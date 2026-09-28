Tôi bị mắng 'đỗ xe cũng phải dùng não' khi dừng ô tô trước nhà mặt đường

Mặc dù đỗ xe đúng luật và thời gian chỉ khoảng 10 phút, tôi vẫn bị chủ cửa hàng mặt đường mắng là "vô văn hóa" và dạy dỗ rằng "đỗ xe thì cũng phải dùng não chứ!".

Rất nhiều chủ nhân nhà mặt phố có tư tưởng độc chiếm phần không gian phía trước nhà mình như phản ánh trong bài viết: “Chủ nhà mặt đường lấy quyền gì mà xua đuổi ô tô đỗ trước cửa? ”, dẫn tới tự cho mình quyền xua đuổi những ai dừng, đỗ xe ở đó. Những trường hợp đỗ xe vô duyên chặn đường ra vào gây bức xúc thì dễ hiểu, đằng này nhiều gia chủ ngang ngược đến nỗi không cho phép đỗ dù trong thời gian ngắn và đúng vach, đúng chỗ quy định.

Tôi từng hai lần bị chủ nhà ra tận nơi chỉ tay vào mặt mắng như mắng đứa trẻ hư hỏng, lớn tiếng đuổi dù nơi này không có biển cấm dừng, đỗ và chiếc xe không làm cản trở lối đi. Họ không cần nghe nói lý, thái độ rất hống hách.

Hôm ấy tôi ghé vào một cửa hàng để mua đồ. Vì khu vực này không có chỗ đỗ riêng, tôi tìm một đoạn đường đủ rộng, không có biển cấm và đỗ xe sát lề theo đúng quy định, thậm chí còn căn ở giữa 2 nhà để tránh rắc rối. Chưa kịp bước xuống xe, một người phụ nữ đã chạy tới, mặt mày cau có, tay xua xua, nói lớn tiếng: “Đi đi, ở đây không đỗ được”.

Tôi chỉ vào cửa hàng mình muốn vào, nói chỉ mua mấy món đồ rồi ra ngay, cùng lắm chỉ mất 10 phút, xe không chắn cửa và cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chị ấy. Không ngờ người phụ nữ nổi giận quát: “Không hiểu tiếng người à? Không biến đi thì đừng có trách”. Nhìn vẻ sừng sộ của chị ta, tôi biết tranh cãi chỉ gây thêm phiền toái nên đành lái xe đi tìm chỗ khác.

Nhiều chủ cửa hàng sẵn sàng lao vào mắng chửi người khác chỉ vì đỗ xe trước cửa.

Lần khác, tôi cũng đỗ xe ô tô trên phố sau khi nhìn kỹ xung quanh và xác định không có biển cẩm, xe không chắn cửa ra vào hay cản trở giao thông. Nghĩ chỉ mất khoảng 15 phút, tôi khóa xe rồi đi vào làm việc. Khi tôi trở lại thì ông chủ cửa hàng mặt tiền đang đợi sẵn để mắng liền bước ra, phủ đầu luôn bằng một câu rất nặng: “Đỗ xe thì cũng phải dùng não chứ! Không thấy nhà người ta đang làm ăn à? ”.

Ông ấy nói rằng ngay từ đầu đã thấy tôi đỗ xe và chờ xem bao giờ tôi quay lại, rằng bây giờ “toàn người có tiền mua ô tô mà không có ý thức, cư xử vô văn hóa”. Tôi tê tái cả người, không ngờ mình bị xúc phạm nặng nề đến vậy dù không làm gì sai cả.

Tôi cố cãi rằng tôi chỉ đỗ khoảng 15 phút, sát lề đường, không chắn cửa và không có biển cấm... nhưng người đàn ông ấy không chịu nghe hết, quát bảo tôi đi ngay, và còn hằm hè: “Đừng có láo, lần sau còn đỗ ở đây thì nát xe”.

Cả hai lần, dù cả lý lẫn tình tôi đều không sai, chủ nhà mặt tiền vẫn ở tư thế từ trên nhìn xuống để dạy dỗ, mắng mỏ. Tôi có cảm giác như mình bị buộc phải xin phép chủ nhà để được sử dụng không gian công cộng, còn họ thì mang vẻ phẫn nộ cứ như thể có khách không mời đột nhập nhà mình.

Tất cả chỉ vì họ đã mặc định phần vỉa hè và lòng đường trước nhà mình là của mình, cư xử kiểu “lấy lệ làng đè phép vua”.

Tôi cũng đã nghe nhiều chủ nhà, chủ tiệm mặt phố phàn nàn, bức xúc về việc ô tô đỗ trước cửa, tuy không sai luật, không chắn lối ra vào nhưng vẫn ảnh hưởng đến kinh doanh vì cửa hàng có thể bị che khỏi tầm mắt khách qua đường. Nhưng nếu tức giận và xua đuổi thì rõ ràng là họ đang ngộ nhận về quyền của mình.

Sở hữu nhà mặt tiền, họ có lợi thế tự nhiên là được hưởng lợi ích gia tăng từ vị trí của nó. Họ không phải trả tiền cho phần vỉa hè, lòng đường phía trước nên cũng phải chấp nhận việc phần không gian công cộng ấy cũng bị người khác sử dụng, chứ sao lại phản ứng như thể quyền lợi, tài sản của mình bị xâm phạm!

Chủ nhà mặt tiền càng không thể vin vào lý do “ảnh hưởng việc buôn bán” để cư xử thô lỗ, quát mắng hay sử dụng bạo lực với người đỗ xe, phá hoại ô tô của họ như một số trường hợp đã xảy ra. Khi xúc phạm tài xế đỗ xe trước cửa nhà mình là “vô văn hóa” hay “không có não”, những chủ nhà đó có lẽ quên mất rằng hành vi của mình chẳng những không chuẩn mực về văn hóa mà còn vi phạm quyền của người khác.