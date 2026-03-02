Tóc Tiên "var thẳng" tin đồn hẹn hò trai trẻ

Tối 1/3, Tóc Tiên thu hút sự chú ý khi đăng tải clip bắt trend Anh Tên Là trên nền tảng Threads. Thời gian gần đây, mạng xã hội Việt Nam chứng kiến sự phủ sóng dày đặc của đoạn âm thanh “Anh tên là Bằng, va chạm với anh là nằm...” cùng phần beat hip-hop đặc trưng. Đây là phần cắt từ ca khúc Anh Tên Là, sản phẩm của Bằng Cổ Tay - nghệ danh khác của 24K.Right kết hợp cùng streamer NHI$M và ANN NGUYỄN. Trào lưu vũ đạo trên nền nhạc này nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng video ngắn.

Tóc Tiên đu trend Anh Tên Là cùng LEZII và Hồ Đông Quan

Không đứng ngoài xu hướng, Tóc Tiên gia nhập trào lưu bằng một clip nhảy ngắn, đồng thời rủ hai học trò Lê Bin Thế Vĩ (nghệ danh LEZII) và Hồ Đông Quan cùng xuất hiện. Hình ảnh trẻ trung, phong cách cá tính của nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại nằm ở phần mô tả đi kèm. Trên Threads, cô viết: “TócTin và tin đồn của cô í”. Dòng trạng thái ngắn lập tức được liên hệ tới những tin đồn tình cảm từng xuất hiện xoay quanh cô và hai học trò.

Tóc Tiên trẻ trung cạnh 2 học trò Tân Binh Toàn Năng

Năm 2025, trong quá trình tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng với vai trò huấn luyện, Tóc Tiên có nhiều tương tác với LEZII và Hồ Đông Quan. Một số bài đăng trên mạng xã hội đã thêu dệt, suy diễn mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và các học trò, tạo ra nhiều tin đồn không được kiểm chứng. Động thái mới nhất của Tóc Tiên được xem là cách cô trực diện nhắc lại tin đồn bằng thái độ công khai, không né tránh.

Tóc Tiên var thẳng tin đồn tình ái với 2 học trò (ảnh cap màn hình)

Thời gian gần đây, các thông tin liên quan đến đời sống cá nhân của Tóc Tiên thu hút sự quan tâm. Ngày 17/01/2026, Tóc Tiên chính thức xác nhận việc kết thúc cuộc hôn nhân với nhà sản xuất âm nhạc Touliver. Tóc Tiên và Touliver có 10 năm gắn bó, tính cả thời gian yêu và kết hôn. Hai bên xác nhận vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư.

Sau ly hôn, Tóc Tiên tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, xuất hiện với hình ảnh độc thân quyến rũ và nhận được nhiều lời động viên, cổ vũ tích cực từ khán giả. Động thái không ngần ngại nhắc thẳng tới tin đồn tình ái cho thấy cách Tóc Tiên lựa chọn đối diện thông tin xoay quanh mình bằng hình thức công khai, thay vì im lặng. Bài đăng “đu trend” của Tóc Tiên nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt thả tim, được fan bình luận rôm rả trên Threads.