Tôi chẳng hiểu vợ tiêu những gì, cho 10 triệu rồi mà tháng nào cũng xin thêm 10 triệu nữa!

Trong khi cơm canh mỗi bữa cũng chỉ bình thường.

Trong nhiều gia đình có thu nhập khá, mâu thuẫn tiền bạc không hẳn xuất phát từ việc thiếu tiền mà đôi khi đến từ cách mỗi người nhìn nhận và phân bổ chi tiêu. Câu chuyện của Quang, một người có thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn thường xuyên tranh luận với vợ về 10 triệu tiền chợ, là một ví dụ như vậy.

Thu nhập hơn 100 triệu đồng, mỗi tháng đưa vợ 10 triệu tiền ăn

Quang chia sẻ: "Tôi năm nay ngoài 35 tuổi, làm kinh doanh nên thu nhập mỗi tháng tương đối tốt, thường xuyên trên 100 triệu đồng. Vợ tôi ở nhà chăm sóc gia đình và hai con, không đi làm toàn thời gian. Vì thu nhập của mình ổn định hơn nên từ trước đến nay, tôi luôn chủ động gánh vác phần lớn chi phí trong nhà, không để vợ phải lo lắng bất cứ khoản nào.

Từ tiền điện, nước, internet, xăng xe ô tô, phí gửi xe, phí quản lý chung cư đến học phí của hai con đều do tôi thanh toán. Thi thoảng nhà cần mua thêm đồ nội thất, thay tivi, tủ lạnh hay sắm sửa thiết bị điện tử, tôi cũng là người đứng ra chi tiền. Những khoản này không hề nhỏ, có tháng cộng lại lên tới vài chục triệu đồng.

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Tôi nghĩ mình đã lo gần như toàn bộ những chi phí quan trọng nên mỗi tháng đưa vợ 10 triệu đồng để đi chợ, mua thực phẩm, đồ ăn thức uống và chi tiêu cá nhân. Tôi không yêu cầu vợ phải tiết kiệm quá mức, miễn sao gia đình có những bữa cơm đầy đủ, các con được chăm sóc chu đáo là được.

Thế nhưng tháng nào vợ cũng than 10 triệu không đủ, thường xuyên đề nghị tôi đưa thêm 10 triệu nữa. Ban đầu tôi nghĩ có thể giá cả sinh hoạt tăng, hai đứa trẻ cũng lớn hơn nên chi phí ăn uống nhiều hơn. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy khó hiểu. Tôi chẳng hiểu vợ tiêu những gì, cho 10 triệu rồi nhưng tháng nào cũng xin thêm 10 triệu nữa.

Bữa cơm gia đình hằng ngày cũng chỉ ở mức bình thường, không phải sơn hào hải vị. Tôi lại thường xuyên đi tiếp khách hoặc ăn cơm tại công ty vào buổi trưa, ở nhà chủ yếu chỉ ăn sáng và ăn tối. Hai con cũng đang tuổi đi học, không phải lúc nào cũng ăn uống tại nhà. Vậy 10 triệu tiền ăn uống và sinh hoạt cho 4 người thực sự không đủ ở điểm nào?

Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ đang có một khoản chi tiêu riêng mà không muốn nói ra. Có thể cô ấy gửi tiền về cho bố mẹ đẻ, cũng có thể đang âm thầm tích lũy một quỹ riêng. Tôi không phản đối việc vợ có tiền cá nhân, nhưng nếu đã xin thêm 10 triệu mỗi tháng thì ít nhất cũng nên cho tôi biết tiền được sử dụng vào đâu. Tôi muốn vợ giải thích rõ ràng, nhưng cũng sợ nếu hỏi quá sâu lại khiến cô ấy nghĩ tôi tính toán với gia đình".

Bất đồng về đồng tiền

Trong trường hợp này, Quang không nên vội kết luận vợ đang lập quỹ đen hay gửi tiền về nhà ngoại. Cảm giác nghi ngờ có thể xuất phát từ việc hai người chưa thực sự hiểu cách đối phương sử dụng tiền.

Ảnh minh họa

Hãy tham khảo một số kinh nghiệm dưới đây để nhìn nhận lại vấn đề chi tiêu sinh hoạt và thái độ trong việc quản lý tài chính gia đình.

Cùng lập bảng chi tiêu: Ghi lại tiền đi chợ, thực phẩm, sữa, đồ dùng cá nhân, thuốc men, ăn uống phát sinh và những khoản nhỏ khác trong một tháng. Có thể Quang chưa tính đến nhiều khoản vợ đang phải tự xoay xở.

Phân biệt chi phí cố định và chi phí sinh hoạt: Việc Quang trả học phí, điện nước, phí chung cư không đồng nghĩa với việc 10 triệu còn lại chắc chắn đủ cho ăn uống của cả gia đình. Vì ăn uống còn bao gồm cả các đồ dùng thiết yếu khác như sữa tắm, dầu gội, bột giặt, giấy vệ sinh...

Thống nhất ngân sách rõ ràng: Hai vợ chồng có thể thử dành 15–20 triệu đồng mỗi tháng cho sinh hoạt, sau đó điều chỉnh theo chi tiêu thực tế.

Tôn trọng khoản tiền riêng: Vợ có quyền hỗ trợ bố mẹ hoặc tích lũy cá nhân, nhưng nên thống nhất mức tiền phù hợp với khả năng tài chính chung.

Quan trọng nhất, hai người cần ngồi lại trao đổi thay vì để chuyện tiền bạc trở thành nguyên nhân gây nghi ngờ.

Thu nhập cao không có nghĩa là không cần quản lý chi tiêu, nhưng quản lý tài chính gia đình cũng không nên biến thành việc một người phải giải trình từng đồng với người còn lại.