Tốc độ yêu đương của 'hiện tượng' Lò Thị Mai: Ly hôn chồng 7 năm chung sống, hẹn hò CEO và tiếp tục có tình mới sau 30 ngày

Năm 2005, cô gái người H'Mông Lò Thị Mai (SN 1992) bất ngờ nổi tiếng, trở thành hiện tượng mạng sau đoạn clip nói chuyện bằng tiếng Anh cực trôi chảy khi mới 13 tuổi. Từ đó trở đi, cuộc sống của Mai nhận được rất nhiều sự quan tâm từ netizen.

Mới nhất, thông tin Lò Thị Mai có bồ mới tiếp tục khiến dân tình chú ý bởi lẽ cô vừa chia tay bạn trai cũ là CEO người Mỹ cách đây đúng 1 tháng. Trước đó Mai và chồng cũ cũng từng có chuyện tình được ví như cổ tích khi nàng theo chàng từ Việt Nam về nước Bỉ xa xôi. Cùng nhìn lại hành trình yêu đương của cô gái đặc biệt này nhé!

Năm 2007, Lò Thị Mai gặp Steve Houbrechts - chồng cũ khi anh tới Sa Pa du lịch. Chàng trai 24 tuổi khi ấy lập tức cảm mến cô bé 15 tuổi và xin giữ liên lạc với cô dù đã về nước. Sau đó, năm nào Steve cũng đến Việt Nam 2 tuần để lên gặp Mai.

Đến năm 2012, cặp đôi tổ chức đám cưới ở cả hai nơi là Lào Cai và Bỉ sau 5 năm quen biết. Sau khi kết hôn, Steve đã giúp Mai sang Singapore du học. Sau đó, Mai theo chồng sang Bỉ sinh sống và 2 người có với nhau 2 con trai.

Tuy nhiên đến tháng 9/2019, Mai bất ngờ thông báo đã ly hôn chồng ngoại quốc sau 7 năm chung sống. Nói về lý do chia tay, cô cho biết Steve hay ghen tuông dẫn đến những bất hòa trong cuộc sống.

Hậu ly hôn, cô gái H'Mông năm nào quyết định tiếp tục ở lại Bỉ để được gần 2 con và tiếp tục công việc y tá tại một bệnh viện.

Đến cuối tháng 10/2020, Lò Thị Mai công khai chuyện hẹn hò với Huseng Yang - CEO người Mỹ gốc Hoa sau hơn 1 năm ly hôn.

Được biết cặp đôi quen nhau qua mạng và đã có một thời gian dài hẹn hò ngọt ngào. Nam CEO thường xuyên dành cho Mai những lời ngọt ngào như: "My heart, my queen, and my future!" (Tạm dịch: Trái tim của tôi, nữ hoàng của tôi và cả tương lai của tôi nữa!).

Tuy nhiên đến tháng 9 vừa qua, Mai và bạn trai CEO đã chính thức đường ai nấy bước, ngay sau chuyến đi kỉ niệm 10 tháng bên nhau. Cặp đôi kết thúc chuyện tình trong êm đẹp và không công khai lý do chia tay.

Và mới đây, dân mạng được phen choáng nhẹ khi Lò Thị Mai công khai tình mới chỉ sau 1 tháng chia tay bạn trai CEO. Người mới của cô tên là Wim Francois cả 2 đều đã cập nhật trạng thái hẹn hò trên Facebook.

Về bạn trai mới, Mai cũng dành những lời đơn giản nhưng ngọt ngào. Cô cho biết mình đã kể hết mọi chuyện trong quá khứ với bạn trai và nhận lại sự yêu thương, chăm sóc của anh chàng.

