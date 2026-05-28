"Tôi cầm múi mít mà Đức Tiến cắt về nhà lúc 2 giờ sáng, không ngủ được vì ám ảnh"

Tùng Ninh
|

"Khoảng 1 tiếng sau, Bình Phương nhắn cho mọi người: Anh Tiến mất rồi" – MC Khánh Hoàng chia sẻ.

Mới đây, MC Khánh Hoàng đã ôn lại kỷ niệm về cố người mẫu – diễn viên Đức Tiến nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất của anh.

Nam MC nói: "Nhân kỷ niệm 2 năm ngày giỗ của Đức Tiến, tôi xin kể lại những gì tôi đã mắt thấy tai nghe trong ngày Đức Tiến mất và những ngày tang lễ Đức Tiến để làm rõ hơn những gì còn mập mờ, ẩn khuất.

MC Khánh Hoàng.

Sở dĩ tôi đợi đến giờ vì nghĩ rằng 2 năm trôi qua thì mọi thứ cũng nguôi ngoai rồi. Sẵn tiện, đang có rất nhiều thông tin chưa đúng sau khi Đức Tiến qua đời, tôi muốn nói thêm một số điều.

Tối hôm đó, tôi cũng tới ăn uống và thấy Đức Tiến tới trò chuyện, vui chơi cùng mọi người. Đức Tiến tính ga lăng, tháo vát lắm, tới chơi cũng đem theo trái mít rồi đem ra tự tay bổ.

Nhiều người thắc mắc sao không mua mít sẵn ăn cho tiện lại mất công bổ mít nhưng thực ra tự bổ ra ăn thì cảm giác vui hơn, ngon hơn. Bổ mít xong, Đức Tiến đem dao ra rửa thì đùng một cái chúng tôi thấy Đức Tiến nằm dài ra nhà.

Mọi người xúm lại, tưởng Đức Tiến uống rượu nhiều quá nên say xỉn nhưng không phải. Rồi mọi người nghĩ Đức Tiến bị tai biến nên không ai dám động vào. Sau đó, chúng tôi quyết định gọi cấp cứu và chỉ 5 phút sau là họ tới làm sơ cứu cho Đức Tiến.

Lúc nhân viên y tế tới sơ cứu, họ nói vẫn còn mạch, còn hơi thở nên mới đem vào bệnh viện. Mọi người gọi cho Bình Phương và Bình Phương tức tốc tới, mặt tái mét.

Đức Tiến trong khoảnh khắc cuối cùng.

Trong thời gian Đức Tiến vào viện, mọi người ở nhà rất lo sợ và cầu nguyện vì không ai biết tình hình thế nào. Khoảng 1 tiếng sau, Bình Phương nhắn cho mọi người "Anh Tiến mất rồi". Ai cũng sụp xuống, mặt cắt không một giọt máu.

Cô chủ nhà cố giữ bình tĩnh, bảo mọi người chung tay lo hậu sự cho Đức Tiến. Cô ấy còn chia từng múi mít Đức Tiến cắt cho mọi người đem về, coi như kỷ niệm cuối cùng.

Tôi cầm múi mít Đức Tiến cắt về nhà lúc 2 giờ sáng, không ngủ được vì ám ảnh hoài hình ảnh một người em đang trong tiệc chung lại quỵ xuống như vậy. Tôi sốc lắm vì Đức Tiến ra đi ngay trước mặt mình, không thể cầm lòng.

Sau khi đăng tin Đức Tiến mất, mọi người nhắn tin hỏi tôi quá trời. Rồi rất nhiều nguồn tin lộn xộn, bịa đặt sai sự thật. Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa là Đức Tiến mất trong bệnh viện vì đột quỵ".

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

