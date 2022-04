Tội ác bên trong chiếc xe bị cầm cố

Trong hành trình vén bức màn bí mật xung quanh vụ mất tích của anh lái xe taxi hiền lành, lực lượng phá án Công an tỉnh Hòa Bình đã lựa chọn đột phá khẩu là việc tìm cho ra chiếc xe của nạn nhân. Hướng truy xét đúng đắn đã dẫn đến chân tướng tội ác của những kẻ nghiện ngập vô nhân tính.

Vụ mất tích bí ẩn

Chiều ngày 6/9/2018, bà Bùi Thị Hương (70 tuổi, trú tại xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đến Công an xã Yên Nghiệp trình báo về việc anh Bùi Văn Nam (36 tuổi, con trai bà) là lái xe taxi đi chở khách từ rạng sáng ngày 4/9 đến nay chưa về. Gia đình đã gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được vì máy đã tắt.

Nhận tin báo về vụ mất tích bí ẩn, Công an huyện Lạc Sơn đã huy động lực lượng nhanh chóng vào cuộc xác minh. Lúc này có nhiều giả thuyết được đặt ra. Việc anh Nam không trở về nhà có thể xảy ra nhiều khả năng, như bị cướp, bắt cóc, hoặc anh bỏ nhà đi vì các lý do khác nhau.

Xét tính chất phức tạp của sự việc, Công an huyện đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ để tiến hành các biện pháp điều tra. Hoạt động truy tìm tung tích chiếc xe ô tô 4 chỗ BKS: 29A-622.99 của anh Nam được triển khai ngay trên toàn địa bàn tỉnh Hòa Bình, đồng thời thông báo tìm người, phương tiện thất lạc trên các phương tiện đại chúng. Cùng lúc này, người nhà đã đăng tin, hình ảnh anh Nam và chiếc ô tô trên Facebook nhờ cộng đồng giúp tìm kiếm.

Không lâu sau, có người báo tin rằng nhìn thấy chiếc xe của anh Nam di chuyển trên địa bàn huyện Cao Phong và huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Cụ thể vào sáng ngày 5/9 có một người hàng xóm của anh Nam khi đi lên TP Hòa Bình đã bắt gặp chiếc xe này đang đi ở khu vực thuộc xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc. Điều đáng ngờ là khi đó chiếc xe di chuyển rất bất thường như đánh võng, người lái dường như không thạo xe… khác hẳn thói quen lái xe rất cẩn thận của anh Nam.

Tổng hợp nhiều nguồn thông tin, xét thấy có dấu hiệu của tội phạm, Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng CSHS xác lập chuyên án truy xét, phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.

Thiếu tá Đinh Văn Nghĩa (Phòng CSHS) cho biết qua xác minh về nhân thân của anh Nam, thấy đó là một người hiền lành, chí thú làm ăn. Trước đó anh có vay tiền ngân hàng để mua chiếc xe ô tô làm phương tiện chở khách kiếm sống, nên rất chịu khó làm lụng để trả nợ vay. Nắm tình hình tại địa phương, được biết anh Nam không có mâu thuẫn, thù tức, hoặc có quan hệ "ngoài luồng" với ai, cũng không tham gia vào tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc…

Các đối tượng Bùi Văn Hiền và Bùi Văn An - thủ phạm của vụ án.





Nỗ lực truy tìm



Lúc này, giả thuyết chính là anh Nam đã bị giết để cướp xe ô tô, hay bị bắt cóc và giam giữ tại một nơi nào đó để đòi tiền chuộc đã được đặt ra. Bên cạnh đó, nhiều tình huống khác cũng đã được giả định để loại trừ. Chẳng hạn như trong quá trình chở khách, anh Nam bị rủ rê, lôi kéo vào hoạt động cờ bạc dẫn đến việc thua và bị giữ xe. Khả năng xe bị tai nạn, lao xuống vực cũng được tính đến.

"Mặc dù có nhiều giả thuyết được đặt ra, nhưng sau nhiều tính toán, cân nhắc, rồi bằng phương pháp loại trừ, Ban chuyên án đã đi đến thống nhất tập trung quân lực truy xét theo hướng án giết - cướp. Tài sản bị cướp có thể chính là chiếc xe ô tô và điện thoại của nạn nhân" - Trung tá Đinh Quốc Trình (Phó trưởng phòng CSHS) nhớ lại.

Từ đây, nhiều tổ công tác được thành lập để đồng loạt triển khai giải quyết các nội dung trong kế hoạch đấu tranh chuyên án. Trọng tâm là tìm cho ra chiếc xe ô tô của nạn nhân và những đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án.

Một mũi trinh sát tiếp tục "cắm" tại địa bàn nơi gia đình anh Nam cư trú để nắm bắt các thông tin có ý nghĩa cho hoạt động điều tra. Tổ thứ hai tiến hành nắm tình hình và rà soát tại các địa điểm công cộng, nhà nghỉ, nhà trọ gần nơi ở của nạn nhân, nhằm phát hiện các đối tượng lạ mặt xuất hiện trước, trong và sau khi vụ mất tích xảy ra.

Đồng thời các đối tượng hình sự, có biểu hiện hoạt động hiện hành cũng được đưa vào "tầm ngắm" để kiểm tra lịch trình sử dụng thời gian cũng như để phát hiện các bất minh về tài chính, hành vi, quan hệ… Tổ thứ ba triển khai kiểm tra, trích xuất hình ảnh của các camera an ninh trên toàn bộ các tuyến đường như Quốc lộ 6, Quốc lộ 12B, đường Hồ Chí Minh và các tuyến tỉnh lộ… mà nạn nhân có thể đã đi qua để dựng lại lịch trình hoạt động.

Song song với các biện pháp trên, thông báo truy tìm nạn nhân và tung tích chiếc xe đã được Ban chuyên án gửi đến tất cả các huyện trong tỉnh. Lực lượng Công an xã, CSHS, CSGT trong tỉnh đều được huy động vào cuộc truy tìm này.

Thông báo cũng được gửi đến các đơn vị chức năng ở các tỉnh, thành phố giáp ranh Hòa Bình như Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, đề nghị tỉnh bạn hỗ trợ địa phương truy tìm con người và tang vật.

Giữa lúc cuộc truy lùng vẫn đang "mờ mịt" thì người nhà nạn nhân báo rằng vào ngày 7/9 họ nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng anh Nam hiện đang ở Campuchia, yêu cầu gia đình nộp khoản tiền chuộc 50 triệu đồng thì sẽ thả người và xe. Giả thuyết anh Nam sang Campuchia chơi bạc bị thua nên bị giữ người và xe, hoặc bị bắt cóc tống tiền… đã khiến những người làm án khá "đau đầu".

Thượng tá Bùi Trung Kiên – (Phó trưởng Công an huyện Lạc Sơn khi đó) đã chỉ ra sự vô lý của thông tin nói trên, vì với cung đường hơn 2 nghìn cây số tính từ Hòa Bình, trong điều kiện chiếc xe của nạn nhân và quỹ thời gian từ ngày 4 đến 7/9, rất khó để nạn nhân có mặt tại Campuchia. Đây rất có thể là thông tin ảo để lừa gạt gia đình nạn nhân, hoặc thủ đoạn đánh lạc hướng điều tra.

Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tố giác tội phạm được triển khai sâu rộng tại huyện Lạc Sơn, làm xuất hiện thông tin về đối tượng S là chủ hiệu tạp hóa nhưng thường tham gia đá gà, cờ bạc.

Kết quả xác minh về số điện thoại đã gọi cho anh Nam vào rạng sáng ngày 4/9 chính là số máy của S. Lập tức người này được đưa vào diện "nghiên cứu" đặc biệt. Mọi hành tung, hoạt động của anh ta đều nằm trong tầm mắt của các trinh sát.

Tuy nhiên đến 17 giờ ngày 10/9 có căn cứ loại S khỏi diện nghi vấn. S khai rạng chiều ngày 4/9 khi S đang ở quán tạp hóa thì có 2 nam thanh niên đến quán tạp hóa của mình, nhờ gọi giúp 1 chiếc xe taxi. S đã dùng điện thoại của của mình gọi cho anh trai làm nghề lái taxi nhưng người này từ chối, sau đó S đã gọi cho anh Nam báo có khách thuê chở taxi.

S khai không hề biết những người này, cũng không nhớ được đặc điểm nhân dạng, không biết họ thuê anh Nam chở về đâu. Không còn gì để bấu víu, manh mối vừa xuất hiện đã trở nên quá mong manh.

Hiện trường nơi các đối tượng giấu xác nạn nhân.



Phá án



Không nản lòng, Ban chuyên án đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vào cuộc, tiến hành rà soát tất cả các tiệm cầm đồ trong tỉnh, mở rộng kiểm tra camera an ninh trên các tuyến đường từ Cao Phong, Tân Lạc về Hà Nội. Tại trạm thu phí Lương Sơn cách Hòa Bình 30 km, camera đã lưu lại hình ảnh chiếc xe của nạn nhân đi qua trạm vào hồi 9 giờ 45 ngày 6/9 hướng về phía Hà Nội. Ban chuyên án lập tức thành lập 6 tổ công tác về Hà Nội và vùng lân cận để rà soát.

Đến ngày 11/9, lực lượng phá án phát hiện chiếc ô tô của anh Nam được cầm cố tại hiệu cầm đồ số 42 đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chiếc ô tô sau đó được tổ công tác tiến hành thu hồi để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả khám nghiệm cho thấy ghế trước của lái xe có dấu hiệu bị hư hỏng, xô lệch. Danh tính người cầm cố chiếc xe của anh Nam được xác định, gồm Bùi Văn Hiền (19 tuổi) và Bùi Văn An (21 tuổi), cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Các mũi trinh sát khẩn trương triệu tập Hiền khi đối tượng này đang có mặt ở địa phương để tổ chức đấu tranh, làm rõ sự việc.

Tại Cơ quan điều tra, mặc dù ngoan cố phủ nhận sự liên quan, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cùng chiến thuật xét hỏi sắc sảo, Bùi Văn Hiền đã phải khai nhận do thiếu tiền chơi game và mua ma túy đá nên Hiền và Bùi Văn An đã bàn nhau đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Mục tiêu mà chúng nhắm tới là xe ô tô tư nhân làm dịch vụ chở khách.

Từ lời khai của Hiền, đêm 14/9, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình đã vây bắt An khi đối tượng này lẩn trốn trong khu rừng thuộc địa bàn xã Thượng Cốc. Tội ác được làm rõ, các đối tượng khai nhận khoảng 2h ngày 4/9, anh Nam đến chở An và Hiền đi xã Chí Thiện (huyện Lạc Sơn) theo yêu cầu của các đối tượng.

Đến đoạn đường vắng thuộc địa phận xã Thượng Cốc, An yêu cầu lái xe dừng lại để anh ta đi vệ sinh. Thấy An mở cửa xe đi ra ngoài, từ phía sau, Hiền lấy dây thừng siết cổ anh Nam. Thấy Hiền động thủ, An từ ngoài chui vào xe giúp sức.

Sau một hồi vật lộn, phát hiện nạn nhân đã tử vong, 2 đối tượng liền đưa thi thể lên đèo Thung Nhuối (huyện Mai Châu) giấu xác. Sau đó chúng mang ô tô xuống Hà Nội cầm cố tại hiệu cầm đồ ở đường Nguyễn Tuân được 20 triệu đồng để chia nhau, chơi game và sử dụng ma túy.