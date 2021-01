Tóc Tiên khoe ảnh bikini cực 'nóng' bên Hoàng Touliver, gửi lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt khiến dân tình ngã ngửa

Hôm nay (21/1) là sinh nhật tuổi 34 của Hoàng Touliver . Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, Tóc Tiên đã "chơi lớn" khi đăng tải bức ảnh diện bikini cực nóng bỏng, tạo dáng cực sexy bên ông xã lên trang cá nhân.

Thay vì những lời ngọt ngào, ngôn tình, cô nàng lại dành cho "nửa kia" lời chúc cực lầy: "Happy birthday dear my dearest. Let's get ‘ngu ngốc’ together" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người thân yêu nhất của tôi. Hãy "ngốc nghếch" cùng nhau nào).

Khoảnh khắc này ngay lập tức được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên MXH. Ngoài những lời chúc mừng sinh nhật từ fan, nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm bền chặt của cặp đôi.

Có thể nói, Hoàng Touliver và Tóc Tiên là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt ở thời điểm hiện tại.

Tóc Tiên hiếm hoi chia sẻ ảnh diện bikini nóng bỏng bên Hoàng Touliver. Lời chúc đặc biệt của cô dành cho ông xã khiến dân tình ngã ngửa

Vào những dịp đặc biệt, cả hai luôn dành cho "nửa kia" những hành động ngọt ngào

Sau gần 1 năm về chung nhà, Tóc Tiên và Hoàng Touliver vẫn giữ được cảm xúc lãng mạn như vợ chồng son

Ảnh: Instagram nhân vật