Tóc Tiên vẫn lạnh nhạt với Touliver

Một trong những cặp đôi "náo loạn" showbiz ngày đầu năm là Tóc Tiên và Touliver. Sau hàng loạt nghi vấn rạn nứt, Touliver "đáp trả" bằng cách đích thân đón vợ ở hậu trường, quay tất tần tật khoảnh khắc trên sân khấu của Tóc Tiên khi cả hai cùng xuất hiện trong một sự kiện. Chưa dừng lại tại đó, Toulivercòn công khai khen âm nhạc và nhan sắc Tóc Tiên vầ đỉnh chóp sau 10 năm. Nam giám đốc âm nhạc tag thẳng tên Tóc Tiên trên mạng xã hội để thể hiện tình cảm.

Thế nhưng, điều gây chú ý chính là thái độ đáp lại mộ cách khó hiểu của Tóc Tiên. Cụ thể, nữ ca sĩ đã reup (đăng lại) hầu hết những đoạn clip được "team qua đường" quay lại ở sự kiện. Những bài đăng được chia sẻ sau Touliver đều được Tóc Tiên để ý đến. Thế nhưng, Tóc Tiên không bình luận cũng không có bất kì tương tác nào trước hành động của Touliver. Đến hiện tại, sau gần 1 ngày Touliver đăng tải, Tóc Tiên vẫn lạnh nhạt.

Đáng nói là trước đó khi Touliver để lại nhiều bình luận tương tác với loạt ảnh "sống ảo" của Tóc Tiên thì cô cũng không có động thái đáp lại. Hay cả trong sự kiện gặp gỡ nhau này, sau khi diễn Tóc Tiên vội vàng về chung cư và khẳng định đón năm mới 1 mình. Từng dính như sam, thoải mái chia sẻ mọi thứ về cuộc sống nên loạt hành động lạ này của Tóc Tiên khiến netizen khó hiểu.

Tóc Tiên chia sẻ lại hầu hết clip khán giả quay mình ở sự kiện (ảnh: Instagram nhân vật)

Touliver tag thẳng Tóc Tiên nhưng nữ ca sĩ không để ý đến (Ảnh: Instagram nhân vật)

Tóc Tiên lên tiếng có chia sẻ gây bàn tán khi netizen mong cô hạnh phúc (ảnh: FBNV)

Trongng ngày cuối cùng của năm 2025, Tóc Tiên và Touliver gây sốt khi lộ diện cùng nhau ở một sự kiện âm nhạc. Vào trưa 1/1, Touliver tiếp tục có động thái gây bàn tán. Trên trang cá nhân, nam producer đăng tải khoảnh khắc Tóc Tiên biểu diễn trên sân khấu tối qua, kèm dòng tiếng Anh ngắn gọn: "10 years on. The music still hits. She's still beautiful". (Tạm dịch: "10 năm trôi qua. Âm nhạc vẫn chạm đến cảm xúc. Em ấy vẫn xinh đẹp). Touliver công khai tag (gắn thẻ) tài khoản của Tóc Tiên vào bài đăng.

Tóc Tiên được Touliver đón sau khi diễn xong. Clip: @vuanghevuasi

Thời gian gần đây khán giả lại bắt đầu "soi" thấy vài tín hiệu trục trặc trong hôn nhân của Tóc Tiên - Hoàng Touliver. Tóc Tiên và chồng hiện cũng không còn sống chung trong căn biệt thự bề thế. Một số hình ảnh đời thường của Tóc Tiên cũng cho thấy cô thường đi sự kiện một mình, thậm chí đăng tải những dòng trạng thái mang màu sắc nội tâm hơn thường lệ.

Về phía Tóc Tiên, cô không có quá nhiều động thái đặc biệt trước màn "làm lành" của Touliver. Trước đó, trong "recap" năm 2025, Tóc Tiên đã chia sẻ: "Vậy là ngày cuối cùng của 2025 đã tới. Để nói về năm nay thì Tiên cảm giác như mình vừa trải qua một kiếp người với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Có những điều mà 36 năm làm người và 22 năm làm nghề mình chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua, vậy mà 2025 cho mình nếm đủ. Đúng thật, không ai học được chữ ngờ nhưng hãy học chữ 'biết ơn' cùng nhau nhé. Điều níu giữ còn lại sau 2025 biến động ắt hẳn là lòng biết ơn. Biết ơn Tixies vì đã bênh vực mình vô điều kiện và ở lại cùng mình".