Tôi đã bật những cài đặt này trên iPhone, giờ pin của máy dùng được cả ngày mà "không sợ hết"

Tình trạng pin iPhone "hụt hơi" trước khi kết thúc ngày làm việc vốn là nỗi ám ảnh của không ít người dùng. Tuy nhiên, chỉ với vài thay đổi nhỏ trong phần cài đặt, bạn hoàn toàn có thể kéo dài thời gian sử dụng một cách đáng kinh ngạc mà không cần thay đổi thói quen hằng ngày.

Dưới đây là cách mà cây bút Denise Lim của MakeUseOf làm thử và nhận về kết quả tích cực.﻿

1. Tận dụng tối đa Chế độ tối (Dark Mode)

Việc chuyển sang giao diện tối không chỉ giúp dịu mắt mà còn là "cứu cánh" cho viên pin của bạn. Điều này xuất phát từ công nghệ màn hình OLED trên các dòng iPhone đời mới.

Khác với màn hình LCD cũ vốn cần đèn nền chiếu sáng toàn bộ, các điểm ảnh trên màn hình OLED hoạt động độc lập. Khi hiển thị màu đen thuần túy, các điểm ảnh này sẽ tự động tắt hoàn toàn, giúp tiết kiệm điện năng tối đa.

Dù việc hiển thị màu tối dưới ánh nắng gắt có thể hơi khó nhìn một chút, nhưng đổi lại bạn sẽ có thêm vài tiếng sử dụng quý giá. Thực tế cho thấy, mẹo này đặc biệt hiệu quả trên các dòng máy như iPhone 13 trở về trước.

2. Ưu tiên các ứng dụng "thuần" Apple

Bạn có biết việc chọn trình duyệt hay ứng dụng bản đồ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến pin? Chrome là một cái tên điển hình trong việc "ngốn" tài nguyên, trong khi Safari lại được tối ưu cực tốt cho hệ sinh thái iOS.

Ngoài ra, các ứng dụng từ Google như Gmail hay Google Maps thường có xu hướng chạy ngầm khá nặng nề. Thay vì dùng chúng, bạn hãy thử chuyển sang Mail hoặc Apple Maps.

Với những cải tiến vượt bậc về dữ liệu tại Việt Nam gần đây, Apple Maps hoàn toàn có thể thay thế tốt cho nhu cầu cơ bản mà vẫn giúp máy mát và bền pin hơn.

3. Cân nhắc lại tính năng "Sạc pin tối ưu hóa"

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng việc tắt tính năng "Sạc pin tối ưu hóa" (Optimized Battery Charging) đôi khi lại là lựa chọn hợp lý. Về lý thuyết, tính năng này sẽ giữ pin ở mức 80% và chỉ nạp đầy 100% khi đến giờ bạn thường xuyên rút sạc.

Tuy nhiên, cơ chế học hỏi của nó đôi khi hoạt động không ổn định. Không ít lần người dùng thức dậy và thấy máy vẫn kẹt ở mức 80% ngay vào ngày họ cần di chuyển nhiều. Nếu ưu tiên hàng đầu của bạn là một viên pin đầy ắp để sẵn sàng cho cả ngày dài, hãy tắt tính năng này và thiết lập giới hạn sạc thủ công (nếu dòng máy hỗ trợ) để vừa bảo vệ pin, vừa chủ động về năng lượng.

4. "Đóng băng" Chế độ nguồn điện thấp (Low Power Mode)

Nhiều người chỉ bật Chế độ nguồn điện thấp khi pin báo đỏ (dưới 20%), nhưng bạn hoàn toàn có thể duy trì nó thường xuyên hơn. Khi kích hoạt, iPhone sẽ giảm khoảng 40–50% hiệu suất không cần thiết, tắt 5G, giảm độ sáng và tần số quét màn hình, đồng thời dừng các ứng dụng chạy nền.

Đối với các tác vụ cơ bản như nhắn tin, lướt web hay mạng xã hội, sự khác biệt về hiệu năng là rất khó nhận ra. Để tránh việc máy tự tắt chế độ này khi sạc quá 80%, bạn có thể sử dụng tính năng Tự động hóa (Automation) trong ứng dụng Phím tắt để duy trì nó vĩnh viễn.

5. Siết chặt quyền truy cập vị trí (GPS)

GPS là một trong những tính năng "đốt" pin khủng khiếp nhất. Rất nhiều ứng dụng âm thầm thu thập vị trí của bạn ngay cả khi không sử dụng. Hãy truy cập vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ định vị để thực hiện một cuộc "thanh trừng".

Hãy mạnh dạn chuyển sang trạng thái "Không bao giờ" đối với các ứng dụng không cần thiết. Đồng thời, trong mục Dịch vụ hệ thống, bạn cũng nên tắt bỏ các mục như "Phân tích iPhone" để ngăn máy gửi dữ liệu liên tục về máy chủ Apple.

Lời kết: Những tinh chỉnh trên không thể biến viên pin của bạn thành "vô hạn", nhưng sự kết hợp giữa chúng có thể mang lại thêm 2–3 giờ sử dụng mỗi ngày. Hiệu quả sẽ thể hiện rõ rệt nhất trên các dòng iPhone cũ hoặc các máy có tình trạng chai pin nhất định.

