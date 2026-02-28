Tóc Tiên không né tránh sau ly hôn

Một trong những cuộc ly hôn gây nhiều bàn tán nhất trong năm 2025 vừa qua chính là của Tóc Tiên và Touliver. Sau 1 thập kỷ đồng hành từ công việc đến cuộc sống, cả hai cho nhau lối đi riêng. Hậu ly hôn, cả hai thoải mái cập nhật cuộc sống riêng, hạn chế nhắc đến đối phương. Tóc Tiên dành nhiều thời gian bên bạn bè, gia đình ở Mỹ còn Touliver cũng nhanh chóng trở lại với công việc.

Mới đây nhất, Tóc Tiên đã có cuộc gặp gỡ thân mật ngày đầu năm với hội bạn thân thiết ở Chị đẹp Đạp gió là Minh Hằng, Bùi Lan Hương, MisThy, Đồng Ánh Quỳnh, Cara Nguyễn... Như thông lệ, Tóc Tiên gửi lì xì và nhận về nhiều lời chúc tốt đẹp từ bạn bè. Trong đó, Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ chúc Tóc Tiên: "Chúc chị có nhiều tình yêu". Ngay sau đó, Minh Hằng liền "ra tín hiệu" ngăn cản, Tóc Tiên cũng có khoảnh khắc "gượng gạo". Tuy nhiên, Tóc Tiên đã đáp lại: "Nhưng cũng được". Trong tình huống đó, Đồng Ánh Quỳnh đã nhanh chóng giải thích thêm: "Em nói là tình yêu khán giả, có nhiều tình yêu mà".

Đến lượt Minh Hằng, khi cô ẩn ý chúc Tóc Tiên có tình yêu, nữ ca sĩ cũng vui vẻ và thoải mái đón nhận. Thái độ của Tóc Tiên cho thấy cô đã không còn né tránh mà thoải mái hơn khi nhắc về những vấn đề riêng tư.

Tóc Tiên có phản ứng gây chú ý khi nhận lời chúc sớm có tình yêu (Clip: Minh Hằng)

Tóc Tiên "xịt keo" vài giây nhưng sau đó thoải mái đón nhận câu chúc của Đồng Ánh Quỳnh (Ảnh: Tổng hợp)

Tóc Tiên vẫn giữ thái độ vui vẻ khi bạn bè nhắc đến chuyện tình yêu (Ảnh: FBNV)

Hậu tan vỡ, Tóc Tiên tập trung nhiều hơn cho bản thân. Nữ ca sĩ chuyển sang không gian sống mới, ưu tiên sự riêng tư và chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, những dự án âm nhạc và khoảnh khắc đời thường giản dị, hạn chế đề cập đến chuyện cá nhân. Sự thay đổi này được nhiều khán giả nhận xét là trưởng thành, độc lập hơn, khi Tóc Tiên đặt trọng tâm vào sự nghiệp và chất lượng cuộc sống sau biến cố hôn nhân.

Về phía Touliver, anh từng vướng ồn ào nghi có người thứ 3. Sau đó, phía công ty phủ nhận tin đồn trên: "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này".

Tóc Tiên khẳng định vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp với Touliver sau khi đường ai nấy đi.