đây đều là những thông tin vô cùng đắt giá khi cần cân nhắc giữa hai lộ trình.

Ví dụ, Google Maps đưa ra hai phương án: một tuyến mất 25 phút và một tuyến mất 29 phút. Mới nhìn qua, phương án đầu tiên rõ ràng là lựa chọn áp đảo.

Tuy nhiên, nếu kiểm tra bản đồ giao thông và nhận ra phần lớn thời gian kẹt xe lại dồn cục vào một đoạn đường ngắn trên tuyến 25 phút, tôi có thể đi đến kết luận rằng: chấp nhận tốn thêm 4 phút để đi tuyến đường thay thế thông thoáng hơn là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.

Ngoài ra, tôi cũng có thể bật lớp dữ liệu Giao thông (Traffic) bằng cách nhấn vào biểu tượng Lớp bản đồ ở góc trên bên phải màn hình. Chế độ này giúp Maps hiển thị chi tiết các sự cố và điểm gián đoạn như va chạm giao thông hay các công trình đang thi công có khả năng ảnh hưởng đến hành trình.

Tuyến đường nhanh nhất chưa chắc đã là tuyến đường tiết kiệm nhất

Google Maps có tích hợp tùy chọn ưu tiên các tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu, và tính năng này không đơn thuần chỉ tìm quãng đường ngắn nhất về mặt khoảng cách.

Khi được kích hoạt, ứng dụng sẽ tính đến các yếu tố như lưu lượng giao thông, điều kiện mặt đường, độ phức tạp của lộ trình, độ dốc, tình trạng di chuyển phải dừng - chạy liên tục, cũng như việc bạn đang đi trên đường nội đô hay đường cao tốc. Từ đó, Maps sẽ gợi ý thêm một tuyến đường tối ưu về mặt nhiên liệu song song với tuyến đường nhanh nhất.

Để bật tính năng này, bạn mở Google Maps, chạm vào ảnh đại diện tài khoản, chọn Cài đặt (Settings) > Cài đặt điều hướng (Navigation). Cuộn xuống dưới và bật mục Ưu tiên các tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu (Prefer fuel-efficient routes).

Bên cạnh đó, hãy đảm bảo bạn đã chọn đúng loại động cơ trong phần Phương tiện của bạn (Your vehicles), vì Google Maps sẽ dựa vào thông tin này để tính toán mức tiêu hao nhiên liệu chính xác nhất.

Chẳng hạn, khi đi đường dài trên cao tốc, ưu tiên hàng đầu của tôi có thể là đến nơi càng nhanh càng tốt. Nhưng với những chuyến đi thường ngày không quá gấp gáp, tôi thà chọn một lộ trình giúp xế yêu nhẹ gánh tiền xăng hơn.

Học cách nhìn xa hơn chỉ số ETA

Sở hữu kho dữ liệu giao thông và đường xá đồ sộ mà một cá nhân không bao giờ có thể tự thu thập nổi, Google Maps vẫn là một công cụ hỗ trợ đắc lực. Dù vậy, tôi không còn nhắm mắt chọn đại tuyến đường có ETA ngắn nhất nữa.

Tôi dành vài giây xem xét các phương án thay thế, kiểm tra tình hình giao thông, hình dung thực tế trải nghiệm trên đường rồi mới quyết định xem việc tiết kiệm vài phút ấy có đáng để đánh đổi hay không.

Bởi đôi khi, một tuyến đường dài hơn đôi chút nhưng quen thuộc, dễ đi và mang lại cảm giác thoải mái lại chính là lựa chọn tốt nhất.