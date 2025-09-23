Tóc Tiên dạo này

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Tóc Tiên được đánh giá là một trong những mỹ nhân Việt có gu thời trang hiện đại, đẹp mắt. Thời gian gần đây, mặc những luồng tin đồn đoán xung quanh tình trạng mối quan hệ với Touliver, Tóc Tiên liên tục chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường của mình. Trong loạt ảnh này, street style của nữ ca sĩ tiếp tục khiến cõi mạng xôn xao. Nữ ca sĩ đang cho thấy sự thay đổi rõ rệt khi xuất hiện với những outfit trẻ trung, xì tin như đang "hồi xuân". Từ váy ngắn cho đến các món đồ cut-out hay đồ họa tiết trendy, không thể phủ nhận rằng street style của ngôi sao 36 tuổi đang "chiến" và bắt trend không thua kém gì hội Gen Z bây giờ.

Outfit từng chiếm sóng cõi mạng của Tóc Tiên với áo cut-out chấm bi khoe trọn lưng trần gợi cảm phối cùng chân váy midi đen ôm sát và sandal guốc quai mảnh. Bộ cánh này vừa sexy lại hợp trend, giúp nữ ca sĩ khoe triệt để body đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40.

Cũng với "tính nữ" ngập tràn nhưng khi diện mini dress hoa nhí tông trắng, Tóc Tiên mang đến một hình ảnh ngọt ngào hơn thường thấy. Thiết kế ôm sát với phần cổ vuông tôn trọn bờ vai thon và vòng một gợi cảm, trong khi độ ngắn của váy vừa xinh giúp cô khoe đôi chân dài nuột nà. Tóc Tiên kết hợp cùng cao gót mảnh mai, giữ cho tổng thể nhẹ nhàng.

Hiếm thấy Tóc Tiên xuất hiện với phong cách boho như thế này trước kia. Cô kết hợp crop top trắng dây rút cùng chân váy dài xếp tầng. Phụ kiện túi đeo vai màu nâu cùng điểm nhấn tóc đỏ buộc gọn giúp set đồ thêm phần hài hòa.

Một outfit cũng xì tin không kém với áo dài tay cut-out vai, phối cùng quần short denim năng động. Đôi boots da đen cao cổ được nữ ca sĩ tận dụng để khoe lợi thế chân thon. Mũ baker boy đồng màu đã hoàn thiện outfit phóng khoáng, "hack tuổi".

Tóc Tiên dạo phố cùng váy slipdress hai dây chất liệu satin trắng, điểm xuyết ren đen ở viền cổ và chân váy, mang đến vẻ quyến rũ pha chút nổi loạn. Chi tiết in số trên thân váy khiến set đồ trông khá... "chiến". Người đẹp tiếp tục tận dụng boots da đen cao cổ để tạo điểm nhấn bụi bặm, phá cách cho cả outfit.

1 outfit siêu trẻ khác của Tóc Tiên với tank top ôm sát phối cùng quần short giả váy, vừa tôn vòng eo thon gọn vừa tạo cảm giác năng động. Điểm nhấn nằm ở đôi sneakers ton sur ton của Louis Vuitton, phối cùng tất trắng cổ ngắn đúng chuẩn style yêu thích của hội Gen Z hiện nay.

Nữ ca sĩ hóa gái xinh hệ chiến với crop-top đen dáng halter mix cùng quần jeans rách bụi phủi. Sự kết hợp giữa chất liệu và kiểu dáng mềm mại ở phần áo cùng sự gai góc từ chiếc quần tạo nên nét đối lập thú vị. Thắt lưng đinh tán cùng chân áo đục lỗ càng làm tăng thêm độ ngầu, khiến outfit này trông phóng khoáng hơn hẳn.

Phối crop-top dáng corset cùng quần jeans ống rộng giúp Tóc Tiên có thêm 1 outfit vừa trẻ vừa sexy. Điểm nhấn thú vị nằm ở 2 chi tiết khăn họa tiết dùng làm thắt lưng và chiếc áo layering 2 tầng chất liệu.