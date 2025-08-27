Tóc Tiên - Touliver đã không còn sống chung?

Ở bên nhau nửa thập kỷ mới tiến tới hôn nhân, Tóc Tiên - Touliver đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Thế nhưng tầm vài tháng gần đây, những người hâm mộ cặp đôi này vô cùng hoang mang khi phát hiện ra loạt dấu hiệu khác thường. Nguồn cơn xuất phát từ việc cặp đôi né tránh, không còn công khai những khoảnh khắc tình tứ bên nhau như trước kia. Đáng nói hơn, "thám tử showbiz" còn soi ra loạt chi tiết cho rằng Tóc Tiên nay đã không còn sinh sống tại căn biệt thự với Touliver.

Những người theo dõi Tóc Tiên sẽ nhận ra dạo này nữ ca sĩ hay đăng ảnh ngắm hoàng hôn từ trên cao, như view của một căn hộ chứ không phải biệt thự như trước kia. Thậm chí là mới đây, nữ ca sĩ còn tung loạt ảnh khoe nhan sắc nhưng nhìn qua đã đoán được không phải được chụp trong căn nhà quen thuộc của cô.

Không chỉ thế, Tóc Tiên còn tiết lộ vừa sắm bộ mộ ga giường mới, không phải gu của trước kia để trang hoàng phòng ngủ. Netizen cũng nhanh chóng soi ra phần tủ đầu giường trong căn phòng của Tóc Tiên có thiết kế khác với phòng của vợ chồng cô ở căn biệt thự. Ngoài ra, bàn ăn của Tóc Tiên cũng có hoạ tiết không giống với gian bếp nơi cô từng khoe 7749 món ngon chiêu đãi chồng.

Tóc Tiên khoe ảnh mới, cư dân mạng soi dường như không phải được chụp tại căn biệt thự bề thế ở Quận 2

Tóc Tiên liên tục đăng ảnh ngắm hoàng hôn từ trên cao

Bàn ăn quen thuộc nơi Tóc Tiên bày biện đồ ăn, nấu nướng cùng chồng (ảnh trái) có hoạ tiết không giống với bàn ăn hiện tại của cô

Kệ đầu giường trong phòng ngủ của Tóc Tiên ở biệt thự (ảnh trái) và căn phòng ngủ mới của cô có sự khác biệt

Trong khi đó, gần đây Touliver cũng chỉ đăng ảnh cuộc sống đời thường bên mèo cưng, không lộ mặt hay chi tiết nào liên quan đến Tóc Tiên. Mặc dù vào thời điểm cách đây 1 tháng, Tóc Tiên bị "tóm dính" về căn biệt thự sau khi ghi hình Tân Binh Toàn Năng nhưng tổng hợp những dấu hiệu ở hiện tại, netizen nghi vấn vợ chồng Touliver đã không còn sống cùng nhau. Đây chỉ là những đồn đoán cửa cư dân mạng, thực hư thế nào chắc phải đợi người trong cuộc lên tiếng.

Đa phần hình ảnh gần đây của Touliver là chụp cùng mèo cưng

Vào giữa tháng 7/2025, Tóc Tiên trở về biệt thự sau khi quay hình, Touliver cũng xuất hiện tại nhà

Hồi tháng 7/2025, Tóc Tiên và chồng vẫn đi ăn cùng nhau

Thời điểm bắt đầu đăng ảnh hoàng hôn ở view mới, Tóc Tiên chia sẻ: "Can't tell if it's sunrise or sunset… can't even tell if it's an ending or a beginning" (Không thể biết đây là bình minh hay hoàng hôn, cũng không thể biết đó là sự kết thúc hay khởi đầu). Chỉ vài câu chữ ngắn gọn nhưng đậm chất suy tư đã khiến netizen bàn tán rôm rả. Một số cho rằng đây đơn thuần là khoảnh khắc cảm xúc bất chợt, trong khi nhiều người lại đặt dấu hỏi về thông điệp mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm.

Gần đây nhất, Tóc Tiên còn thừa nhận mình vừa trải qua nửa năm nhiều biến động, thay đổi khiến nhiều người hoang mang. Theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ trong broadcast cá nhân: "Mọi người dạo này sao rồi, Tiên dạo này vẫn ổn nè. Sau nửa năm trời với kha khá công việc và những biến động, Tiên tự dành cho mình nhiều ngày tĩnh lặng hơn, hiểu mình cũng là một liệu trình cảm xúc cần thiết. Thương thương".

Trước kia, Tóc Tiên rất thích khoe cuộc sống bên trong căn biệt thự, đa phần ảnh "sống ảo" của cô cũng được chụp tại nhà

Trên broadcast cá nhân, Tóc Tiên vẫn giữ lập trường nhất quán, chỉ chia sẻ về công việc, tuyệt nhiên không nhắc đến chồng hay chuyện hôn nhân. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ cũng chọn cách im lặng trước những bình luận công khai của Touliver. Thay vào đó, cô dành không gian riêng để bày tỏ cảm xúc về hành trình nghệ thuật.

Khi được hỏi về cuộc sống hậu kết hôn, Tóc Tiên từng nói: "Tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí, có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng. Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất chông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi. Trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và 'bạo' hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy có 'bạo' quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm.

Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".