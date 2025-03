Hôm qua đánh dấu một cột mốc quan trọng với Apple khi iPhone 16e chính thức được mở bán trên toàn cầu. Mỗi lần Apple ra mắt iPhone đều thu hút sự chú ý, nhưng iPhone 16e thì lại đặc biệt hơn vì nhiều lý do.

Đây là sự kế thừa của dòng iPhone SE, nhưng khác với những thế hệ trước, iPhone 16e mang đến nhiều nâng cấp đáng giá, bao gồm Face ID, màn hình OLED và vi xử lý mới nhất. Với mức giá 16,99 triệu đồng, thiết bị này vẫn có nhiều điểm cắt giảm so với các mẫu cao cấp hơn, như màn hình OLED không có tần số quét 120Hz, không có tính năng Always-on Display và chỉ có một camera. Ngoài ra, iPhone 16e cũng là chiếc iPhone đầu tiên sử dụng modem Apple C1, một thay đổi lớn so với modem của Qualcomm trước đây.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng những điểm cắt giảm này sẽ khiến tôi nhanh chóng bỏ qua iPhone 16e, nhưng sau vài giờ sử dụng, tôi bất ngờ nhận ra rằng tôi thích chiếc điện thoại này hơn mình tưởng.

Một chiếc iPhone nhỏ gọn nhưng hiện đại

Dòng iPhone SE trước đây luôn mang đến cảm giác lạc hậu khi so sánh với những mẫu iPhone cao cấp hơn. Thiết kế của nó từng giữ lại nút Home trong khi toàn bộ dòng iPhone đã chuyển sang thiết kế màn hình tràn viền. Nhưng iPhone 16e đã thay đổi hoàn toàn điều này.

Chiếc máy này có thiết kế tương tự iPhone 16, mang đến cảm giác quen thuộc ngay khi cầm trên tay. Dù không có nhiều màu sắc để lựa chọn như iPhone 16, nhưng về tổng thể, đây vẫn là một chiếc iPhone nhỏ gọn và tiện lợi. Tôi nói “nhỏ” một cách tương đối, vì màn hình của iPhone 16e có kích thước 6,1 inch, chỉ nhỏ hơn 0,2 inch so với iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, trọng lượng nhẹ hơn 32 gram và mỏng hơn 0,5mm giúp chiếc máy này cho cảm giác cầm nắm thoải mái hơn đáng kể.

Nhìn lại doanh số không mấy thành công của iPhone 12 mini và iPhone 13 mini, tôi hiểu rằng dù bản thân thích điện thoại nhỏ, nhưng phần lớn người dùng vẫn ưa chuộng màn hình lớn. iPhone 16e chính là điểm cân bằng hoàn hảo giữa hai yếu tố này: đủ lớn để mang lại trải nghiệm xem nội dung thoải mái, nhưng vẫn đủ nhỏ để cầm nắm dễ dàng.

Màn hình tốt… nhưng vẫn có hạn chế

Không thể phủ nhận rằng màn hình 60Hz trên iPhone 16e không thể mượt mà như iPhone 16 Pro với tần số quét 120Hz. Nếu bạn đã quen với màn hình có tần số quét cao, sự khác biệt này sẽ khá rõ ràng khi cuộn trang hoặc chơi game. Tuy nhiên, tôi nghĩ hầu hết người dùng phổ thông sẽ không quá để ý đến điều này.

Ngoài ra, tấm nền OLED trên iPhone 16e thực sự là một nâng cấp lớn so với dòng iPhone SE trước đây. Màn hình này sử dụng công nghệ Super Retina XDR OLED giống như các mẫu iPhone 16 khác, mang lại màu sắc rực rỡ và độ sáng tối đa 1.200 nits, đủ để hiển thị tốt ngay cả dưới ánh sáng mặt trời.

Một điểm đáng tiếc là iPhone 16e không có tính năng Always-on Display, dù phần cứng hoàn toàn có thể hỗ trợ. Đây rõ ràng là một quyết định có chủ đích của Apple để phân biệt với dòng iPhone 16 Pro. Tôi chưa rõ điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến thời lượng pin, nhưng tôi sẽ tiếp tục sử dụng để tìm ra câu trả lời.

Hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin ấn tượng

iPhone 16e được trang bị vi xử lý A18, giống với iPhone 16 và 16 Plus. Trong thời gian sử dụng ban đầu, tôi không nhận thấy bất kỳ khác biệt nào về hiệu năng so với các mẫu cao cấp hơn. Chắc chắn đây là một cải tiến vượt bậc so với dòng iPhone SE trước đây, nhưng tôi sẽ cần thêm thời gian để đánh giá hiệu suất tổng thể.

Về phần cứng, iPhone 16e có 8GB RAM, đáp ứng yêu cầu tối thiểu để chạy Apple Intelligence, bộ tính năng AI mới của Apple. Trong quá trình thiết lập máy, tôi nhận thấy Apple đặc biệt nhấn mạnh vào tính năng “Visual Intelligence”, hứa hẹn mang lại trải nghiệm AI tốt hơn. Tuy nhiên, liệu điều này có đủ hấp dẫn để thu hút người dùng mới hay không thì vẫn còn phải chờ xem.

Một thay đổi lớn khác là việc Apple sử dụng modem C1 do chính hãng phát triển. Apple tuyên bố rằng modem này sẽ giúp cải thiện hiệu suất mạng và tiết kiệm pin, nhưng trong những thử nghiệm ban đầu, tôi thấy tốc độ kết nối chậm hơn so với iPhone 16 Pro. Dù vậy, đây mới chỉ là trải nghiệm ban đầu, và tôi sẽ cần thực hiện nhiều bài kiểm tra chi tiết hơn trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý nhất chính là thời lượng pin. iPhone 16e có viên pin lớn nhất từng có trên một chiếc iPhone kích thước này, với thời gian xem video lên đến 26 giờ, ngang ngửa iPhone 16 Pro Max. Nếu con số này thực sự chính xác, đây có thể sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với tôi.

iPhone 16e có những hạn chế, nhưng tôi vẫn thích nó

Không thể phủ nhận rằng iPhone 16e không thể thay thế dòng iPhone 16 cao cấp. Thay vào đó, chiếc máy này được thiết kế cho một nhóm người dùng cụ thể: những ai ưu tiên thời lượng pin và mức giá hợp lý hơn các tính năng cao cấp khác.

Rõ ràng, một số điện thoại Android trong tầm giá này có thông số kỹ thuật tốt hơn, như OnePlus 13R hay Pixel 8a. Nhưng iPhone 16e không nhắm vào đối tượng khách hàng đó. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ điện thoại, tôi tin rằng iPhone 16e sẽ rất được ưa chuộng với những ai không quá quan tâm đến camera nhưng muốn một chiếc iPhone phải có pin thật trâu.

Nói về camera, tôi chưa đề cập đến chi tiết này, nhưng thực tế là nó tốt hơn tôi kỳ vọng. Dù chỉ có một camera duy nhất, nhưng chất lượng ảnh chụp của iPhone 16e vẫn khá ấn tượng, đặc biệt là khả năng zoom 2x. Nếu bạn cần một camera góc rộng, iPhone 16 sẽ là lựa chọn phù hợp hơn, nhưng với tôi, chất lượng của iPhone 16e vẫn rất đáng khen ngợi.

Sau những trải nghiệm đầu tiên, tôi có thể nói rằng iPhone 16e là chiếc iPhone giá rẻ tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Mức giá 16,99 triệu đồng có thể không rẻ với tất cả mọi người, nhưng nếu bạn áp dụng các ưu đãi, chiếc điện thoại này sẽ còn đáng giá hơn nữa.

Tất nhiên, tôi mới chỉ sử dụng iPhone 16e trong vài giờ, và trải nghiệm của tôi có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi thực sự hài lòng với nó và háo hức muốn khám phá thêm.