Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự tại TP.HCM

Từ thời điểm mới rộ tin rạn nứt, Tóc Tiên và Touliver đã mỗi người một nơi. Nếu Tóc Tiên dọn ra sống tại một căn hộ chung cư, thì Touliver vẫn ở lại căn biệt thự tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, nam producer thỉnh thoảng vẫn đăng tải những hình ảnh đời thường trong không gian căn nhà này.

Cho đến mới đây, Tóc Tiên bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh check-in tại căn biệt thự quen thuộc. Động thái này nhanh chóng khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của cặp đôi có thể đã có tín hiệu tích cực, thậm chí hy vọng cả hai "gương vỡ lại lành". Tuy nhiên, diễn biến sau đó của nữ ca sĩ lại khiến mạng xã hội xôn xao.

Cụ thể, vào ngày 12/3, Tóc Tiên đăng tải một bức ảnh chụp góc nhỏ trong biệt thự. Điều khiến cư dân mạng chú ý là nữ ca sĩ chèn ca khúc “Goodbye” vào bài đăng. Trong chiều cùng ngày, Tóc Tiên đã cập nhật khoảnh khắc ngắm hoàng hôn ở căn chung cư. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự này. Nhiều người cho rằng việc trở lại biệt thự và có động thái trên có thể là lời tạm biệt đầy cảm xúc dành của Tóc Tiên với không gian sống đã gắn bó với cô trong nhiều năm.

Cách đây 1 ngày, Tóc Tiên gây chú ý khi đăng ảnh trở lại biệt thự

Tuy nhiên, sau đó cô lại chụp 1 góc trong căn nhà kèm bài hát "Goodbye"

Chiều 12/3, Tóc Tiên trở lại căn hộ cao cấp để sinh sống. Theo nguồn tin thân cận, biệt thự của cả hai đã được bán

Căn biệt thự của Tóc Tiên và Touliver tọa lạc tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Ngôi nhà có diện tích khoảng 270m², được thiết kế với 3 tầng cùng một tầng hầm, vừa là không gian sinh hoạt vừa là nơi làm việc và sáng tạo của cặp đôi. Ngay từ bên ngoài, căn nhà đã gây ấn tượng với bức tường đá lớn ở cổng, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính đúng với phong cách của cặp đôi. Không gian xung quanh được phủ nhiều cây xanh, mang lại cảm giác riêng tư và gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là góc quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh “sống ảo” của Tóc Tiên.

Bên trong căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn rất sang trọng. Tông màu chủ đạo là các gam trầm như xám, đen và gỗ nâu, kết hợp cùng nhiều mảng kính lớn giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Khu vực phòng khách và bếp được thiết kế mở, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện cho các buổi tụ họp bạn bè thân thiết của cặp đôi. Ngoài những khu vực sinh hoạt cơ bản, căn nhà còn có nhiều tiện ích đáng chú ý như phòng gym tại gia, khu sân vườn xanh mát và hồ bơi nhỏ để thư giãn.

Sau khi cặp đôi ly hôn, trên MXH xuất hiện bài đăng căn biệt thự này được rao bán với giá 70 tỷ đồng

Trong nhiều năm qua, căn biệt thự này không chỉ là nơi sinh sống mà còn gắn liền với hình ảnh đời thường của Tóc Tiên trên mạng xã hội. Từ những buổi tập luyện, nấu ăn, thư giãn bên hồ bơi cho đến các bức ảnh thời trang, ngôi nhà đều trở thành phông nền quen thuộc.

Căn nhà này gắn với nhiều kỷ niệm của Tóc Tiên và Touliver thuở còn mặn nồng

Tóc Tiên thường xuyên đăng ảnh check in mọi góc nhà

Trước khi vướng nghi vấn rạn nứt, Tóc Tiên và Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi kín tiếng nhưng bền bỉ của showbiz Việt. Cả hai bén duyên sau khi cùng tham gia chương trình The Remix 2015, nơi Touliver giữ vai trò producer còn Tóc Tiên là thí sinh nổi bật của chương trình. Đến năm 2020, cặp đôi bất ngờ thông báo kết hôn trong một lễ cưới riêng tư tại Đà Lạt với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Đám cưới khi đó nhanh chóng thu hút sự chú ý vì diễn ra khá kín đáo, đúng với phong cách ít phô trương của cả hai. Đến tháng 1/2026 vừa qua, Tóc Tiên và Touliver xác n hận đã ly hôn.

Tóc Tiên đã dọn ra ở chung cư, Touliver bình lặng và kín tiếng hơn sau ly hôn

Ảnh: Instagram nhân vật