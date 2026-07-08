Tóc Tiên đã căng: "Chỉ tôi mới có quyền quyết định cuộc sống của mình"

Tóc Tiên đã lên tiếng thẳng thắn nói về việc bị bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội.

Mỗi khi xuất hiện ở sự kiện hay có động thái mới, Tóc Tiên liên tục phủ sóng mạng xã hội. Từ màn xuất hiện cùng Trần Ngọc Vàng tại một sự kiện gần đây, những khoảnh khắc cả hai trò chuyện, ngồi gần nhau... đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Bên cạnh những bình luận tích cực, không ít ý kiến mỉa mai, thậm chí sử dụng ngôn từ nặng nề cũng xuất hiện dưới các bài đăng liên quan đến nữ ca sĩ.

Giữa lúc những tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tóc Tiên thẳng thắn nói lên quan điểm cá nhân. Dù không nhắc trực tiếp đến bất kỳ cá nhân hay sự việc nào, những chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm vì được đăng đúng thời điểm mạng xã hội đang xôn xao về cô. Tóc Tiên cho biết, sau nhiều lần trải qua những va vấp trước các ồn ào trên không gian mạng, cô đã rút ra cho mình một cách để bảo vệ cảm xúc. "Mấy tháng gần đây mình nhận ra một điều: Mỗi lần mình va vấp trước những ồn ào ngoài xã hội, điều cần thiết nhất 'nên' làm cho bản thân là dừng ngay việc xem Threads và TikTok".

Tóc Tiên cho biết cách cô đối mặt với ồn ào là hạn chế đọc những thông tin về mình bị bàn tán trên Threads hay TikTok

Nữ ca sĩ khẳng định cô không có ý đánh giá hai nền tảng này. Bản thân vẫn sử dụng mạng xã hội để kết nối với người hâm mộ, nhưng cũng học cách giữ khoảng cách khi những câu chuyện vượt ngoài khả năng kiểm soát. "Mình không nhận xét hai nền tảng này ra sao, bản thân mình vẫn thích thú sử dụng để kết nối cùng khán giả/Tixies, nhưng để bảo vệ chính mình trước những câu chuyện ngoài tầm kiểm soát, đây gần như là cách thiết yếu để giảm thiểu ngưỡng chịu đau", Tóc Tiên cho hay.

Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn chia sẻ quan điểm về việc đối diện với những điều tiêu cực trên mạng xã hội. Thay vì xóa ứng dụng hay biến mất hoàn toàn, cô chọn cách giữ chúng ở đó như một lời nhắc nhở dành cho chính mình: "Không xoá app, không deactivate, mình 'cho phép' chúng hiện diện sờ sờ ngay trước mắt để nhắc nhở bản thân rằng: Chỉ có Tiên mới được quyền quyết định cuộc sống và năng lượng của chính Tiên. Rồi khi tất cả qua đi, mình lại thấy những va vấp đó cũng chỉ nhỏ bé như giọt nước đọng trước ban công sau cơn mưa bão. Mình chia sẻ trải nghiệm nhỏ - mong rằng chúng ta đều đủ dũng cảm chọn lấy chính mình".

Nữ ca sĩ cho biết chỉ có bản thân mới có quyền quyết định cuộc sống riêng

Đây không phải lần đầu tiên Tóc Tiên nói về tác động của mạng xã hội đối với đời sống tinh thần. Trước đó, nữ ca sĩ từng cho biết cô đã tạm ngừng sử dụng Threads trong một khoảng thời gian vì nhận thấy bản thân bị ảnh hưởng bởi những nội dung tiêu cực xuất hiện liên tục trên nền tảng này. Khi quay trở lại, Tóc Tiên lựa chọn thay đổi cách tiếp cận vẫn hiện diện để kết nối với người hâm mộ nhưng chủ động giới hạn việc tiếp nhận những cuộc tranh luận không cần thiết.

Tóc Tiên từng nói: "Mạng xã hội với mình đơn thuần là công cụ giao tiếp mang tính chất công việc và phương thức đền đáp yêu thương từ khán giả. Nên lỡ như 1 lúc nào đó không thấy mình, chỉ là mình đang sử dụng định luật bảo toàn năng lượng mà thôi".

Tóc Tiên từng ẩn mạng xã hội Threads một thời gian vì những bàn tán tiêu cực

Những chia sẻ của Tóc Tiên cũng mở ra một cuộc thảo luận lớn hơn về cách mạng xã hội đang vận hành. Các nền tảng như Threads, TikTok hay Facebook giúp nghệ sĩ và khán giả đến gần nhau hơn, nhưng đồng thời cũng khiến mọi phát ngôn, hình ảnh hay khoảnh khắc đời thường dễ dàng trở thành tâm điểm tranh cãi. Chỉ từ một đoạn clip vài giây hoặc một bức ảnh được cắt ghép, hàng nghìn bình luận có thể xuất hiện trong thời gian ngắn, với đủ mọi góc nhìn và cảm xúc.

Không ít nghệ sĩ từng thừa nhận họ hạn chế đọc Threads bởi nền tảng này thường xuyên xuất hiện các chủ đề bàn luận xoay quanh người nổi tiếng với tốc độ lan truyền rất nhanh. Bên cạnh những ý kiến góp ý thiện chí, cũng có không ít bình luận mang tính công kích, chế giễu hoặc suy diễn. Trong nhiều trường hợp, những lời nhận xét này được chia sẻ, hưởng ứng và lan rộng chỉ sau vài giờ, tạo áp lực không nhỏ cho người trong cuộc.

Thực tế, không chỉ Threads mà nhiều nền tảng mạng xã hội hiện nay đều đang đối mặt với tình trạng "toxic" ngày càng rõ rệt. Cơ chế thuật toán ưu tiên những nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc khiến các bài đăng mang tính chỉ trích, "bóc phốt" hay tranh luận gay gắt thường thu hút lượng tương tác lớn hơn. Khi hàng nghìn bình luận cùng lúc đổ dồn về một cá nhân, áp lực tâm lý không chỉ đến từ một ý kiến riêng lẻ mà đến từ hiệu ứng đám đông, nơi những nhận định chưa được kiểm chứng cũng có thể nhanh chóng trở thành "sự thật" trong mắt nhiều người.

Chính vì vậy, ngày càng nhiều nghệ sĩ lựa chọn hạn chế đọc bình luận hoặc tạm rời xa mạng xã hội trong những thời điểm nhạy cảm. Không ít người cho biết họ giao việc quản lý tài khoản cho ê-kíp, tắt thông báo hoặc chủ động tránh tiếp xúc với các diễn đàn bàn luận về mình để bảo vệ sức khỏe tinh thần. Bởi chỉ một phát ngôn bị cắt khỏi ngữ cảnh, một bức ảnh chụp ở góc không đẹp hay một tin đồn chưa được xác thực cũng có thể trở thành tâm điểm bàn tán trong nhiều ngày, kéo theo hàng loạt bình luận tiêu cực.

Góp ý hay bày tỏ quan điểm là quyền của mỗi người khi tham gia mạng xã hội. Tuy nhiên, ranh giới giữa phản biện và công kích cá nhân đôi khi rất mong manh. Việc sử dụng ngôn từ miệt thị, chế giễu hoặc quy chụp không chỉ ảnh hưởng đến người bị nhắm đến mà còn góp phần tạo nên một môi trường tương tác ngày càng tiêu cực. Đáng nói hơn, văn hóa "ném đá tập thể" đôi khi còn khiến những người tham gia quên mất rằng phía sau tài khoản mạng xã hội là một con người thật với cảm xúc và giới hạn chịu đựng. Vì vậy, sự tỉnh táo, tôn trọng và trách nhiệm trong từng bình luận là điều nhiều người cho rằng cần được đề cao, để mạng xã hội thực sự trở thành nơi kết nối, trao đổi quan điểm thay vì biến thành không gian của những cuộc tấn công bằng lời nói.

Ảnh: FBNV