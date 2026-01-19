Tóc Tiên và Touliver không như mọi người nghĩ

Giữa showbiz vốn quen với những cuộc chia tay ồn ào, không ít khán giả mặc định rằng sau ly hôn, các cặp đôi sẽ chọn cách né tránh nhau, hạn chế nhắc tên đối phương, thậm chí "đường ai nấy đi" đến mức không nhìn mặt. Tuy nhiên, câu chuyện của Tóc Tiên và Touliver lại đang cho thấy một hướng đi rất khác.

Ngày 17/1, Tóc Tiên thông báo xác nhận ly hôn: "Sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Tóc Tiên xác nhận kết thúc mối quan hệ vợ chồng với Touliver, cả hai trở thành bạn bè, anh em đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

Ngay từ thời điểm xác nhận ly hôn, Tóc Tiên đã khiến nhiều người chú ý bởi cách dùng từ vô cùng cẩn trọng. Trong tâm thư chia sẻ, nữ ca sĩ khẳng định việc kết thúc hôn nhân là sự đồng thuận của cả hai, không có đúng - sai, không đổ lỗi. Đáng nói hơn, Tóc Tiên còn gửi lời cảm ơn Touliver vì quãng thời gian đồng hành, thể hiện rõ sự trân trọng dành cho người từng gắn bó suốt gần một thập kỷ. Đây là chi tiết hiếm thấy giữa bối cảnh nhiều cuộc chia tay trong showbiz thường đi kèm những ẩn ý hoặc khoảng lặng nặng nề.

Tóc Tiên đã nhắn nhủ tới Touliver: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh - người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.

Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra kết thúc là để khởi đầu".

Về phía Touliver, anh cũng chọn cách phản hồi rất điềm tĩnh. Anh chia sẻ về Tóc Tiên bằng những lời lẽ đầy tôn trọng: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng". Qua đó cho thấy mối quan hệ giữa cả hai sau ly hôn không hề tồn tại sự đối đầu hay căng thẳng như nhiều người vẫn nghĩ.

Cuộc chia tay nào cũng có lý do nhưng cách kết thúc của Tóc Tiên và Touliver lại vô cùng nhẹ nhàng và xen lẫn là sự tôn trọng mà cả hai dành cho nhau. Ảnh: FBNV

Còn nhớ Giao thừa năm 2026 - trong một show âm nhạc do Touliver nằm trong ban tổ chức và Tóc Tiên là nghệ sĩ trình diễn - cả hai đã thể hiện tinh thần chuyên nghiệp dù thời điểm này Tóc Tiên đã dọn ra ở riêng. Theo đó, Touliver xuất hiện ở hậu trường để đón Tóc Tiên sau khi cô diễn xong và cả hai cho nhau tương tác nhẹ nhàng, không né tránh.

Đáng chú ý, Touliver còn đứng từ xa quay lại phần trình diễn của Tóc Tiên và chia sẻ trên mạng xã hội kèm lời khen ngợi dành cho nữ ca sĩ. Hình ảnh này từng khiến không ít khán giả bất ngờ, bởi giữa thời điểm nghi vấn rạn nứt còn chưa hạ nhiệt, cả hai vẫn giữ được sự văn minh và tôn trọng dành cho nhau nơi công việc.

Tóc Tiên được Touliver đón sau khi diễn xong (Clip: @vuanghevuasi)

Một chi tiết khác cũng được cư dân mạng quan tâm là việc Tóc Tiên vẫn sử dụng chiếc xe chung của cả hai để di chuyển, đi làm và dự sự kiện sau ly hôn. Đây là chiếc xe từng gắn bó với cặp đôi trong thời gian dài, do Touliver cầm lái và chia sẻ trên trang cá nhân trước đó. Việc không vội vàng "cắt đứt" những thói quen chung cho thấy cả hai lựa chọn cách ứng xử chín chắn, không đặt nặng việc phân định rạch ròi hậu chia tay.

Có thể thấy, Tóc Tiên và Touliver đang đi một con đường rất khác so với những định kiến thường thấy về các cặp đôi hậu ly hôn. Không ồn ào, không tránh né, cũng không phủ nhận quá khứ, cả hai giữ cho nhau sự tôn trọng tối thiểu và văn minh cần có. Và chính cách hành xử này khiến nhiều người nhận ra rằng không phải cuộc hôn nhân nào kết thúc cũng đồng nghĩa với sự lạnh nhạt hay đối đầu, đôi khi đó chỉ là việc hai người chọn một vai trò khác trong đời nhau.

Bắt gặp Tóc Tiên hậu thông báo ly hôn (Clip: Đi Soi Sao Đi)