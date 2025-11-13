Tochka-U được 'vá' bằng đầu đạn bom để bù thiếu hụt tên lửa

Hệ thống Tochka-U của Lữ đoàn tên lửa độc lập số 19 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Kherson. Ảnh: Bộ Tư lệnh Chiến dịch Liên hợp

Binh chủng tên lửa Ukraine đã phải khai thác và sửa đổi các phần tên lửa không có đầu đạn — gọi là “đuôi tên lửa” — để khắc phục tình trạng cạn kiệt kho dự trữ, theo báo cáo của Lữ đoàn Tên lửa Độc lập số 19.

Đầu năm 2022, các đơn vị phóng tên lửa đã khai hỏa hệ thống Tochka-U hàng ngày. Cường độ sử dụng cao đã nhanh chóng làm suy giảm số lượng tên lửa có sẵn trong kho.

Trong nhiều kho đạn từ thời Liên Xô tồn tại các thân tên lửa không có đầu đạn, điều này tạo điều kiện cho các chuyên gia kỹ thuật nghiên cứu khả năng biến đổi, tận dụng những bộ phận còn lại.

Quyết định được đưa ra là sử dụng đầu đạn từ bom nổ phá hàng không để thay thế. Trong thời gian ngắn, các thử nghiệm cần thiết đã được tiến hành và việc sản xuất hàng loạt các tên lửa cải tiến được tổ chức. Giải pháp này giúp bù đắp thiếu hụt tên lửa và đảm bảo các đơn vị tên lửa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn gốc “đuôi tên lửa”

Hệ thống Tochka-U ban đầu được phát triển để sử dụng đầu đạn đặc biệt (hạt nhân) AA-60. Bên cạnh đó, đã có các đầu đạn nổ phá phân mảnh (9N123F) và đầu đạn cụm (9N123K) được phát triển, cũng như các đầu đạn trang bị bộ thu dẫn đường radar thụ động trong biến thể Tochka-R.

Tochka-U là tổ hợp do kíp 3 người vận hành và ngoài Ukraine còn được biên chế ở Azerbaijan, Armenia, Bulgaria, Syria, Kazakhstan, Belarus và Nga.