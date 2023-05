Tội ác man rợ của giám đốc người Hàn Quốc ở quận 7

Ngày 19-5, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với Jeong Incheol (SN 1985; quốc tịch Hàn Quốc; kinh doanh).

Tại toà, Jeong Incheol khai tháng 3-2019, bị cáo và anh Han Yong Duk (quốc tịch Hàn Quốc) - bị hại, góp vốn đầu tư ở 1 khu công nghiệp tại An Giang thông qua ông Kim Jang Kook nhưng thua lỗ.

Một tuần trước ngày xảy ra vụ án, anh Han Yong Duk gặp Jeong Inchoel bàn bạc việc tìm ông Kim Jang Kook lấy lại tiền.

Bị cáo tại phiên xét xử

Đến ngày 14-11-2020 ,anh Han Yoong Duk đến gặp Jeong Incheol hỏi vay 2,7 tỉ đồng trong 2 ngày, lãi suất 30%/2 ngày.

Đến ngày 17-11-2020, anh Han Yong Duk không trở nợ cho Jeong Incheol (cả gốc và lãi) mà còn đòi cấn trừ số tiền đã cùng đầu tư kinh doanh tại An Giang.

Jeong Incheol khai rằng bản thân bị ức chế tâm lý, bị áp lực do việc kinh doanh thua lỗ nên nảy sinh ý định bắt giữ anh Han Yong Duk để gây áp lực, đòi tiền.

Chiều 26-11-2020, Jeong Incheol chở anh Han Yong Duk đến công ty giải quyết việc trả nợ. Lúc này, anh Han Yong Duk đưa 2 vòng tay để Jeong Incheol bán nhưng Jeong Incheol không đồng ý vì không có giấy tờ.

Tiếp đó, Jeong Incheol đưa ly bia đã pha sẵn thuốc ngủ và 4-5ml chất độc cho anh Han Yong Duk uống.

Khi anh Han Yong Duk bất tỉnh, Jeong Incheol lấy găng tay y tế nhét vào miệng người này. Sau đó, Jeong Incheol kéo anh Han Yong Duk xuống tầng 1 đưa vào phòng vệ sinh để phân xác nạn nhân, sau đó bỏ vào va - li và các túi ni-lông giấu ở nhiều nơi trong công ty.

Jeong Incheol đã chiếm đoạt 2 vòng tay trị giá hơn 103 triệu đồng, 1 điện thoại của anh Han Yong Duk.

Tiếp đó, kẻ sát nhân nhờ nhân viên của mình là Seo Hyeong Seok đi bán 2 chiếc vòng của anh Han Yong Duk.

Tuy nhiên, khi mang ra chợ Bến Thành, do không có giấy tờ nên chỉ được trả 80 triệu đồng, Jeong In Cheol không đồng ý bán.

Sau đó, do nghi ngờ Jeong In Cheol giết anh Han Yong Duk để cướp 2 chiếc vòng nên anh Seo Hyeong Seok đã gặng hỏi thì Jeong In Cheol thừa nhận đã giết người.

Lúc này, anh Seo Hyeong Seok tới Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam trình báo sự việc.

Trưa 28-11-2020, công an đã bắt giữ được Jeong In Cheol tại một căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Jeong Incheol tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình.