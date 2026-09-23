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Tôi chỉ nhắn người yêu cũ một câu "xin anh giữ kín chuyện cũ", nào ngờ hôm sau sếp gọi vào phòng riêng, yêu cầu tôi nghỉ việc

Thanh Uyên
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Càng né tránh, tôi càng lo.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Hơn nữa, người đàn ông ấy không chỉ xuất hiện trước mặt tôi sau nhiều năm, mà còn đứng bên cạnh người phụ nữ đang là sếp trực tiếp của tôi.

Ngày đầu tiên nhìn thấy anh bước vào phòng tìm sếp, tôi gần như chết lặng. Tôi nhận ra anh ngay lập tức, dù thời gian đã khiến cả hai thay đổi khá nhiều. Anh cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng khựng lại, nhưng chúng tôi không ai nói gì. Sau đó tôi mới biết anh chính là chồng của sếp.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu sống trong cảm giác bất an. Tôi sợ sếp biết chuyện cũ giữa tôi và chồng chị. Không phải vì tôi còn tình cảm gì với anh, mà vì tôi hiểu phụ nữ khi biết chồng mình từng yêu một người đang làm việc ngay dưới quyền mình sẽ khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Tôi càng nghĩ càng sợ, nhất là công việc hiện tại rất quan trọng với tôi. Tôi không muốn chỉ vì một chuyện đã kết thúc từ nhiều năm trước mà mất việc. Huống chi hiện tại anh lại chuyển về làm việc cùng công ty, chỉ là khác bộ phận.

Mấy ngày liền, tôi cố tránh mặt anh. Nếu vô tình gặp nhau ở hành lang, tôi cũng chỉ cúi đầu chào rồi đi qua. Tôi thậm chí còn tự nhủ rằng tốt nhất cứ coi như chưa từng quen biết.

Nhưng càng né tránh, tôi càng lo. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm nhắn cho anh một tin, chỉ mong anh hiểu tình cảnh của tôi và giúp tôi giữ kín chuyện cũ. Tôi viết rằng tôi không muốn sếp biết chúng tôi từng yêu nhau, hiện tại tôi chỉ muốn yên ổn làm việc, mong anh đừng nhắc lại bất cứ chuyện gì. Gửi xong tin nhắn, tôi còn thấy nhẹ nhõm vì nghĩ ít nhất mình đã nói rõ.

- Ảnh 1.

Nhưng sáng hôm sau, sếp gọi tôi vào phòng riêng.

Vừa bước vào, nhìn vẻ mặt của chị, tôi đã linh cảm có chuyện không ổn. Chị không vòng vo mà nói rằng chị đã đọc được tin nhắn của tôi gửi cho chồng chị. Tôi đứng chết lặng, chẳng biết phải giải thích thế nào.

Chị nói chị không quan tâm chuyện tôi và chồng từng yêu nhau bao lâu, cũng không muốn đào sâu quá khứ. Nhưng chị không muốn mỗi ngày đi làm lại nhìn thấy tôi rồi nghĩ đến chuyện đó. Chị bảo tôi nên cân nhắc nghỉ việc để cả hai bên đều thoải mái.

Tôi ngồi trước mặt chị, nghe từng câu mà thấy lòng nặng trĩu. Tôi muốn nói rằng tôi không hề có ý định xen vào cuộc sống của họ, càng không có ý định liên lạc với chồng chị vì tình cảm. Tin nhắn ấy chỉ là lời cầu xin được yên ổn làm việc. Nhưng càng giải thích, tôi càng thấy hình như chính mình đã sai khi nhắn những câu đó, chính nỗ lực che giấu ấy lại khiến mọi chuyện bị phát hiện.

Bước ra khỏi phòng sếp, tôi đứng rất lâu ngoài hành lang. Có lẽ tôi nên nghỉ việc để tránh khó xử cho cả 3 người.

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Tags

người yêu cũ

nghỉ việc

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