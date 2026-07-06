Tóc Tiên và Touliver sang Mỹ cùng nhau?

Tóc Tiên và Touliver bị soi động thái giống nhau sau nửa năm đường ai nấy đi.

Sau khi ly hôn, Tóc Tiên và Touliver đều nhận được sự quan tâm nhất định của công chúng. Mới đây, cả hai trở thành chủ đề bàn tán khi bất ngờ cùng cập nhật hình ảnh tại Mỹ. Sự trùng hợp về thời điểm khiến không ít cư dân mạng đặt nghi vấn cặp đôi cùng sang Mỹ, thậm chí cho rằng họ đang đồng hành trong chuyến đi này.

Nguồn cơn xuất phát từ việc Tóc Tiên liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong chuyến trở về Mỹ. Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh thưởng thức những món ăn mẹ nấu và dành thời gian nghỉ ngơi cùng người thân. Trong khi đó, cùng thời điểm, Touliver cũng check-in tại Las Vegas (Mỹ). Điều này nhanh chóng khiến nhiều người liên hệ đến Tóc Tiên và đặt ra giả thuyết cả hai đang có mặt tại Mỹ cùng lúc.

Cách đây ít ngày, Tóc Tiên bất ngờ thông báo về Mỹ

Cùng thời điểm trên, Touliver cũng có mặt tại Mỹ

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hai chuyến đi có mục đích hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, Touliver sang Mỹ để tham gia KOSMIK Live Concert 2026 của SpaceSpeakers, diễn ra trong hai đêm 4 và 5/7 tại Las Vegas. Nam producer đồng hành cùng các nghệ sĩ của SpaceSpeakers trong chuỗi hoạt động biểu diễn dành cho khán giả Việt tại Mỹ.

Về phía Tóc Tiên, toàn bộ những hình ảnh cô chia sẻ đều xoay quanh gia đình. Nữ ca sĩ dành thời gian ăn cơm cùng mẹ, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên tại Mỹ. Trên mạng xã hội, cô không đăng tải bất kỳ hình ảnh hay động thái nào liên quan đến Touliver.

Tương tự, Touliver cũng chỉ cập nhật những nội dung liên quan đến lịch trình biểu diễn và các hoạt động cùng SpaceSpeakers. Hiện không có dấu hiệu cho thấy cả hai xuất hiện cùng nhau hay có bất kỳ tương tác công khai nào trong chuyến đi này. Vì vậy, việc Tóc Tiên và Touliver cùng về Mỹ thực chất chỉ là sự trùng hợp về thời điểm.

Tuy nhiên, mục đích chuyến đi này của Tóc Tiên là thăm gia đình, không liên quan đến Touliver

Đầu năm 2026, Tóc Tiên và Touliver xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau nhiều năm gắn bó. Kể từ đó, cả hai đều lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi nhắc đến đối phương trước truyền thông. Sau biến cố hôn nhân, Tóc Tiên tập trung trở lại với âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật. Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện, phát hành sản phẩm mới, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Sau khi ly hôn, Touliver gần như tập trung toàn bộ thời gian cho âm nhạc và các dự án kinh doanh riêng. Nam producer duy trì công việc tại công ty, tiếp tục sản xuất âm nhạc và đồng hành cùng các nghệ sĩ thân thiết. Những hình ảnh được anh chia sẻ gần đây cho thấy cuộc sống khá ổn định, kín đáo và không bị ảnh hưởng bởi những bàn tán trên mạng xã hội.

Tóc Tiên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn sau khi ly hôn

Tóc Tiên và Touliver nên duyên từ một chương trình âm nhạc, ban đầu cả hai yêu kín tiếng đến sau khi kết hôn mới thoải mái chia sẻ cuộc sống hơn. Cả hai không xây dựng hình ảnh quá hào nhoáng, mà chia sẻ với khán giả những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trong căn biệt thự chung. Touliver nhiều lần đăng ảnh "dìm vợ" đầy hài hước, còn Tóc Tiên là một bà nội trợ đảm đang chăm sóc chồng bằng những bữa ăn xịn như nhà hàng. Vì thế, khi Tóc Tiên và Touliver ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối.

Tóc Tiên và Touliver còn thể hiện sự tử tế qua cách nhắc về nhau sau khi ly hôn. Tóc Tiên nhắn nhủ Touliver: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình". Touliver cũng chia sẻ: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng".

Tóc Tiên và Touliver từng kỷ niệm ngày cưới tại Mỹ trước khi đường ai nấy đi

Ảnh: FBNV