Tóc Tiên đang trong giai đoạn tự ti và lo âu

Sau biến cố hôn nhân, cuộc sống hiện tại của Tóc Tiên nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Có thể thấy trong thời gian qua, nữ ca sĩ vui vẻ tận hưởng bên bạn bè. Bên cạnh công việc thì Tóc Tiên dành thời gian ra ngoài hò hẹn hội bạn, thỉnh thoảng du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, ngoài hình ảnh vui vẻ thì mới đây, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân đang trong giai đoạn tự ti.

Cụ thể, trong một group chat với người hâm mộ, nữ ca sĩ bộc bạch về trạng thái tinh thần hiện tại. Tóc Tiên cho biết bản thân đang trải qua giai đoạn dễ tự ti, đôi khi còn xuất hiện cảm giác lo âu nhẹ. Cô viết rằng mình vẫn tỏa sáng, vẫn ổn trong phần lớn thời gian, nhưng có những lúc cảm xúc tiêu cực bất chợt xuất hiện khiến bản thân trở nên bất an.

Không né tránh, Tóc Tiên thừa nhận những điều rất đời thường như tình trạng da, mụn, quầng thâm hay sự mệt mỏi cũng đủ khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng trấn an chính mình khi cho rằng ai cũng sẽ có những giai đoạn như vậy, và mọi thứ rồi sẽ qua.

Tóc Tiên tâm sự về cảm giác tự ti, lo âu của mình

Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ. Không ít người cho rằng việc một nghệ sĩ nổi tiếng như Tóc Tiên vẫn có những khoảnh khắc tự ti, lo âu cho thấy cô đang sống rất thật với cảm xúc của mình, thay vì xây dựng hình ảnh hoàn hảo.

Việc Tóc Tiên cởi mở hơn trong việc nói về cảm xúc cá nhân cũng được xem là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách cô đối diện với áp lực. Thay vì im lặng chịu đựng, nữ ca sĩ hiện chọn chia sẻ một cách nhẹ nhàng, không bi kịch hóa nhưng đủ để người nghe hiểu rằng đằng sau ánh đèn sân khấu, cô cũng có những lúc yếu mềm.

Đôi khi xuất hiện cảm giác lo âu nhưng nữ ca sĩ cho biết sẽ thoải mái đón nhận và vượt qua

Sau khi khép lại chuyện hôn nhân, Tóc Tiên có sự thay đổi khá rõ trong cách xuất hiện trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ hoạt động năng nổ hơn, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi chơi với bạn bè, du lịch hay bắt trend theo cách rất thoải mái. Hình ảnh cũng vì thế trở nên gần gũi, sinh động hơn so với trước đây.

Không chỉ vậy, Tóc Tiên còn cho thấy sự cởi mở hơn trong việc thể hiện cá tính và gu thời trang. Cô liên tục thử nghiệm những outfit tôn dáng như corset ôm sát, váy xẻ cao hay crop top ngắn, khoe trọn vòng eo săn chắc và đôi chân dài nổi bật.

Nhiều ý kiến cho rằng Tóc Tiên đang ở giai đoạn thăng hạng về cả nhan sắc lẫn thần thái. Vẻ ngoài ngày càng sắc sảo, quyến rũ, kết hợp với phong thái tự tin giúp cô xây dựng rõ nét hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập và đầy năng lượng.

Sự thay đổi này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đặt ra nhiều câu hỏi. Không ít người cho rằng đây là dấu hiệu của một cô gái đang bước qua chương mới, hoặc đang có tình yêu mới. Tuy nhiên, thay vì im lặng, Tóc Tiên đã chọn cách lên tiếng một cách trực diện. Trong chia sẻ mới đây, nữ ca sĩ viết: “Dạo này mọi người thắc mắc sao tôi hay mặc váy hoa, váy nơ rồi lơ thơ, lãng đãng này kia. Mọi người cứ bảo do tôi bước sang một chương mới, hay thậm chí định ninh là trái tim nở hoa. Không có đâu, bây giờ mới chính là tôi đó. Tôi quên mất chính mình như thế này quá lâu rồi".

Tóc Tiên tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ

Nữ ca sĩ thỉnh thoảng du lịch, tụ hội cùng bạn bè

Tóc Tiên và Touliver từng gắn bó 10 năm trước khi quyết định dừng lại trong êm đẹp, tôn trọng đối phương. Nữ ca sĩ nói về lý do ly hôn: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Sau ly hôn, trên Threads, một topic thu hút nhiều bàn luận với nội dung: "Tóc Tiên đang thật sự ổn hay chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn?". Một số cho rằng Tóc Tiên vốn là người mạnh mẽ, việc cô giữ hình ảnh tích cực là điều dễ hiểu, thậm chí nếu có buồn cũng sẽ chọn cách giấu đi thay vì thể hiện trên mạng xã hội. Ngược lại, cũng có quan điểm nhận định việc nữ ca sĩ chia sẻ quá nhiều, từ ảnh đời thường đến các clip đu trend về chuyện tình cảm, lại vô tình khiến người ngoài cảm thấy cô đang cố chứng minh mình ổn. Trước những bàn luận này, Tóc Tiên đã trực tiếp lên tiếng. Ngay bê dưới bài đăng đặt vấn đề, Tóc Tiên đáp trả: "Chị không phải là người cố thể hiện cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ".

Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn chia sẻ thêm về việc chăm sử dựng mạng xã hội: "Sao em không nghĩ là dạo này em 'quan tâm' chị nhiều hơn, chứ trước giờ chị luôn đăng mạng xã hội như vậy. Đợt dịch còn đăng mấy chục story mỗi ngày, và bikini thì luôn khoe dáng mỗi độ hè sang. Xin cảm ơn các bạn đã yêu thương chị hơn".

