Tóc Tiên có đang ổn không?

Ca sĩ Tóc Tiên và Hoàng Touliver được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Cả hai tổ chức lễ cưới bí mật vào năm 2020 ở Đà Lạt. Được biết cặp đôi đã có gần 5 năm yêu đương kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà. Tuy nhiên thời gian qua, cả hai bị soi dấu hiệu lạ khi không còn thấy xuất hiện bên nhau.

Trên kênh TikTok có hơn 750.000 lượt theo dõi, ca sĩ sinh năm 1989 đăng tải đoạn clip dài gần 1 phút. Trong video, Tóc Tiên ngồi trầm tư ngồi ngắm bình minh bên một người lạ. Cô còn viết dòng chú thích tâm trạng: "No matter what, the sun still rises life just goes on..." (Tạm dịch: Dù thế nào đi nữa, mặt trời vẫn mọc và cuộc sống vẫn tiếp diễn...".

Ở bài đăng trước, Tóc Tiên cũng chỉ chia sẻ hình ảnh của bản thân và còn dùng lời bài hát đầy ẩn ý: "Dặp được em mừng như gió mát sau hè. Anh biết ơn ngày hôm qua. Khép lại, mở ra và ta trông thấy nhau. Dẫu không còn là mình của những ngày bắt đầu. Anh mong em không vội khổ đau".

Tóc Tiên đăng tải clip ngồi trầm tư ngồi ngắm bình minh bên một người lạ

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 còn viết dòng chú thích tâm trạng, chiêm nghiệm về cuộc sống

Trên Instagram, TikTok, cô liên tục chia sẻ những câu quote cực suy, ẩn chứa nhiều suy tư về cuộc sống, đi kèm là loạt hình ảnh gợi cảm giác lặng lẽ và có phần cô đơn. Không những vậy, cư dân mạng còn nhận ra rằng Tóc Tiên gần như rất ít nhắc đến chồng trong các bài đăng mới nhất.

Từ trước tới nay, ca sĩ 8x được biết tới với hình ảnh luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ tích cực. Do đó, sự thay đổi lạ lẫm gần đây của Tóc Tiên khiến không ít người hoang mang lo lắng. Cho đến thời điểm hiện tại, cô không lên tiếng giải thích hay đính chính thông tin.

Trước đó, bà xã Touliver liên tục có những động thái lạ, đăng tải nhiều khoảnh khắc thể hiện sự buồn bã cô đơn

Đầu tháng 7 vừa qua, Touliver đã đăng bức ảnh chibi một cặp đôi đang ngồi ăn cùng nhau, người đàn ông nhẹ nhàng nắm tay "nửa kia" trông cực kì tình cảm. Nhìn qua bức ảnh này, netizen cũng chắc nịch rằng đây chính là vợ chồng Tóc Tiên. Nguyên do vì trên tay nhân vật nữ có hình xăm trùng khớp với vị trí hình xăm của Tóc Tiên, người đàn ông lại ăn diện y hệt phong cách của Touliver. Netizen cho rằng Touliver ngầm khẳng định cuộc sống hôn nhân vẫn êm ấm, hạnh phúc giữa những bàn tán của dư luận.

Hoàng Touliver đăng tải hình ảnh chibi được cho là của cặp đôi giữa lúc vợ bị soi dấu hiệu bất thường

Tóc Tiên còn từng khóa mạng xã hội Threads vì nhận về những nhận xét tiêu cực liên quan tới chương trình Tân binh toàn năng. Về lí do từng khoá MXH, Tóc Tiên chia sẻ: "Mạng xã hội với mình đơn thuần là công cụ giao tiếp mang tính chất công việc và phương thức đền đáp yêu thương từ khán giả. Nên lỡ như 1 lúc nào đó không thấy mình, chỉ là mình đang sử dụng định luật bảo toàn năng lượng mà thôi".

Chính Tóc Tiên cũng thừa nhận dạo gần đây bản thân có nhiều thay đổi: "Dạo này bị bèo quá, hết hung nổi, bị lo nghĩ nhiều và dễ xúc động. Cái phiên bản lâu lắm rồi mới thấy lại chính mình. Cũng không biết phiên bản này có nâng cấp hơn so với phiên bản cũ không? Hay là một tín hiệu cho một chu kỳ nào đó. Chỉ là biết mình đang cảm nhận ở trong chu kì fragile (tình trạng dễ tổn thương, mỏng manh và yếu đuối). Có nên chấp nhận phiên bản này không nhỉ?".

Trên mạng xã hội, Tóc Tiên cũng thừa nhận dạo gần đây bản thân có nhiều thay đổi