Tóc Tiên sao lại thế này?

Tại sự kiện mới đây, Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong bộ váy hai mảnh ôm sát cơ thể được cắt xẻ mạnh tay giúp nữ ca sĩ "flex" vai trần thon thả và vòng eo săn chắc nuột nà. Nhiều cư dân mạng dành lời khen với visual ướt át, gợi cảm và phong độ thời trang hiếm khi xuống cấp của Tóc Tiên.

Dưới ánh đèn flash, Tóc Tiên tỏa ra thần thái tự tin, từng góc nghiêng đều "slay" đúng chuẩn mỹ nhân gợi cảm Vbiz. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại không nằm ở outfit, mà ở gương mặt có phần khác lạ của giọng ca Ngày Mai.

Tóc Tiên diện bộ váy chặt chém, khoe đường cong gợi cảm tại sự kiện

Tuy nhiên bên cạnh lời khen thì Tóc Tiên gây bàn tán vì gương mặt ngày càng khác lạ

Trong loạt ảnh và fancam tại sự kiện, phần mũi của Tóc Tiên hiện rõ thẳng tắp và dài hơn thường lệ. Ở một số khoảnh khắc nghiêng, đầu mũi nhọn khiến tổng thể gương mặt cô trông dài và góc cạnh hơn trước. Chính chi tiết này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về việc nữ ca sĩ đã can thiệp thẩm mỹ.

Hai luồng ý kiến nhanh chóng chia đôi: một bên cho rằng Tóc Tiên trông mặn mà, cuốn hút và "slay" hơn bao giờ hết, hợp với hình tượng phụ nữ hiện đại mạnh mẽ mà cô xây dựng suốt thời gian qua. Ngược lại, nhiều người tiếc nuối visual trước đây của Tóc Tiên - khi đường nét gương mặt vẫn sắc sảo nhưng tự nhiên, mềm mại và mang nét riêng không thể trộn lẫn.

Cận chiếc mũi bị nghi đã qua chỉnh sửa của Tóc Tiên

Nhiều netizen tỏ ra tiếc nuối nhan sắc vốn đã ổn áp của Tóc Tiên trước đó

Dễ nhận thấy phần sống mũi của Tóc Tiên thon dài hơn trước

Nhan sắc của Tóc Tiên trước đó và thời gian gần đây

Tóc Tiên từng nhiều lần thử nghiệm phong cách, từ mái tóc pixie cá tính đến layout trang điểm đậm chất Âu. Tuy nhiên, với lần xuất hiện này, sự thay đổi ở khuôn mặt quá rõ khiến công chúng có phần bất ngờ. Dù nhận được khen chê trái chiều, không thể phủ nhận rằng Tóc Tiên vẫn là một trong những nghệ sĩ của Vbiz giữ được sức hút ổn định.

Sinh năm 1989, Tóc Tiên là một trong những nữ ca sĩ gắn liền với loạt bản hit đình đám như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất hay Nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Bên cạnh âm nhạc, cô còn là gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow và từng ngồi ghế nóng các chương trình âm nhạc lớn.

Hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm, Tóc Tiên vẫn luôn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, đường cong quyến rũ cùng thần thái cuốn hút khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, loạt ảnh khoe body nóng bỏng của Tóc Tiên luôn nhận về lượng tương tác cao, trong khi trên sân khấu, cô liên tục biến hóa từ phong cách táo bạo đến sang trọng, thời thượng.

Không chỉ gây ấn tượng bằng giọng hát và phong thái trình diễn, Tóc Tiên còn được xem là một trong những mỹ nhân có gu thời trang sành điệu bậc nhất Vbiz. Nhờ hình ảnh hiện đại, quyến rũ và luôn nắm bắt xu hướng, cô là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện đình đám quy tụ dàn sao quốc tế.

Tóc Tiên có sự nghiệp âm nhạc đáng ngưỡng mộ