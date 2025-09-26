Tóc Tiên lên tiếng khi bị "tấn công"

Kể từ khi góp mặt với tư cách khách mời tại Gia Đình Haha, Tóc Tiên đã trở thành tâm điểm bàn tán. Nữ ca sĩ nhận về không ít ý kiến trái chiều, cho rằng tính cách quá sôi nổi, đôi lúc ồn ào khiến cô vô tình làm lu mờ các thành viên khác. Dù vậy, cũng có nhiều khán giả bênh vực, cho rằng năng lượng mạnh mẽ và sự thẳng thắn của Tóc Tiên mới chính là "gia vị" giúp chương trình thêm phần hấp dẫn.

Thế nhưng mới đây, tranh cãi lại nổ ra khi một số cư dân mạng vào thẳng trang cá nhân của Tóc Tiên để mỉa mai, chỉ trích cho rằng cô không chia sẻ hình ảnh, thông tin về Gia đình Haha vì "tham gia cho có chứ quý mến gì". Trước ý kiến này, Tóc Tiên bất ngờ đăng tải một đoạn clip với thái độ khó chịu, xen lẫn bất lực. Trong clip, cô thẳng thắn nói: "Tôi không thích Chú Sáu (Jun Phạm), Bàm Công Nui (Bùi Công Nam), Vũ Đức Thiện (Rhymastic), Tâm Tiểu Thư (Ngọc Thanh Tâm), Ngôi sao Duy Khánh (Duy Khánh), các bạn lan tỏa đi, chữa lành lên".

Ngay sau đó, Tóc Tiên cũng không ngần ngại phản hồi trực tiếp bên dưới bình luận kia: "Ừ, bạn đúng, tôi sai".

Thái độ của Tóc Tiên khi bị nói tham gia Gia đình Haha cho có chứ không quý mến các thành viên

Tóc Tiên chẳng né tránh mà thẳng thắn đáp trả ngay và luôn

Tóc Tiên bất lực trước bình luận tấn công mình từ cư dân mạng

Thực tế, cách nữ ca sĩ không gọi tên nghệ danh chính thức mà sử dụng toàn biệt danh của các thành viên trong Gia Đình Haha lại chứng minh mức độ thân thiết và gần gũi của cô với dàn cast. Trước khi rời show ở chặng Đắk Lắk, Tóc Tiên còn khiến các nghệ sĩ tiếc nuối, bởi trong thời gian đồng hành, cô đã tạo nên nhiều kỷ niệm gắn kết và được các thành viên xem như một phần quan trọng của hành trình. Ngoài ra, Tóc Tiên còn hẹn dàn nghệ sĩ sẽ gặp gỡ lại nhau ở TP.HCM để thể hiện sự gắn bó.

Dàn cast đều yêu mến sự gần gũi, thân thiện của Tóc Tiên khi sinh hoạt chung

Điều đáng nói, trái ngược với nhận định "vô tâm" của một bộ phận cư dân mạng, trên thực tế Tóc Tiên đã chia sẻ khá nhiều hình ảnh, video và khoảnh khắc hậu trường liên quan đến chương trình, thậm chí còn bày tỏ sự nôn nóng chờ ngày phát sóng. Hình ảnh của cô trong chương trình cũng ghi dấu bằng những khoảnh khắc gần gũi, từ việc dậy sớm pha cà phê cho cả nhóm, đến lặng lẽ vào bếp phụ dọn rau củ, hay rơi nước mắt trước câu chuyện của bé Tường Vy.

Ngoài ra, tập mới nhất vừa lên sóng, Tóc Tiên thực tế chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi trước khi phải chia tay dàn cast để trở về vì lịch trình cá nhân. Chính vì vậy, việc cô không chia sẻ quá nhiều hình ảnh hay thông tin trên mạng xã hội cũng là điều dễ hiểu và hoàn toàn đáng cảm thông.

Thực tế, Tóc Tiên đã có rất nhiều bài đăng trên fanpage để chia sẻ về hành trình ở Gia đình Haha

Gia Đình Haha vốn là chương trình mang đến tinh thần tích cực, gắn kết và sẻ chia, nơi mỗi nghệ sĩ khi tham gia đều góp phần tạo nên màu sắc riêng. Thay vì gay gắt công kích khách mời, khán giả có lẽ nên nhìn vào những khoảnh khắc chân thành, những năng lượng tích cực mà họ để lại. Bởi rốt cuộc, tinh thần của show không nằm ở việc so đo ai nổi bật hơn ai, mà ở sự kết nối, thấu hiểu và năng lượng tích cực lan toả đến người xem.