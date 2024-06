Tóc Tiên phản ứng khi bị chê bắp tay to, vai đô

Từ trước đến nay, Tóc Tiên luôn được biết đến là một trong những sao nữ sở hữu vóc dáng nóng bỏng của showbiz Việt. Nữ ca sĩ thường lựa chọn những trang phục quyến rũ khoe đường cong. Tuy nhiên, bà xã Hoàng Touliver vẫn không ít lần bị netizen kém duyên chê bai ngoại hình.

Vào ngày 4/6, Tóc Tiên chia sẻ bài viết trên mạng xã hội tiết lộ bị chê bai bắp tay khá to, bờ vai đô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại có phản ứng đặc biệt. Cô không tỏ rõ thái độ mỉa mai hay thẳng thắn đáp trả lại mà cho biết bản thân không buồn bã suy nghĩ và phiền lòng vì những lời nhận xét này.

"Tôi biết trong mắt nhiều người thân quen xung quanh, tôi có bắp tay khá to với bờ vai đô di truyền. Tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự chưa bao giờ lấy làm phiền lòng vì những đánh giá, nhận xét đó. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi 1 ưu điểm tuyệt vời. I don't really care what others think about me (Tạm dịch: Tôi thực sự không quan tâm tới những gì người khác nghĩ về tôi)", cô cho hay.

Tóc Tiên chia sẻ bài viết mới, tiết lộ một số người thân quen nhận xét cô bắp tay khá to, bờ vai đô

Nữ ca sĩ gắn bó với phong cách thời trang quyến rũ, nóng bỏng

Tóc Tiên từng thú nhận khuyết điểm ngoại hình trên mạng xã hội: "Ai thân với mình đều biết mình là một đứa siêu tự tin (hay tự nói mình đẹp). Duy chỉ có một điều thật sự ghen tỵ với người khác: Sao đầu mình to thế nhỉ? Nói mọi người không tin chứ toàn phải đội nón size đàn ông may ra vừa. Hên có cái cằm nhỏ kéo lại". Nữ ca sĩ cũng không ít lần trực tiếp đáp trả thẳng thắn khi bị cư dân mạng chê bai nhan sắc, ngoại hình.

Giọng ca sinh năm 1989 từng cho biết tỉ lệ người của mình không cân đối

Tóc Tiên khoe dáng thon gọn khi mặc bikini trong loạt hình gần nhất

Những ngày qua, Tóc Tiên liên tiếp vướng nghi vấn đã mang thai con đầu lòng sau 4 năm kết hôn với Touliver. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ ca sĩ thường xuyên để lộ những hình ảnh như vòng 2 lớn hơn bình thường, diện váy giấu dáng khi dự sự kiện, cảm thấy mệt mỏi và sức khỏe thay đổi...



Giữa nghi vấn có tin vui, Tóc Tiên và lên tiếng làm rõ: "Tiên trước giờ luôn đẫy đà 54-55 kg nha trời ơi. Cảm ơn mọi người quan tâm, xin đừng đồn bậy. Tôi chỉ mập thôi". Hay về việc diện váy giấu bụng, bà xã Hoàng Touliver cũng cho biết: "Đó là chiếc váy mà Tiên đã mượn của ê-kíp chụp hình để tranh thủ đến chung vui cùng anh Mai Tiến Dũng vì mình không chuẩn bị kịp trang phục. Như Tiên từng chia sẻ nhiều lần trước đó, Tiên vẫn đang rất vui với cuộc sống 1 nhà 2 người 3 con mèo nên chưa nghĩ đến kế hoạch có em bé".

Tóc Tiên liên tiếp vướng nghi vấn đã mang thai con đầu lòng sau 4 năm kết hôn với Hoàng Touliver trong thời gian qua

Sau đó, bà xã Touliver cũng đáp trả bằng cách check-in tại phòng tập để khoe rõ vòng eo thon gọn. Đặc biệt, cô còn có hành động thoải mái nhún nhảy. Tóc Tiên còn gây chú ý khi thả tim vào 1 bình luận có nội dung bênh vực, không nên soi xét quá kỹ cuộc sống của cô: "Như tôi bầu 3 tháng đầu không thấy bụng đâu. Nếu có thì mừng cho bạn, không có cũng đâu sao. Mọi người cứ từ từ chờ Tiên thôi, không nên bàn nhiều, cuộc sống của người ta để người ta tận hưởng".

Tuy nhiên, cô đã liên tiếp lên tiếng, có hành động phủ nhận chuyện đang mang thai con đầu lòng

Tóc Tiên sinh năm 1989, cô được khán giả biết tới với những bản hit nổi tiếng như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới... Bên cạnh vai trò ca sĩ, Tóc Tiên còn tham gia nhiều gameshow giải trí, ngồi ghế nóng những chương trình âm nhạc.