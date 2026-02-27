Tóc Tiên đầu năm 10 phần nghệ 9 phần bạo, khiến trai đẹp nói thẳng: "Không dám nhìn chị Tiên ơi"

Sau một mùa Tết ngập tràn áo bà ba và áo dài, Tóc Tiên chính thức "mở bát" năm mới bằng một bộ ảnh thời trang khiến dân tình phải "bỏng mắt" từ giây đầu tiên. Đây được xem như lời chào sân cho dự án mới của Thái Huy - một trong những cái thế thuộc thế hệ NTK trẻ từng được chú ý khi được lựa chọn bởi Katy Perry.

Trong dự án mang màu sắc nghệ thuật này, Tóc Tiên trở thành chủ nhân của căn phòng số 1 với tên gọi VALSA GALA - DẠ VŨ, mở ra một thế giới thời trang đậm chất kịch tính, ma mị và đầy tính trình diễn. Sự kết hợp giữa cá tính của Tóc Tiên và Thái Huy - người mang điểm mạnh là nghệ thuật thị giác và hình khối, đã tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, cổ điển, làm người xem không khỏi choáng ngợp.

Bộ ảnh gây ấn tượng mạnh với gam màu nâu trầm, ánh sáng low-key cùng không gian hoang tàn mang hơi hướng vintage. Những chiếc ghế gỗ, sàn bụi, chiếc đèn chùm cổ điển treo lơ lửng giữa khung cảnh tối tạo nên cảm giác như một vũ hội bí ẩn, nơi nhân vật chính bước vào hành trình khám phá bản ngã.

Tóc Tiên không chỉ tạo dáng mà còn diễn trong từng khung hình. Từ ánh mắt sắc lạnh, thần thái kiêu kỳ đến những chuyển động bay bổng của tà váy, tất cả khiến bộ ảnh mang chất điện ảnh rõ rệt. Trên trang cá nhân, cô hài hước gọi concept lần này là "The Art of Sarah Nguyễn", gợi liên tưởng đến tựa phim Hàn đình đám The Art of Sarah do Shin Hye Sun thủ vai.

Điểm nhấn bên cạnh mood & tone của tác phẩm, không thể bỏ qua chính là thiết kế váy chủ đạo. Ở góc nhìn chính diện, bộ trang phục gây sốc bởi phần trước ngực táo bạo, sử dụng chất liệu xuyên thấu và lông vũ với cấu trúc bất đối xứng, thu hút ánh nhìn vào vòng một của người mặc.

Ở góc nhìn phía sau, chiếc váy tiếp tục ghi điểm với phần lưng trần tinh tế cùng cấu trúc ôm sát cơ thể, hoạ tiết chạy dọc sống lưng. Tà váy dài thướt tha kéo theo sau tạo nên chuyển động kịch tính, như một vũ công đang bước ra từ sân khấu.

Ngay khi bộ ảnh được đăng tải, nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại bình luận, Quang Vinh và Thanh Thảo đều dành lời khen cho nhan sắc lẫn phong cách của đàn em. Nam chính của Trấn Thành - Quốc Anh nghịch ngợm bình luận rằng mình "không dám nhìn chị Tiên", khiến cộng đồng mạng bật cười vì độ táo bạo của bộ ảnh.

Với màn "mở bát" này, Tóc Tiên cho thấy cô đang không ngừng làm mới hình ảnh và tiếp tục theo đuổi địa hạt thời trang một cách nghiêm túc với tư cách một nghệ sĩ đa năng. Bộ ảnh không chỉ khoe sắc vóc mà còn thể hiện rõ tinh thần sáng tạo và khả năng truyền tải, hứa hẹn một năm 2026 nhiều bất ngờ của nữ ca sĩ.

Ảnh FBNV