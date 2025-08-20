Tóc Tiên - Duy Khánh - Puka và dàn sao cùng lan toả tinh thần tự hào: Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn là người Việt Nam!

Những ngày vừa qua, khắp mọi miền Tổ quốc đều rộn ràng trong bầu không khí thiêng liêng hướng đến Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Hòa chung không khí ấy, dự án Fandom Yêu Nước - do VCCorp khởi xướng, Kênh14 sáng tạo và truyền thông - được tổ chức nhằm mang đến cho giới trẻ loạt trải nghiệm vừa sáng tạo, vừa ý nghĩa để cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách hiện đại.

Ngay khi dự án khởi động, nhiều nghệ sĩ Việt đã nhanh chóng hưởng ứng và chia sẻ cảm xúc dạt dào về Tổ quốc. Từ Tóc Tiên, Puka, Huỳnh Lập, Gin Tuấn Kiệt cho đến Duy Khánh, Neko Lê, Pia Linh… tất cả đều chung một nhịp đập tự hào khi là người Việt Nam, mang trên mình tình yêu thương và văn hóa, truyền thống đáng quý, đồng thời kêu gọi mọi người cùng mình tham gia Fandom Yêu Nước để lan tỏa cảm hứng tích cực, tinh thần tự hào dân tộc đến cộng đồng.

Là nghệ sĩ trình diễn trong concert Quốc Gia và thấy được lòng yêu nước của những người trẻ, ca sĩ Đông Hùng chia sẻ: "Hùng rất tự hào bởi vì khi nói về các bạn trẻ bây giờ. Bởi vì các bạn không chỉ hô hào mà các bạn còn hành động nữa. Các bạn hành động bằng cách là trau dồi thêm kiến thức cho bản thân mình và tiếp hơn nữa là các bạn chia sẻ những kiến thức bổ ích của bản thân mình để lan tỏa đến với cộng đồng, thì đây là điều mà hết sức tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều có thể hành động giống như các bạn, đó là mang đến những giá trị tích cực, lòng nhiệt huyết, lòng yêu nước dành cho những thế hệ mai sau.

Khi nhắc về ngày 2/9, Hùng nghĩ rằng tất cả con dân Việt Nam đều có chung một hình ảnh, đó là một một bầu trời rợp cờ rợp hoa và tất cả mọi người đều hân hoan khi gặp nhau".

Đông Hùng tự hào khi nhìn thấy giới trẻ hiện nay lan tỏa lòng yêu nước

Với Duy Khánh, tự hào - hạnh phúc - biết ơn là những cảm xúc khi nhắc về ngày 2/9. Nam diễn viên chia sẻ hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu khi nói về Đại lễ chính là cảnh toàn dân treo cờ, và trong ngày 2/9 này, việc đầu tiên Duy Khánh nghĩ đến cũng sẽ là treo lá quốc kỳ, góp phần phủ màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp nơi, cùng hòa chung nhịp đập yêu nước.

Duy Khánh chia sẻ cảm xúc chuẩn bị đón Đại lễ 2/9

Khi được hỏi Việt Nam trong bạn là gì, Anh Tài Neko Lê tự hào nói: "Việt Nam trong mình là Tổ quốc, là nơi đã nuôi dưỡng mình, là nơi cho mình tất cả. Việt Nam là quê hương của mình, dù có đi đâu thì lúc nào mình cũng nhớ về quê hương. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng mình không thấy nơi nào mà tuyệt vời bằng quê hương mình".

Neko Lê chia sẻ Việt Nam có rất nhiều điều khiến ai cũng phải tự hào. Tuy nhiên với vai trò là một người nghệ sĩ, Neko Lê cho biết cái mà anh muốn kể với bạn bè quốc tế chính là những người trẻ Việt Nam rất tài giỏi. Nam đạo diễn bộc bạch: "Thật ra Việt Nam có rất nhiều thứ để mình khoe với bạn bè thế giới. Nhưng cái mình muốn khoe nhất với bạn bè thế giới chính là những người trẻ của Việt Nam. Họ ngày nay rất giỏi và đã làm được những chuyện thành công không chỉ ở trong nước mà cả trên thế giới".

Neko Lê chia sẻ dù đi đến đâu thì nơi tuyệt vời nhất là Việt Nam

Cùng cảm xúc với Neko Lê, rapper wrxdie cực tự hào khi dõng dạc nói: "Việt Nam không chỉ đơn giản là quốc tịch, Việt Nam không chỉ là một đất nước trên bản đồ, mà Việt Nam còn là dòng máu của mình, của tất cả những con người yêu nước, của tất cả những vị anh hùng đã hi sinh để cho chúng mình có cuộc sống như bây giờ. Đó là Việt Nam!".

wrxdie tự hào khi chảy trong mình dòng máu Việt Nam

Với Pia Linh, nữ ca sĩ chia sẻ: "Việt Nam trong em là niềm tự hào và rất là biết ơn vì mình được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S này. Mỗi một việc em làm cũng như mỗi điều muốn đưa vào trong nghệ thuật đều mong muốn sẽ có thật nhiều người cảm nhận được nhiều hơn tinh thần Việt Nam, sự tự hào là con người Việt Nam và rất là mong sẽ có một ngày có thể được đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới".

Pia Linh bộc bạch một trong những điều tự hào nhất về Việt Nam và muốn nhiều người trên thế giới biết đến, đó chính là ẩm thực. "Ngoài phở hay bún bò thì em nghĩ ẩm thực Việt Nam có rất nhiều điều thú vị, có rất là nhiều món địa phương mà khách du lịch chưa biết đến nhiều. Em rất mong sẽ có những dịp thưởng thức ẩm thực Việt Nam nhiều hơn".

Để dùng 1 từ miêu tả con người Việt Nam, Pia Linh cho biết đó chính là "yêu thương". Nữ ca sĩ nói: "Người Việt Nam luôn luôn yêu thương lẫn nhau, đùm bọc hỗ trợ và tình yêu thương này không chỉ giữa người Việt đối với nhau mà còn đối với các bạn bè năm châu. Em luôn tự hào bởi vì là mình được là một người Việt Nam, luôn có rất là nhiều tình yêu thương dành cho tất cả mọi người".

Pia Linh muốn giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế nhiều hơn

Là người con Việt Nam nhưng từ sớm định cư ở nước ngoài, nhưng khi được hỏi về quê hương, rapper Thái VG vô cùng tự hào để chia sẻ: "Việt Nam chính là cuộc sống. Khi sống ở đây, tôi cảm thấy như trở về với cội rễ, luôn tồn tại sự kết nối rất sâu sắc, và rất khác biệt so với thời gian mình sống ở Mỹ. Khi trở về quê hương, chỉ cần ra ngoài ngắm nhìn xe máy và mọi người đi qua, dù đơn giản như vậy nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy đó là dòng máu của mình, là sự kết nối với cội nguồn của mình. Một điều tôi muốn nhắn gửi với người nước ngoài khi họ đến với Việt Nam, dó là hãy tôn trọng văn hóa Việt Nam".

Thái VG tự hào khi nói về quê hương, cội nguồn

Huỳnh Lập và vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt cũng có nhiều cảm xúc khi chuẩn bị đón Đại lễ 2/9. Cả ba chia sẻ khi nhắc về Việt Nam thì ai trên mảnh đất hình chữ S đều sẽ có chung một cảm xúc, đó là tự hào. Việt Nam không chỉ là nơi sinh ra mà còn là nơi tuyệt vời để khi đi đến đâu cũng muốn giới thiệu mình là người Việt Nam.

Puka xúc động chia sẻ: "Việt Nam đối với Puka là một niềm tự hào và nếu mà có kiếp sau mình vẫn luôn muốn là người Việt Nam. Nếu để giới thiệu một điều tự hào về Việt Nam với thế giới, Puka nghĩ đó là con người Việt Nam. Đất nước mình có rất nhiều người giỏi và tài hoa, đặc biệt là tấm lòng và tình yêu nước, tinh thần dân tộc của con người Việt Nam".

Với Huỳnh Lập thì nam diễn viên muốn giới thiệu ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Còn Gin Tuấn Kiệt lại rất tự hào để kể cho bạn bè quốc tế nghe về những danh lam thắng cảnh của đất nước. Tụ chung, những điều mà cả ba chia sẻ đó chính là văn hóa Việt Nam.

Huỳnh Lập - Puka - Gin Tuấn Kiệt muốn giới thiệu tất cả những gì về văn hóa Việt Nam ra thế giới

Là nghệ sĩ hoạt động bền bỉ và không ít lần đứng ở sân khấu quốc tế, Tóc Tiên cảm thấy vinh dự và tự hào khi thời gian qua, không chỉ đất nước phát triển mà nghệ thuật Việt Nam cũng ngày càng nhận được sự quan tâm từ khán giả quốc tế.

"Trong những năm gần đây, mọi người có thể thấy rằng đất nước chúng ta đang ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên bản đồ thế giới, không chỉ về mặt kinh tế, danh tiếng mà kể cả nghệ thuật cũng đang rất phát triển. Hi vọng rằng với cột mốc 80 năm lần này, Việt Nam chúng ta sẽ ngày càng có nhiều cơ hội rộng mở hơn trên thị trường thế giới và đặc biệt là những cái thế hệ trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ ngày càng tiến xa hơn nữa, không chỉ gói gọn trong nước mà sẽ còn vươn ra tầm khu vực", Tóc Tiên nói.

Nói về Việt Nam, Tóc Tiên ánh lên sự tự hào: "Việt Nam là quê hương, là nơi Tóc Tiên được sinh ra và lớn lên, trưởng thành và lập nghiệp, quan trọng nhất là suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Tiên nhận được rất nhiều sự yêu mến, sự yêu thương từ khán giả.

Thế hệ của Tiên rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình. Dĩ nhiên để có được hòa bình thì chúng ta đã đánh đổi bằng rất nhiều máu xương của ông cha ta đi trước. Đối với những người thuộc thế hệ của Tóc Tiên thì mình vô cùng biết ơn tóc tiên chỉ biết là cảm thấy biết ơn, luôn trân trọng và phải có ý thức giữ gìn những truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta đã để lại".

Tóc Tiên tự hào nhất khi được là người Việt Nam

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ còn kêu gọi khán giả tiếp tục lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc bằng cách tham gia Fandom Yêu Nước để hưởng ứng lễ 2/9 theo cách trẻ trung, sáng tạo và hòa chung nhịp tự hào.

Khán giả có thể truy cập microsite Fandom Yêu Nước để tương tác trên Khối Nghệ sĩ - nơi nghệ sĩ và cộng đồng fan có thể kết nối, đồng hành và lan tỏa tình yêu nước theo cách riêng. Tại đây, fandom có thể theo dõi nghệ sĩ yêu thích, thả tim cho những khoảnh khắc, lời chia sẻ ý nghĩa, vừa thể hiện sự đồng hành cùng nghệ sĩ, vừa tích lũy điểm để tham gia vòng quay may mắn.

Mỗi lượt tương tác, mỗi cú follow không chỉ là cách ủng hộ tinh thần nghệ sĩ, mà còn mang về điểm sao để có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt trong khuôn khổ dự án Fandom Yêu Nước. Quà tặng gồm có: Bộ sưu tập yêu Nước (Áo, Khăn, Túi), voucher, quà tặng vật phẩm từ nhà tài trợ…

Sau khi có kết quả nhận quà, người dùng sẽ được cung cấp mã QR code để thực hiện đổi quà tại các địa điểm tổ chức Trạm Yêu Nước diễn ra từ ngày 30/8 - 2/9/2025 (Danh sách địa điểm sẽ được cập nhật sớm nhất).

Cách tính điểm thì cực kỳ dễ hiểu và "xịn sò": Theo dõi nghệ sĩ tại Khối Nghệ sĩ: mỗi lượt theo dõi = 50 sao. Thả tim các nội dung ở Khối Nghệ sĩ, Khối Diễu binh hay Khối Sáng tạo và Truyền thông: mỗi lượt = 10 sao. Ngoài ra, khi truy cập vào microsite Fandom Yêu Nước và Chào cờ online mỗi ngày sẽ nhận 1 lượt quay đổi quà. Với 200 sao, bạn đổi ngay được 1 lượt quay may mắn.

Nhằm hưởng ứng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Xanh SM phát động chiến dịch Xanh SM - Tự hào Việt Nam, sức xanh lan tỏa trên nền tảng Gen Green. Chiến dịch kêu gọi thế hệ trẻ thể hiện tinh thần yêu nước theo cách hiện đại: thể hiện niềm tự hào về quá khứ hào hùng; ý thức kiến tạo một tương lai bền vững; tình yêu với lịch sử, văn hóa và môi trường. Gen Green, ra mắt ngày 13.04.2025, là nền tảng dành cho "Thế hệ chuyển đổi xanh", kết nối các nhà sáng tạo nội dung với các chiến dịch sống xanh – nghĩ xanh – hành động xanh. Với khẩu hiệu "Kiến tạo nên sự khác biệt", Gen Green là sân chơi của những người dẫn đầu lối sống mới và tiên phong chuyển đổi.